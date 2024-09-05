Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak

Ekonomi

Sisi\'nin gelişi gibi gidişi de olay

Tepkisi merak ediliyordu! Nikahtan saatler sonra yaptığı çıkış çok konuşulacak

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 72 dolar seviyesine kadar gerilemesiyle akaryakıta indirim göründü.

1 LİRA 83 KURUŞ İNDİRİM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Yapılan değişiklikle birlikte benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI;

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 43.31 TL

İstanbul (Anadolu): 43.19 TL

Ankara: 43.62 TL

İzmir: 44.08 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 43.23 TL

İstanbul (Anadolu): 43.16

Ankara: 43.62 TL

İzmir: 44.13 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 25.13 TL

İstanbul (Anadolu): 24.59 TL

Ankara: 25.14 TL

İzmir: 24.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor