Ekonomi

Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş

30.01.2026 22:11
Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'iin başına Kevin Warsh'ı aday göstermesine sert tepki gösterdi. Altın ve gümüşte dün başlayan düşüş trendi, söz konusu gelişmenin ardından ivme kazandı. Altın ons başına yüzde 12 düşüşle 4 bin 710 dolara gerilerken, gümüş ise günlük yüzde 33 azalarak 75 dolara kadar indi. Gram altın ise 6 bin 600 seviyelerine düşüş gösterdi.

Haftanın ilk dört gününde güçlü bir yükseliş sergileyen altın ve gümüşte dün başlayan düşüş trendi devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için Kevin Warsh'ı aday göstereceğini açıklamasının ardından değerli metallerdeki geri çekilme ivme kazandı.

GÜNLÜK KAYIP YÜZDE 12'Yİ BULDU

Ons altın, hafta içinde gördüğü 5 bin 590 dolar seviyesindeki rekorun ardından bugün sert bir geri çekilme yaşadı. Gün içinde yüzde 12'ye yaklaşan kayıpla 4 bin 730 dolara kadar gerileyen ons altın, 20 Ocak 2026'dan bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti.

Altındaki hızlı değer kaybı, küresel piyasalarda büyük bir değer silinmesine yol açtı. Son iki günde değerli metaller piyasasında yaşanan satışlarla birlikte yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık piyasa değeri buharlaştı. Bu tutarın, kripto para piyasasının toplam büyüklüğüne yakın olduğu belirtiliyor.

GRAM ALTIN DA ÇAKILDI

Türkiye piyasalarında da düşüş sert hissedildi. Gram altın, güne 7 bin 500 lira seviyesine yakın başlarken, gün içinde 6 bin 900 lira seviyesinin altını test etti. Saat 22.00 itibarıyla ise gram altın yaklaşık 6 bin 600 liradan işlem gördü.

GÜMÜŞTE DE GERİLEME SÜRÜYOR

Değerli metallerde düşüş yalnız altınla sınırlı kalmadı. Gümüş ise günlük bazda yüzde 33 ile rekor düşüş yaşayarak 75 dolara kadar indi. Türkiye'de ise gramı saat 22.00 itibarıyla 110 TL'den işlem gören gümüş, hafta içinde 121,64 dolarla rekor kırmıştı ve ay genelinde güçlü bir performans sergilemişti.

"3 UNSURUN AYNI ANDA DEVREYE GİRMESİ SATIŞ DALGASINI TETİKLEDİ"

Analistler, sert satış dalgasını ağırlıklı olarak kar realizasyonu ve güçlenen dolar ile ilişkilendiriyor. Reuters'a konuşan Standard Chartered Bank Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, Fed başkanlığına ilişkin gelişmelerin tek başına belirleyici olmadığını vurgulayarak, "Doların güçlenmesi, reel getiri beklentileri ve teknik seviyelerin aynı anda devreye girmesi, bu ölçekte bir satış dalgasını tetikledi" değerlendirmesinde bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ömer Özen Ömer Özen:
    oh 7800 tl den dün kuyruk vardı millet bir birini ezdi sirada almak icin böyle cepleri boşaltı verirler bekle simdi oraya gelsin diye sunger gibi emdiler 152 6 Yanıtla
  • 123612e6 123612e6:
    Demekkki Dünya demek ABD demek. Yanmisizda haberimiz yok. Adamların her haraket dünyayı sarsiyor 35 122 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    indir bindir yazık dünyayı bir piskopat yönetiyor. 140 3 Yanıtla
  • Kemal Katırcıoğlu Kemal Katırcıoğlu:
    Elde var sıfır 31 1 Yanıtla
  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    Birileri köşeyi dödü döndüü 6 1 Yanıtla
