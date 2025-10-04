Araköy Ekmeği: Eşsiz Lezzet Dünya Sofralarında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Araköy Ekmeği: Eşsiz Lezzet Dünya Sofralarında

Araköy Ekmeği: Eşsiz Lezzet Dünya Sofralarında
04.10.2025 09:29  Güncelleme: 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin coğrafi işaretli Araköy ekmeği, doğal malzemeleriyle uluslararası üne kavuştu.

İlçeye bağlı Araköy köyünde, bir asırdan fazla süredir aynı ekşi maya ile yoğrulan ve taş fırınlarda odun ateşinde pişirilen coğrafi işaret belgeli Araköy ekmeği, zahmetli üretim sürecinin ardından lezzetini hem ülke içine hem de ülke sınırlarının dışına taşıyor. Bu eşsiz lezzet, Gümüşhane'nin dağlarından New York ve Mekke'deki sofralara kadar uzanan bir şöhrete kavuştu.

Araköy ekmeğinin sırrı yalnızca dört temel malzemede gizli. Un, su, tuz ve yüz yılı aşkın süredir kuşaktan kuşağa aktarılan ekşi maya. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan bu ekmek, doğal ve sağlıklı yapısıyla öne çıkıyor.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 2019 yılında "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" alan Araköy ekmeği, bu sayede hem kalitesini hem de geleneksel üretim yöntemlerini koruma altına aldı.

Bu ekmeği alan 1 hafta başka ekmek almıyor

8 SAATLİK SABIR VE EMEĞİN ESERİ

Gümüşhane'nin kültürel bir mirası da olan Araköy ekmeğinin bir somununun sofralara gelme süreci ise 8 saatlik bir sabır ve emek gerektiriyor.

Özenle hazırlanan hamur, taş fırınlarda odun ateşinde yavaş yavaş pişiriliyor. Fırından çıktığında ortalama 4 kilogram ağırlığa ulaşan her bir ekmek, doyuruculuğu ve uzun süre bayatlamayan yapısıyla da fark oluşturuyor.

Normal bir ailenin yaklaşık bir haftalık ekmek ihtiyacını tek başına karşılayabilen bu bereketli lezzet, özellikle kalabalık sofraların vazgeçilmezi oluyor.

MAHALLENİN ADINI BİLE DEĞİŞTİRDİ

Araköy ekmeğine son yıllarda artan yoğun talep, köyün sosyal yapısını da etkiledi. Ekmek üretimi o kadar merkezi bir hale geldi ki, üretimin yoğunlaştığı mahallenin adı "Ekmekçiler Mahallesi" oldu.

Bu ekmeği alan 1 hafta başka ekmek almıyor

SATIŞI KİLOYLA YAPILIYOR

Ekşi mayalı ekmek otoriteleri tarafından dünyanın en iyi ekmeklerinden birisi olarak nitelendirilen Araköy ekmeğinin satışı da adet üzerinden değil de kilo üzerinden yapılıyor.

Pişirildikten sonra neredeyse tüm üreticiler tarafından bölgedeki köy, yayla ve obalara götürülen, son yıllarda da hem internet aracılığı hem de diğer iletişim kanallarıyla Türkiye'nin dört bir tarafına hatta Mekke ve New York başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

"HİÇBİR KATKI KULLANMIYORUZ"

Ekmekçiler Mahallesinde Araköy ekmeğini dedesinden öğrendiği şekilde 20 yıldır yapmaya devam eden Ersoy Tozlu, "Dede mesleği olarak doğal ekşi mayalı tam buğday ekmeği üretiyorum. 20 yıldır işin içindeyim. Hiçbir katkı kullanmıyoruz. Sadece un, su, tuz kullanarak üretiyoruz. Dört saatte pişiriyoruz. Odun ateşiyle dört saat fırınımızı yakıyoruz. Dört saatte içeride kalıyor. Tam olarak doğaldır. Hiçbir katkısı yok. Hamurun mayalanması ve hazırlanmasıyla birlikte bir ekmek ortalama 8-9 saat aralığında ortaya çıkıyor. Hem ağır ağır 4 saatte piştiği için, bir de özü içinde olduğu için kabartma tozu ve diğer mayalar olmadığı için içi dolgundur, kendini korur, kabuğu da korur onu. Yani bir hafta on gün dayanma süreci var" ifadelerini kullandı.

Bu ekmeği alan 1 hafta başka ekmek almıyor

YAŞI BİR HAFTA KURUSU 1 YIL DURABİLİYOR

Araköy ekmeğini dilimleyerek tekrar fırına atıp 24 saat kuruttuktan sonra peksimet olarak da sattıklarını dile getiren Tozlu, bunun da bir yıllık bir dayanma süreci olduğunu belirterek, "İkisini de satıyoruz yöreye göre. Yörenin damak tadına bağlı. Bazı yörelerde en çok kuruyu satıyoruz bazı yörelerde en çok tazesini satıyoruz. İstanbul'a gönderdim. Birkaç sene önce hacı amcalara verdim, hacca da gitti. Civar köy ve yaylalarda satış yapmak için ortalama 150-200 kilometre yol yapıyorum günlük. Bunu yiyen eğer alışırsa yani sürekli tüketen insanlar zaten bizi arar, sürekli isterler. Bazen evlerine kadar götürdüğümüz yerler de var. Kargo da yapıyoruz. İl dışına otobüslerle gönderiyoruz. Toptan satışlarımız da oluyor" diye konuştu.

"BİR DİYETİSYEN GİBİ BİR EKMEK OLDUĞU İÇİN KİLO ALDIRMAZ"

İstanbul'da yaşayan ve sık sık memleketine gelen Münir Tozlu, "Emekli olduktan sonra köye gidip geliyoruz. Ben İstanbul bölgesinden Gümüşhane'nin ekşi mayalı buğday ekmeğini istek, talep üzerine haftalık gelip götürüyorum. Bu sefer 300 kiloluk ekmek götürüyorum. Lezzetli, doyumlu, rahatsız edici olmadığı için bu lezzeti tadanlar biliyor. Bu diyetisyen gibi bir ekmek olduğu için kilo aldırmaz. Bunu bilen arayıp buluyor. Ama köyde buluyor, ama İstanbul'da buluyor, ama Türkiye'nin her yanında. Yani bu ekmek yaygınlaştı artık. Onun için de lezzetli, doyumlu rahatsız edici olmadığı için o lezzeti tadanlar biliyor" dedi.

"İSTANBUL'DA 300-400 KİLO GÖTÜRÜYORUM AMA İKİ GÜNDE BİTİYOR"

Yaş ekmeğin yanında kurutularak hazırlanan peksimetlerinin de yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Tozlu, "Çayda, kahvaltıda, yoğurtta, çorbada tadına doyum olmuyor. Ağırlıklı olarak taze ekmek gidiyor. Ben İstanbul'a götürmek için 300-400 kilo alıyorum ama iki günde bitiyor zaten" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kürtün, Kültür, Tarım, Dünya, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araköy Ekmeği: Eşsiz Lezzet Dünya Sofralarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı Metrekareye 100 kilogram yağış düşecek 9 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış düşecek
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Sır ölüm Yanmış ceset bulundu, üzerinden kimlik çıkmadı Sır ölüm! Yanmış ceset bulundu, üzerinden kimlik çıkmadı
Memur ve emekliye şimdiden zam göründü İşte 3 aylık enflasyon farkı Memur ve emekliye şimdiden zam göründü! İşte 3 aylık enflasyon farkı
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan pozisyon Fenerbahçe taraftarını çıldırtan pozisyon
İsrail, Gazze’ye doğru tek başına ilerleyen Marinette gemisine baskın yaptı İsrail, Gazze'ye doğru tek başına ilerleyen Marinette gemisine baskın yaptı
Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Şehirlere ve aylara göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Şehirlere ve aylara göre değişecek
Bualoi Tayfunu Vietnam’da felakete neden oldu: 51 kişi öldü Bualoi Tayfunu Vietnam'da felakete neden oldu: 51 kişi öldü
Kerem’in maç sonu paylaşımına düştüğü not olay oldu Kerem'in maç sonu paylaşımına düştüğü not olay oldu
Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı verilmesinin nedeni belli oldu Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı verilmesinin nedeni belli oldu
TMSF, Ekotürk TV’yi 26 milyon lira bedelle satışa çıkardı TMSF, Ekotürk TV'yi 26 milyon lira bedelle satışa çıkardı
Düğünde havaya ateş açan belediye başkanına tepki yağıyor Düğünde havaya ateş açan belediye başkanına tepki yağıyor
CHP İl Kongresi davası ertelendi Gürsel Tekin görevine devam edecek CHP İl Kongresi davası ertelendi! Gürsel Tekin görevine devam edecek

09:15
FIFA’dan çok konuşulacak İsrail kararı Açıklamaya tepki yağıyor
FIFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı! Açıklamaya tepki yağıyor
08:44
İngiliz futbol efsanesi Osimhen’den özür diledi
İngiliz futbol efsanesi Osimhen'den özür diledi
06:26
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor Orduya Gazze talimatı
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
03:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım
01:54
Trump’ın Hamas’a yanıtı Netayahu’yu şaşkına çevirdi
Trump'ın Hamas'a yanıtı Netayahu'yu şaşkına çevirdi
01:12
Diyanet’te köklü değişim Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı
Diyanet'te köklü değişim! Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı
00:19
Süper Lig’in köklü ekibinde istifa şoku Başkan hemen devreye girdi
Süper Lig'in köklü ekibinde istifa şoku! Başkan hemen devreye girdi
00:17
Hamas’ın kararıyla ilgili Trump’tan ilk sözler Netanyahu’ya da net emri var
Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler! Netanyahu'ya da net emri var
23:39
Kaynar suyla yapılan şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı
Kaynar suyla yapılan şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı
23:37
Liste güncellendi İşte Türkiye’nin en zenginleri
Liste güncellendi! İşte Türkiye'nin en zenginleri
23:27
Hamas: İşgal bittikten sonra Gazze’yi kim yönetirse silahlarımızı ona teslim edeceğiz.
Hamas: İşgal bittikten sonra Gazze'yi kim yönetirse silahlarımızı ona teslim edeceğiz.
22:43
Ne altın ne dolar ne de bitcoin Parasını Ethereum’a yatıranlar resmen köşeyi döndü
Ne altın ne dolar ne de bitcoin! Parasını Ethereum'a yatıranlar resmen köşeyi döndü
22:34
Hamas Trump’a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz
20:27
Herkes emniyeti etiketledi Cani abi 16 yaşındaki kardeşini dövüp üzerine kaynar su döktü
Herkes emniyeti etiketledi! Cani abi 16 yaşındaki kardeşini dövüp üzerine kaynar su döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2025 09:39:02. #7.12#
SON DAKİKA: Araköy Ekmeği: Eşsiz Lezzet Dünya Sofralarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.