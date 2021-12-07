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Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı - Son Dakika

Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı

07.12.2021 13:58

Doğrudan 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı hakkında ikinci toplantı bugün yapılacak. Sürecin tamamlanmasına kısa bir süre kala zamma ilişkin beklenti de arttı. CNN Türk canlı yayınında asgari ücret zammını değerlendiren Prof. Dr. Sefer Şener, "Benim yaptığım hesaplara göre asgari ücretin yüzde 30'un altına inmesi ve yüzde 45'in üzerine çıkması çok mümkün görülmüyor. Neresinden bakarsanız bakın 3 bin 600 lira ile 4 bin 90 lira arasında sıkışmış durumda." ifadelerini kullandı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında yapılacak ikinci toplantıda; Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak. Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgın döneminde ülkenin genel ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 4 parametre öne çıkacak. Prof. Dr. Sefer Şener CNN Türk canlı yayınında asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin iki rakam arasında sıkıştığını ifade eden Şener, "Neresinden bakarsanız bakın 3 bin 600 lira ile 4 bin 90 lira arasında sıkışmış durumda." dedi.

Asgari ücret zammına ilişkin konuşan Şener, şunları söyledi:

"İşçi tarafından 3 bin 750 ile 4 bin lira arasında tahmin ettiğini gördük. 30 verildiğinde getireceği rakam ve 45 verildiğinde getirileceği rakamın iş veren üzerinde yükünün iyi ayarlanması gerekiyor.

"VERGİDE İNDİRİM OLURSA 4 BİN TL'NİN ÜZERİNDE BİR RAKAM GELİR"

Hükümet tarafı kararlı bu konuda. Özellikle gelir vergisi kısmında hem işçinin ödediği hem de işverenin ödediği primler kapsamında düzenleme yapılacağını bekliyoruz. Bu oran gerçekleşirse bizim tahmin ettiğimiz gibi devletin indirimleri gerçekleştirmesi halinde biz büyük ihtimalle asgari ücretliye 4 bin TL'nin üzerinde net bir rakamın geldiğini görebileceğiz. Biz asgari ücret daha bitmeden ağustos ayında bitmiş olan memur zamlarını yeniden gündeme getirmeye başladık. Dün Memur Sen'in açıklamaları da vardı.

"3 BİN 600 İLE 4 BİN 90 LİRA ARASINDA SIKIŞMIŞ DURUMDA"

3 bin 600 liralık net ücreti göreceğiz ya da 4 bin 100 liralık bir asgari ücreti görebileceğiz. Türk İş şunu söylemişti: devletin değerleme rakamı yüzde 36'dır. Eğer Türk İş'in söylediği gibi değerleme uygulanmışsa o zaman 3 bin 825 liraya tekabül eden bir asgari ücretle karşılaşmış oluyoruz. Neresinden bakarsanız bakın 3 bin 600 lira ile 4 bin 90 lira arasında sıkışmış durumda."

"İŞVERENLER 3.500 İLE 3.750 LİRA ARASINDA OLMASINI İSTEDİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk toplantıda yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili anket yaptıklarını ifade etmişti.

Ankette, işverenlere asgari ücretin ne kadar olması gerektiği sorduklarını aktaran Bakan Bilgin, "Burada ağırlıklı olarak toplanan oranın yüzde 33.9'unun 3 bin 500 ile 3 bin 750 lira arasında asgari ücretin olması gerektiği şeklinde bir kanaate sahip olduklarını gördük. 3 bin 750 ile 4 bin lira olanların oranı yüzde 13, ikinci sırada ise 3 bin 251 ile 3 bin 500 lira arasında yer alan işveren grubunu görüyoruz. Asgari ücretin hayat şartlarını nasıl etkileyeceği konusunda yapılan bir değerlendirmede, iyi etkileyeceğini, olumlu etkileyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 42,2. Bu rakamlar iyimserliğin ifadesidir. Asgari ücret ile ilgili artışların hayatı olumlu etkileyeceğine dönük beklentiler ile paralel gittiğini göstermektedir" ifadelerini kullanmıştı.

"İŞÇİLER 4 BİN LİRA İSTİYOR"

Araştırmanın emekçileri kapsayan ikinci kısmında, mikro, küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan 2 bin işçi ile yapıldığını dile getiren Bakan Bilgin, "Bunların yüzde 13'ü aldıkları asgari ücretin dışında bir işte de çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Asgari ücret beklentilerinin ne olduğunu sorduğumuzda da ağırlıklı toplanan oranın yüzde 37,3 ile 3 bin 751 ve 4 bin rakamı arasında muhtelif görüşler dile getirdiğini görüyoruz. İkinci oranın ise 4 bin 500 ile 5 bin arasında yüzde 21 şeklinde, diğerinin ise yüzde 13'lük bir oranda toplandıkları görülüyor. Ailenizde başka bir kişi var mı diye asgari ücretle çalışanlara sorulduğu zaman, bunların yüzde 61'inin hayır dediğini görüyoruz. Dolayısıyla yaklaşık yüzde 40'ının ailede tek ücretli olmadığını göstermesi bakımında da ilginç. İşçilerimiz de asgari ücretin artmasının ekonomiyi canlandıracağını düşünmektedir" diye konuşmuştu.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • Koray Demir: asgari ücretin içine agi yi koyuyorsunuz sonra zam yaptık dıyorsunuz agi ayrı verılmesı lazım asgarı ucretten 2021 asgarı ucret 2500 lira agi siz kımı kandırıyorsunuz Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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