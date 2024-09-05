Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak

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Brent petrol fiyatının 72 dolar seviyesine kadar gerilemesiyle benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim bekleniyor.

05.09.2024 09:45
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Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 72 dolar seviyesine kadar gerilemesiyle akaryakıta indirim göründü.

1 LİRA 83 KURUŞ İNDİRİM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Yapılan değişiklikle birlikte benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI;

BENZİN

MOTORİN

  • İstanbul (Avrupa): 43.23 TL
  • İstanbul (Anadolu): 43.16
  • Ankara: 43.62 TL
  • İzmir: 44.13 TL

OTO GAZ

  • İstanbul (Avrupa): 25.13 TL
  • İstanbul (Anadolu): 24.59 TL
  • Ankara: 25.14 TL
  • İzmir: 24.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak

Brent Petrol, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Finans, Enerji, Otomobil, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Yunus Yeniay: aboo o zaman bizi büyük zam bekliyor arka arkaya tetikte olun 117 6 Yanıtla
  • Murat: ohhhhh be en sonunda bedava oldu.!!!! dalgamı geçiyorsunuz ya 97 5 Yanıtla
  • Murat denizli: yahu su an fiyatın 17 falan olması lazım hepsi vergı mılleti soyuyorlar ne indirirmi petrol son 2 yılın dibinde../ 94 3 Yanıtla
  • Harun Çelik: Bir depo yakıtta 50 tl bile etmiyor neyin nefesi insanlarla dalga geçmeyi hobi edindiniz ekepe kanalı 61 6 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Al bu kirazdan, kalmaz birazdan.... 58 2 Yanıtla
  • Bünyamin Savaş: ooo süper.. 50 litrelik benzinli bir depo 2.163 TL ile doluyordu, şimdi ise 4 ekmek kârdayız. Yiyin gâri. Vatandaşa büyük kıyak YERSEN 54 2 Yanıtla
  • Hakan Sahin: bu nasıl başlık nasıl gazeticilik nerde büyük indirim? 50 0 Yanıtla
  • Nuri Varol: Daha dün lpg ye zamcik yaptılar yarını bekleyin okkalı zam gelir 48 1 Yanıtla
  • Merdo: Arkadaş şunu çok ama çok iyi bilin devletin sirkülasyonu çok olan şeylerde inanılmaz indirimler olsa dahi gerçek anlamda bunu hiçbir zaman halka yansıtmaz yansıtamaz.Çünkü en önemli gelir kaynakları bunlardır örneğin petrol sigara gibi.Kısaca gündelik en çok ihtiyaç duyulan şeyler. 37 2 Yanıtla
  • Memduh Çoban: esas ekonomiye etki edecek motorin motorinde indirim şart çiftçi için taşımacılar için. 33 3 Yanıtla
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