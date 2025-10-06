Antalya-Alanya Otoyolu Finansmanı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Antalya-Alanya Otoyolu Finansmanı Tamamlandı

Antalya-Alanya Otoyolu Finansmanı Tamamlandı
06.10.2025 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun finansman kapanışını açıkladı. Otoyol, seyahat süresini 4 saatten 36 dakikaya indirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Antalya- Alanya Otoyolu'nun finansman kapanışını, bugün başkentimiz Ankara'da gerçekleştiriyoruz. 7 kavşak, 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisiyle modern mühendisliğin örneklerinden biri olacak" dedi.

ANTALYA İLE ALANYA ARASI YOLCULUK KISALIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Antalya-Alanya Otoyolu Finansman Kapanış Töreni'nde konuştu. Törende, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, finans dünyasından katılımcılar ve davetliler de yer aldı. Uraloğlu, "25 Temmuz'da Antalya'da temelini attığımız Antalya-Alanya Otoyolu'nun finansman kapanışını, bugün başkentimiz Ankara'da gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz Antalya ve Alanya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan iki önemli turizm merkezimiz. Artan nüfus ve turizm hareketliliği, ulaşım altyapısında da yeni yatırımları zorlamakta ve gerekli kılmaktadır. İşte bu noktada hayata geçirdiğimiz bu projemiz, sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda turizmi, ticareti ve bölge ekonomisini güçlendirecek bir kalkınma hamlesidir" dedi.

"4 SAATE KADAR SÜREN YOLCULUK 36 DAKİKAYA İNDİRİLECEK"

Bakan Uraloğlu, 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometre uzunluğundaki otoyolla ilgili bilgi verdi. Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "7 kavşak, 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisiyle modern mühendisliğin örneklerinden biri olacak. Serik Kavşağı'ndan başlayarak Manavgat ve Konaklı'yı geçip Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak bu yolumuz, Antalya'nın portakal çiçeği kokusunu, Alanya'nın muz bahçelerini ve Akdeniz'in eşsiz güzelliklerini birleştirecek. Saatte 140 kilometre tasarım hızıyla mevcut yolda ortalama 2,5 saat; yoğun zamanlarda özellikle yaz aylarında 4 saate kadar süren yolculuğu 36 dakikaya indirmiş olacak.

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 4 saatlik yol 36 dakikaya inecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu

"TRAFİK ÇİLESİ SONA ERECEK"

Özellikle yaz aylarında yaşanan trafik çilesini sona erdirecek. Bölgedeki Kleopatra Plajı'ndan Kaleiçi'ne, Aspendos'tan Manavgat Şelalesi'ne uzanan yolculukları hızlı, güvenli ve konforlu hale getirecek. Ayrıca, projemiz, zamandan 16,9 milyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 17,7 milyar lira tasarruf sağlayacak. 47 bin ton karbon emisyonunu azaltarak Toroslar'ın çam ormanlarını ve Akdeniz'in berrak sularını da koruyacağız. Turizm imkan ve faaliyetlerinin artmasının yanında tarım ürünlerinin de pazarlara daha hızlı ulaşmasını sağlayarak çiftçimizin, köylümüzün ve esnafımızın da yüzünü güldüreceğiz."

"YÜZDE 30'U ÖZ SERMAYE, YÜZDE 70'İ DE BANKA KREDİSİ"

Bakan Uraloğlu, projenin yatırım bedelinin 2 milyar 429 milyon Avro olduğunu belirterek, "Kamu Özel iş birliği ile hayata geçirilen bu projemizde, görevli şirketlerimiz Limak İnşaat ve Antalya-Alanya Otoyol Yatırım İşletmesi tarafından sürdürülen kredi temin çalışmalarında nihai aşamaya gelmiş olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Yatırım bedeli 2 milyar 429 milyon Avro olan söz konusu otoyolumuzun 729 milyon Avro'su yani yüzde 30'u öz sermaye ile yapılırken 1.7 milyar Avro yani yüzde 70'i de banka kredisi ile sağlanacak. Kredi verenler, 3'ü Çin, 2'si Suudi Arabistan, 1'i Kuveyt, 1'i Almanya ve 1'i de Yunanistan merkezli 8 ayrı uluslararası ve 6 yerli olmak üzere 14 finans kuruluşundan oluşuyor. Antalya-Alanya Otoyolu, önümüzdeki yıllarda planlanan Denizli- Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla entegre olarak, İzmir'den Avrupa sınırına uzanan kesintisiz bir otoyol ağının parçası olacak. Bu proje, sadece bölge için değil, Türkiye'nin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahip" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından Bakan Uraloğlu'na plaket takdim edildi. Program, çeşitli bankaların temsilcileri ve işbirlikçi kurumların imza atmasıyla sona erdi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Abdülkadir Uraloğlu, Abdülkadir Uraloğlu, Antalya, Ekonomi, Finans, Ankara, Alanya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya-Alanya Otoyolu Finansmanı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayetinde mahkemelerdeki 2 dava birleştirildi Sinan Ateş cinayetinde mahkemelerdeki 2 dava birleştirildi
“Yan baktın“ kavgasında 5 yaşındaki çocuk öldürüldü "Yan baktın" kavgasında 5 yaşındaki çocuk öldürüldü
Arabada korkunç olay Eşini öldürüp ’kaza’ dedi Arabada korkunç olay! Eşini öldürüp 'kaza' dedi
Everest Dağı’nda bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi Everest Dağı'nda bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi
İstanbul Altın Rafinerisi’ne operasyon 21 kişi gözaltında İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon! 21 kişi gözaltında
Kiralık daire için yayımlanan ilan pes dedirtti: Emekliler aramasın Kiralık daire için yayımlanan ilan pes dedirtti: Emekliler aramasın
Jose Mourinho Porto’ya karşı derbiye çıktı İşte aldığı sonuç Jose Mourinho Porto'ya karşı derbiye çıktı! İşte aldığı sonuç

23:47
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan’a saygı duyuyor
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor
23:28
Rezan Epözdemir, cezaevinden isyan etti: Hayatıma son vereceğim
Rezan Epözdemir, cezaevinden isyan etti: Hayatıma son vereceğim
23:21
Singo’nun kaçıracağı maçlar belli oldu
Singo'nun kaçıracağı maçlar belli oldu
23:12
Komşuda ortalık yine karıştı Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Komşuda ortalık yine karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
21:42
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması Suikastta bir ihtimal artıyor
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor
21:35
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti
20:17
İran’da 10 trilyon fitküp doğal gaz rezervi keşfedildi
İran'da 10 trilyon fitküp doğal gaz rezervi keşfedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2025 00:17:17. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya-Alanya Otoyolu Finansmanı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.