Türk bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den tek tek çıkıyor! Bu duruma sinirlenen Putin: ABD baskısı yüzünden oldu

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Ukrayna'nın işgali nedeniyle AB ve ABD, Rusya'ya bir dizi yaptırım uygulamaya devam ediyor. Bu yaptırımlar arasında Rus ödeme sistemi Mir'in yasaklanması da yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi, Mir ödeme sistemini kullanan finansal kuruluşlara yaptırım uyarısı yapmıştı. Konu hakkında Türk bankaları da uyarılmıştı.

ÖZEL BANKALARIN ARDINDAN KAMU BANKALARI DA ÇIKTI

ABD'nin hamlesi sonrası İş Bankası ve DenizBank, Mir uygulamasının kullanımını durdurduklarını duyurmuştu. İki özel bankanın ardından kamu bankalarından da benzer bir hamle geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan oluşan üç kamu bankası Mir'den çıktıklarını duyurdu.

"TÜRK BANKALARI BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BASKI ALTINDA"

Bugün Kremlin'den yapılan açıklamada ise Mir banka kartlarını kullanmayı bırakan Türk devlet bankalarının benzeri görülmemiş ABD baskısı ve yaptırım tehdidi altında olduğunu ve kararın bu nedenle alındığını belirtti.

MİR ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

Mir ödeme sistemi, Rusya Merkez Bankası'nın bir iştiraki olan Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi (NSPK) tarafından işletiliyor. Bağımsız bir ödeme sistemi fikri Rusya'dan 2000 yılından itibaren kabul görüyordu. Mir ise Kırım'ın ilhakı üzerine Batı'nın Rusya'ya uyguladığı finansal yaptırımları aşmaya katkıda bulunması amacıyla 2014 yılında teknolojik geliştirmelerini tamamladı. Mir logolu ilk banka kartı Aralık 2015'te Gazprombank tarafından basıldı. Ardından Rusya'da faal yerli ve yabancı bankalar Mir markalı kartları müşterilerine sundu. Rusya'da gittikçe popüler hale gelen Mir, Temmuz 2021 itibarıyla Mir markalı 100 milyon adet kart basıldığını söylüyordu. Mir banka kartları müşterilerinin ürün ve hizmet satın almak ATM'lerden para çekmek gibi finansal işlemleri yapabilmesini sağlıyor.

HANGİ ÜLKELERDE KULLANIYOR?

Mir markalı kartlar Türkiye'nin aralarında bulunduğu 11 ülke ve bölgede kabul ediliyordu. Diğer ülkeler arasında Vietnam, Güney Kore, Ermenistan, Özbekistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Güney Osetya ve Abhazya bulunuyor.