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AK Parti'de ilk metaverse toplantısı yapıldı! Görüşmede kripto para konusu konuşuldu - Son Dakika

AK Parti'de ilk metaverse toplantısı yapıldı! Görüşmede kripto para konusu konuşuldu

17.01.2022 23:56

AK Parti'deki ilk metaverse toplantısı gerçekleşti. Toplantıya TBMM Grup Başkanvekilleri Ünal ve Elitaş ile AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri katıldı. Görüşmenin içeriğine dair bilgi veren Ünal, "Bugün özellikle kripto varlıklarla ilgili yapılacak yasal düzenleme konusunu konuştuk." açıklamalarında bulundu.

AK Parti'deki ilk metaverse toplantısı, TBMM Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş ile AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Ünal ve İleri'nin parti genel merkezindeki farklı odalardan, Elitaş'ın ise TBMM'den katıldığı toplantıda konuşan İleri, metaversenin uzun zaman önce gündeme geldiğini, gelişen teknolojilerle son dönemde popülerlik kazandığını dile getirdi.

"METAVERSE ÇALIŞMALARI HIZ KAZANMIŞTIR"

Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve blokzincir teknolojilerinin bu ortamın yapı taşları olduğunu aktaran İleri, "Özellikle blokzincir teknolojileri ile bu dijital varlıklar veya dijital mülkiyet kavramının mümkün olduğu anlaşılmıştır ve bu bağlamda metaverse çalışmaları hız kazanmıştır." dedi.

"Bu alanın yeni başlayan bir alan ve hızla gelişecek bir alan, birçok sektörü de etkileyecek bir alan olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanan İleri, bu alanda Türkiye'nin liderlik alabileceğini ve mevcudiyet gösterebileceğini kaydetti.

AK Parti'de ilk metaverse toplantısı yapıldı

"BU EKOSİSTEMİN ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYORUZ"

Metaverse ile sanal gerçeklik teknolojilerinden ürün yönetimine, ekonomisinin oluşturulmasına ve inovatif iş modellerine kadar birçok alanda çalışmalar yapılabileceğini vurgulayan İleri, AK Parti olarak bu ekosistemin önünü açmak istediklerini, bu kapsamda da ilk toplantının gerçekleştirildiğini dile getirdi.

AK Parti'de ilk metaverse toplantısı yapıldı

KRİPTO VARLIKLARDA YASAL DÜZENLEMELER

Mahir Ünal ise farklı ortamlardan katılımcılarla siyasi alandaki ilk toplantının gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Fiziki coğrafyanın ortadan kalktığı ve internet coğrafyasında farklı şehirlerden, farklı ülkelerden insanların bir gözlük aracılığı ile ortak bir platformda buluşup rahat bir şekilde toplantılarını yapabilecekleri bir ortam." diye konuştu.

Toplantının içeriğine dair bilgi veren Ünal, "Tabii bu dijital dönüşümün bir sonucu olarak bu alanda yapılması gereken hem finans anlamında hem hukuk anlamında ciddi regülasyonlar gerekiyor. Biz toplantıda bunları da değerlendirdik. Bugün özellikle kripto varlıklarla ilgili yapılacak yasal düzenleme konusunu konuştuk." ifadelerini kullandı.

AK Parti'de ilk metaverse toplantısı yapıldı

SİYASİ ALANDA BİR İLK

Elitaş ise AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığının Türkiye'de siyasi alanda bir ilke imza attığını bildirdi. Sanal alemden ayrı kalmanın mümkün olmadığını kaydeden Elitaş, "Metaverse üzerinden yapılacak toplantıların ileride daha hızlı bir şekilde geliştirilip hayatımızın önemli bir parçası haline geleceği kanaatindeyim." diye konuştu.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMALAR

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ömer İleri, AK Parti olarak dijitalin siyasetini yaptıklarını, dijital gelişmeleri siyasetin konusu haline getirdiklerini belirtti.

Dijital ve teknolojik gelişmelerin sadece teknik boyutunun olmadığını, aynı zamanda hukuki, ekonomik ve toplumsal boyutlarının bulunduğunu ve bunların da siyaseti ilgilendirdiğini kaydeden İleri, "Biz AK Parti olarak kripto varlıklardan tutun sosyal medya mecralarına kadar birçok alanda politika geliştirmeye, gerek vatandaşımızı koruyacak ama aynı zamanda Türkiye'deki inovasyon gücünü ortaya çıkartacak açık mevzuatlar ortaya koymaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mahir Ünal ise "Bugün biz bu ilk toplantıda kripto varlıklarla ilgili yaptığımız yasal düzenlemenin aynı zamanda bir değerlendirme toplantısını da gerçekleştirdik. Bu açıdan son derece faydalı oldu." dedi.

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Metaverse, AK Parti, Kripto, TBMM, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AK Parti'de ilk metaverse toplantısı yapıldı! Görüşmede kripto para konusu konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AK Parti'de ilk metaverse toplantısı yapıldı! Görüşmede kripto para konusu konuşuldu - Son Dakika
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