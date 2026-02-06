Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş\'in işaret ettiği tarih

Altın fiyatlarında küresel düşüş eğilimi devam ederken, iç piyasada gram altın makas ve işçilik farkları nedeniyle güçlü seyrini koruyor. Finans Analisti İslam Memiş, yaptığı değerlendirmede borsa, döviz, altın, gümüş ve kripto para piyasalarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ NETLEŞTİ

Borsa İstanbul'da kar satışlarının sürdüğünü belirten Memiş, BIST 100 endeksinin 13.500 puandan yüzde 2,17 düşüşle kapandığını söyledi. Aşağıda 12.800 puanın ilk destek, yukarıda ise 13.800 puanın ilk direnç olarak takip edildiğini ifade eden Memiş, bu bant aralığının kritik olduğunu vurguladı.

DÖVİZDE YATAY SEYİR

Dolar ve euro tarafında sakin bir görünüm olduğunu belirten Memiş, dolar/TL'nin 43,53 seviyesinde yatay seyrettiğini söyledi. Euro/dolar paritesinde düşüşlerin kalıcı olmayacağını dile getiren Memiş, 1,1680 seviyesini destek olarak izlediğini ve geri çekilmeleri alım fırsatı olarak gördüğünü ifade etti. Euro/TL'nin ise 51,43 seviyesinde dengelendiğini aktardı.

"ALTINDAKİ DÜŞÜŞ KALICI OLMAYACAK"

Ons altının 4.824 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, 4.800 doların güçlü destek, 5.080 doların ise direnç seviyesi olduğunu söyledi. Düşüşlerin geçici olduğunu savunan Memiş, önümüzdeki haftalarda hızlı bir toparlanma beklediğini ve yıl sonu için 5.880-6.000 dolar hedefini koruduğunu açıkladı.

GRAM ALTINDA MAKAS ETKİSİ

Gram altının 7.335 lira seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, iç piyasada makas ve işçilik farkları nedeniyle fiyatların 7.000 liranın altına sarkmasına izin verilmediğini belirtti. Yatırımcılara gram altın yerine ons altın üzerinden işlem yapmalarını önerdi.

GÜMÜŞTE SABIR VURGUSU

Ons gümüşün 73,80-80 dolar bandında olduğunu ifade eden Memiş, 70 dolar seviyesinin güçlü destek olduğunu söyledi. Ocak ayından bu yana sabreden yatırımcıların kazançlı çıktığını belirten Memiş, gram gümüşün ise 103 lira seviyesinde olduğunu kaydetti.

"BİTCOİN ŞU AN EN UCUZ ENSTRÜMAN"

Bitcoin'in yüzde 8,5 değer kaybettiğini belirten Memiş, bu seviyeleri alım fırsatı olarak gördüğünü söyledi. Bitcoin'i en ucuz yatırım aracı olarak tanımlayan Memiş, uzun vadeli yatırımcılar için gümüş ve altının da cazip seviyelerde olduğunu ifade etti.

JEOPOLİTİK RİSK VE TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Piyasalardaki belirsizliklere dikkat çeken Memiş, dolar endeksinin 97,73, VIX korku endeksinin ise 22,31 seviyesinde olduğunu aktardı. ABD-İran geriliminin piyasaları etkilediğini belirten Memiş, güçlü destek seviyeleri sayesinde altın, gümüş ve Bitcoin'de hızlı bir toparlanma beklediğini söyledi.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR