Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece yine değişiyor

Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan tedarik riskleri fiyatları yukarı çekti.
Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 30’unun geçtiği Hürmüz Boğazı’nda tedarik zincirine yönelik riskler ve enerji altyapılarına yönelik saldırılar fiyatları artırdı. Savaş öncesinde 70 dolar seviyesinde olan Brent petrol, bugün sabah saatleri itibarıyla 109,74 dolara yükseldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 7 Mayıs 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 2 lira zam yapılması bekleniyor. Eşel Mobil Sistemi kapsamında bu artışın yüzde 75’inin ÖTV’den karşılanacağı, kalan yüzde 25’lik kısmın ise pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi. Buna göre benzinde tüketiciye yansıyan zam yaklaşık 50 kuruş olacak.
6 Mayıs 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatları şöyle:
Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası kesintilerin küresel enerji piyasalarında dalgalanmayı artırabileceğini belirtirken, petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam edeceği öngörülüyor.
