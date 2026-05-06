Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece yine değişiyor
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece yine değişiyor

06.05.2026 11:57
Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimle Brent petrol 109 dolara yükselirken, benzin fiyatlarına 2 liralık zam beklentisi oluştu; eşel mobil sistemi nedeniyle artışın yaklaşık 50 kuruşu pompaya yansıyacak.

Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan tedarik riskleri fiyatları yukarı çekti.

BRENT PETROL 109 DOLARIN ÜZERİNDE

Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 30’unun geçtiği Hürmüz Boğazı’nda tedarik zincirine yönelik riskler ve enerji altyapılarına yönelik saldırılar fiyatları artırdı. Savaş öncesinde 70 dolar seviyesinde olan Brent petrol, bugün sabah saatleri itibarıyla 109,74 dolara yükseldi.

BENZİNE 2 LİRA ZAM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 7 Mayıs 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 2 lira zam yapılması bekleniyor. Eşel Mobil Sistemi kapsamında bu artışın yüzde 75’inin ÖTV’den karşılanacağı, kalan yüzde 25’lik kısmın ise pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi. Buna göre benzinde tüketiciye yansıyan zam yaklaşık 50 kuruş olacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE GÜNCEL FİYATLAR

6 Mayıs 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 63,94 TL
  • Motorin: 71,72 TL
  • LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 63,80 TL
  • Motorin: 71,58 TL
  • LPG: 34,39 TL

Ankara

  • Benzin: 64,91 TL
  • Motorin: 72,84 TL
  • LPG: 34,87 TL

İzmir

  • Benzin: 65,19 TL
  • Motorin: 73,11 TL
  • LPG: 34,79 TL

TEDARİK RİSKİ FİYATLARI YUKARI ÇEKİYOR

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası kesintilerin küresel enerji piyasalarında dalgalanmayı artırabileceğini belirtirken, petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam edeceği öngörülüyor.

