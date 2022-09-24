Akdeniz'in incisi geri döndü! Uzman isim şaşkınlığını dile getirdi: İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum - Son Dakika
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Akdeniz'in incisi geri döndü! Uzman isim şaşkınlığını dile getirdi: İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum

24.09.2022 15:59

Antalya Körfezi'nde Akdeniz'in incisi olarak tabir edilen Lagos balığı artışı yaşanıyor. Bakanlığın uygulamış olduğu av yasakları ve pandeminin süreçte etkili olduğu kaydedildi. Sualtında her taş ve tahtanın altından yavru lagos balıklarının çıktığını belirten Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 1976'da ben suyun altına indim. O günden bu yana ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Antalya Körfezi'nde halk arasında grida balığı olarak bilinen lagos balığında görülmemiş bir artış yaşanıyor. Akdeniz'in incisi olarak tabir edilen Lagos balığı yavrularının kayalık alanlarda oldukça yoğun olduğu belirtilirken, artıştaki sebep bakanlığın lagos balığına karşı uyguladığı tedbir ve yasaklar ile pandemi sürecindeki yasaklar olarak görülüyor.

AĞIRLIKLARI 5-50 GRAM ARASINDA DEĞİŞİYOR

Sualtı dalışlarında yaptığı araştırmalarla bilinen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle birlikte Konyaaltı Sahili açıklarında Lagos yavrularını görüntüledi. Gökoğlu, genelde kaya ve objelerin altına saklanan, ağırlığı ise 5 ila 50 gram arasında değişen lagos yavrularının yoğunluğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

"ÇOK MİKTARDA LAGOS YAVRUSUNU GÖRÜYORUZ"

Artıştaki sebebin, alınan av yasağı ve pandemi sürecinin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu şunları söyledi: "2 yıl öncesine kadar Lagos balığının avcılığı yasaklanmıştı. Yine trol balıkçılığı da Antalya Körfezi'nde 3 milin dışarısına çıkarıldı ve pandemi süreci de araya girdi. Tüm bu bileşenler, sonuçlarını almaya başladı. Çok miktarda lagos yavrusunu görüyoruz. Avlanamayan Lagos bireylerinin yavruları bunlar. Grida çeşitleri ve orfoz bu ailenin içerisin de. Onlarda da yoğunluk gözlemliyoruz."

"İLK DEFA BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞIYORUM"

"İnanın her kayanın, her taşın hatta tahtanın altından bile lagos yavrusu çıkıyor" diyerek sözlerini sürdüren Gökoğlu, "Bu kadar yavru yoktu. Bunun yarısı bile yoktu. Yıllardır bu sektörün içerisindeyim, balıkçı bir ailenin çocuğuyum. 1976'da ben suyun altına indim. O günden bu yana ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Gökoğlu, Antalya, Akdeniz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akdeniz'in incisi geri döndü! Uzman isim şaşkınlığını dile getirdi: İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akdeniz'in incisi geri döndü! Uzman isim şaşkınlığını dile getirdi: İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum - Son Dakika
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