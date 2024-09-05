Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 72 dolar seviyesine kadar gerilemesiyle akaryakıta indirim göründü.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Yapılan değişiklikle birlikte benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak - Son Dakika
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