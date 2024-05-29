Adana'da Eleman Sıkıntısı: Şirketler Nitelikli Eleman Bulamıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Eleman Sıkıntısı: Şirketler Nitelikli Eleman Bulamıyor

Adana\'da Eleman Sıkıntısı: Şirketler Nitelikli Eleman Bulamıyor

Adana'da sosyal medyadan kolay para kazanma dönemi başladıktan sonra, ara eleman sorunu her geçen gün artarak devam ederken onlarca sektör, asgari ücretten fazla paraya çalıştıracak eleman bulamıyor. Türkiye'de işsizlik oranının yüksek olmasına rağmen nitelikli personel ve ara eleman eksikliği üretimi tehdit ediyor. Turizm sektörü de eleman sıkıntısı çekiyor. Sektör temsilcileri, ara eleman sorununun meslek liseleri veya çıraklık eğitimiyle çözülebileceğini belirtiyor.

29.05.2024 10:25
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Adana'da sosyal medyadan kolay para kazanma dönemi başladıktan sonra, ara eleman sorunu her geçen gün artarak devam ederken onlarca sektör, asgari ücretten fazla paraya çalıştıracak eleman bulamıyor.

Türkiye'de bir yandan yaklaşık 3 milyon 214 bin kişi işsizken, diğer yandan nitelikli personel ve ara eleman bulunamaması üretimi tehdit ediyor. Gençlerin gerek maaşları gerek çalışma saatleri nedeniyle tercih etmediği birçok iş kolunda, şirketler asgari ücretin 3 katına nitelikli eleman arıyor ama bulamıyor.

Turizm sektörü elemanları çekiyor

Türkiye'nin gastronomi ve sanayi alanında en önemli kentlerinden olan Adana'da da hem işletmeler hem de sanayi tesisleri eleman sıkıntısı yaşıyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok ilinden insanlar başta Antalya ve Muğla olmak üzere turizm bölgelerine çalışmaya gitti. Bu da kentteki birçok işletmenin daha fazla eleman sorunu yaşamasına neden oldu.

Sektör temsilcileri ise ara eleman sorununun meslek liseleri veya gençlerin küçük yaşta çıraklığa yönlendirilerek çözülebileceğini ifade ediyor.

"Yetiştirecek çırak bulamıyoruz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, vasıflı ve vasıfsız eleman bulamadıklarını belirterek, "Esnaflarımız kalifiye eleman bulmakta çok zorlanıyor. El becerisi ve bilgi birikimi gereken zanaatkarlar artık bulunmuyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi yetiştirecek çırak bulunmaması. Eskiden meslek sahibi olmak altın bilezikti. O dönemde aileler çocuklarını meslek öğrensin diye yaz tatillerinde esnafların yanına gönderirdi. Okumayan çocukları zor işe gönderirdik ki eğer işi yapamazsa okula gitsin derdik. Şimdi ki ailelerimiz maalesef çocuklarını yaz tatilinde tatile gönderiyorlar. Geri dönünce hem okulu okumuyorlar hem de meslek sahibi olmuyorlar" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar ustaların yanına gitsin"

Çocukların yaz tatili döneminde işe gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Göger, "Ailelerin bu konuya önem vermesi gerekiyor. Tatil dönemlerinde çocuklarını ustaların yanına göndersinler. Şuanda çocuklar park köşelerinde oturuyor ve orada zehir tacirleri kol geziyor" diye konuştu.

"Gençlerimiz iş beğenmiyor"

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Ufuk Doyuran gençlerin iş beğenmediğini söyleyerek, "Bana göre Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi eleman eksikliği. Ne yazık ki vatandaşlarımız iş beğenmiyor. Bizler her türlü şartlarda ve işlerde çalıştık. Ancak gençlerimiz iş beğenmiyor ve kolay iş tercih ediyor. 8 mağazası olan arkadaşım 4 mağazasını eleman sorunu nedeniyle kapattı. Bizlerde personel sorununu çok ciddi şekilde yaşıyoruz" dedi.

"Ne çırak ne de usta bulamıyoruz"

Otomobil tamircisi Uğur Kahveci, "Kalfa ve çırak bulamıyoruz. Bizim kuzenimiz yanımızda çalışıyor ama başkalarını alınca işi bırakıyor. Ne çırak ne de usta bulamıyoruz. Eskiden ailemiz bizi ustanın yanına bırakırdı ama şuanda maalesef öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Vasıflı personel bulamıyoruz"

Cep telefonu tamiri yapan Ramazan Özdemir, "Gençlerimiz kolay para kazanmaya yöneliyor. Sosyal medyadan para kazanma yöntemleri tercih edildiği için şuanda vasıflı personel bulamıyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Eleman Sıkıntısı: Şirketler Nitelikli Eleman Bulamıyor - Son Dakika

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