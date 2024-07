Akkuyu NGS Projesi Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda Akkuyu NGS sahasında aylık çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan ile Akkuyu Nükleer A.Ş'nin gelecekte üstleneceği 'NGS işletmecisi' rolü gereği, Türk tarafının da onayı ile yönetim kadrosunda yapılan değişiklikle Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Anton Dedusenko ile Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü olarak görevlendirilen Sergei Butckikh katıldı. Genel Müdür Sergei Butckikh daha önce Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcılığı ve NGS Yapı İşleri Direktörlüğü görevini üstleniyordu.

Akkuyu NGS projesi paydaşları sahada koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, projenin uygulanmasındaki mevcut aşama ile sonraki adımlara dair yol haritası, inşaat ve montaj işlerinin ilerleyişi, ekipman tedariği ve 1'inci ünitenin sistemleri ve bileşenleri için devreye alma öncesi uygulanacak test programı ayrıntılı olarak tartışıldı. Taraflar ayrıca Türk tedarikçilerin projeye katılımının artırılması ve proje için nitelikli personel yetiştirilmesi konularına da değindi. Toplantı öncesinde katılımcılar, 1'inci ünitenin reaktör bölümü, kıyı hidroteknik yapıları ve güç dağıtım sistemi tesislerinin de aralarında bulunduğu ana bina ve tesisleri ziyaret etti. Heyet ayrıca Akkuyu NGS'nin diğer ünitelerinin inşaatında kaydedilen ilerlemeyi de değerlendirdi. Toplantıya Akkuyu Nükleer A.Ş'den Genel Müdür Sergei Butckikh ile şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko ve inşaat ve montaj işlerinin büyük bölümünü gerçekleştiren yüklenici firmaların yöneticileri de katıldı.

"ÇALIŞMALARIN EN UYGUN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNİ MÜMKÜN KILACAK BİR DİZİ ÇÖZÜMÜN ANA HATLARINI BELİRLEDİK"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Projenin tüm kilit katılımcılarıyla öncelikli görevleri ve projenin ilerleyişini ayrıntılı ve yapıcı bir şekilde görüşme fırsatını bulduk. Devreye alma öncesi aşamayı da dikkate alarak 1'inci ünitedeki çalışmaların en uygun şekilde yürütülmesini mümkün kılacak bir dizi çözümün ana hatlarını belirledik. Tabii ki diğer ünitelerin inşaat alanlarında da ivmenin korunması gerekmektedir. Toplantıya katılan tüm katılımcılara profesyonellikleri, katılımları ve sonuç almaya yönelik çalışma kararlılıkları için teşekkür ediyorum."

"HER DEPARTMAN KENDİ İŞİ DOĞRULTUSUNDA MAKSİMUM VERİMLE ÇALIŞIYOR"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh ise toplantıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Şu anda devreye alma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği 1'inci ünitede en yakın ana hedefimiz olan tam ölçekli testleri başlatma yolunda ilerliyoruz. Çalışmalarımızın önceliği her zaman NGS'leri yüksek güvenlik ve güvenilirlik seviyesinde işletmemizi sağlayacak iş kalitesi olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bu açıdan projenin tüm ana katılımcılarıyla tam bir mutabakata vardık. Her şirket ve her departman kendi işi doğrultusunda maksimum verimle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"PAYDAŞLAR OLARAK SÜRECİ EN İYİ ŞEKİLDE YÜRÜTMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN TÜM ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan da koordinasyon toplantısına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikli olarak yeni atanan yönetim kadrosuna başarılar diliyorum. Ülkemizin en önemli projelerinden biri olan Akkuyu NGS'nin ilgili bütün tarafların katılımıyla aylık olarak gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantılarımızın önemi, projenin önümüzdeki aşamaları dikkate alındığında daha da artmaktadır. Tüm paydaşlar olarak bu süreci en iyi şekilde yürütmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz."