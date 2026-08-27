Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı! Motorin 80 liranın altına düştü - Son Dakika
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Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı! Motorin 80 liranın altına düştü

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Küresel petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına sevindirici bir indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatında yapılan yaklaşık 5,30 TL'lik indirimle birlikte, üç büyük şehirde motorin fiyatları 80 TL seviyesinin altına çekildi.

Uluslararası brent petrol piyasalarındaki aşağı yönlü hareketlilik, yurt içindeki akaryakıt pompalarına doğrudan yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına yaklaşık 5,30 TL tutarında indirim yapıldı. 

27 Ağustos itibarıyla tabelalara yansıyan bu gelişme, özellikle nakliye, lojistik ve ulaşım sektöründe rahatlama sağladı. Yapılan indirim yalnızca motorin grubunu kapsarken; benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir artış ya da azalış yaşanmadı.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE GÜNCEL POMPA FİYATLARI

Yapılan indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 80 TL psikolojik sınırının altına geriledi. Dağıtım şirketleri, ilçe ve istasyon bazlı küçük fiyat farklılıkları bulunmakla birlikte üç büyük şehirdeki ortalama akaryakıt fiyatları şu şekilde şekillendi:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.29 TL

Motorin: 77.43 TL

LPG: 33.79 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.13 TL

Motorin: 77.27 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA 

Benzin: 75.26 TL

Motorin: 78.53 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR 

Benzin: 75.57 TL

Motorin: 78.83 TL

LPG: 33.79 TL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı! Motorin 80 liranın altına düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Dogukan Dogukan:
    Allaha binlerce şükürler olsun.Reise laf söyleyenler ıtandımı acaba? herşey düşecek.yakıyla naşladık.sırayınan inşanla 0 0 Yanıtla
  • Selim Uyar Selim Uyar:
    Sıkı tutunun geliyorrrrr 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı! Motorin 80 liranın altına düştü - Son Dakika
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