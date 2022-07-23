Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Lebreton: BM ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Lebreton: BM ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı

23.07.2022 12:00

Rusya'nın şubat ayında Ukrayna işgaliyle duran deniz ticaret yolu, İstanbul'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna ile Rusya heyetlerinin imzaladığı anlaşmayla yeniden açıldı. Dünya çapında büyük ses getiren anlaşma sonrası Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Lebreton, "BM ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı. Türkiye Fransa'dan daha güçlü" dedi.

İstanbul Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi dün tarihi bir ana daha tanıklık etti. Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla duran Karadeniz'den gıda ihracatının kilidi yeniden açıldı.

KONTROL MERKEZİ İSTANBUL OLACAK

Anlaşmanın imzalandığı salona Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres ile Rusya ve Ukrayna'dan heyetler birlikte geldi. Anlaşmayı Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna adına Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov imzaladı. Anlaşmaya göre, Ukrayna'nın 3 limanından kalkacak tahıl gemileri kılavuz gemilerle mayınlı sahaları geçip ihracat yapılacak ülkeye gidecek. Anlaşmanın kontrol merkezi İstanbul olacak.

ERDOĞAN'A TÜRKÇE "TEŞEKKÜR" ETTİ

İlk sözü BM Genel Sekreteri Guterres aldı. Erdoğan'a Türkçe "Teşekkür ederim" diyen Guterres, "Bugün Karadeniz'de bir ışık var, umut ışığı, rahatlama ışığı. Sizin arabulucuğunuz olmazsa olmaz bir görev gördü. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı çabaları sayesinde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Türkiye'nin burada kritik bir rolü var. Bu dünyanın yararına, kıtlık eşiğinde yaşayan halklar için çözüm getirecek anlaşmadır. Bu girişim hatırı sayılır oranda gıda ticareti yapılmasını sağlayacak. Gıda ürünlerinin küresel pazarlara ulaştırılması için fiyatları düşürecek" ifadelerine yer verdi.

FRANSIZ ÜYEDEN ERDOĞAN'A ÖVGÜ, MACRON'A TEPKİ

Dünya çapında büyük ses getiren anlaşma sonrası Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Yapılan anlaşmada Türkiye'nin etkisine dikkat çeken Gilles Lebreton, ''Ukrayna tahıllarının ihracatına ilişkin anlaşma, Afrika'daki kıtlıkların önlenmesini mümkün kılacaktır. BM ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı. Türkiye Fransa'dan daha güçlü!'' ifadelerini kullandı.

İşte Gilles Lebreton'un o paylaşımı;

AB Parlamentosu üyesi Erdoğan'ı övüp Macron'u eleştirdi: Türkiye Fransa'dan daha güçlü

BUĞDAY FİYATLARI SAVAŞ ÖNCESİ SEVİYELERE GERİLEDİ

Türkiye'nin gayretleriyle aşılan kriz BM Genel Sekreteri'nin de dediği gibi fiyatları aşağıya çekti. Buğday'ın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları son 5 ayın en düşük seviyesine yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'taki fiyatının altına düştü. Arzın yükselme beklentileriyle yüzde 6 değer kaybeden buğdayın fiyatı 7,7 dolara geriledi.

BİRÇOK ÜLKEDEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR MESAJI

Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna taraflarının imzaladığı anlaşma sonrası AB, ABD, İngiltere, İtalya, İsveç, Letonya ve Ukrayna gibi ülkeler Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları için teşekkür mesajı yayınladı.

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Lebreton: BM ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Lebreton: BM ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı - Son Dakika
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