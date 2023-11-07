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Kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi! İşte Ayder Yaylası'nın son hali - Son Dakika

Kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi! İşte Ayder Yaylası'nın son hali

Son Güncelleme: 07.11.2023 10:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik." çıkışının ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanan Ayder Yaylası'nda betonlaşmış eski görüntüden eser kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün bölgeyi bizzat ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. İşte Ayder Yaylası'nın son hali...

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası, yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları sonrasında yöreye uygun mimarisi ile kendisini göstermeye başladı. Toplu açılış töreni ve bir dizi inceleme için Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası'nda inşaatı devam eden kentsel dönüşüm alanlarını da yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat yerinde inceledi! İşte kentsel dönüşüme giren Ayder Yaylası'nın son hali

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Erdoğan'ın 2017 yılında "Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşüm ve değişimle inşallah hakikaten şanına yakışır bir hale getireceğiz" çıkışı ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat yerinde inceledi! İşte kentsel dönüşüme giren Ayder Yaylası'nın son hali

BETONLAŞMIŞ GÖRÜNTÜDEN ESER KALMADI

Tamamlandığında 1600 araçlık olacak olan çevreci otoparkından yörenin mimarisine uygun inşa edilen yapılara kadar yaylanın görünümü değişirken, betonlaşmış eski görüntüsünden eser kalmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat yerinde inceledi! İşte kentsel dönüşüme giren Ayder Yaylası'nın son hali
Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat yerinde inceledi! İşte kentsel dönüşüme giren Ayder Yaylası'nın son hali
Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat yerinde inceledi! İşte kentsel dönüşüme giren Ayder Yaylası'nın son hali
Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat yerinde inceledi! İşte kentsel dönüşüme giren Ayder Yaylası'nın son hali
Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat yerinde inceledi! İşte kentsel dönüşüme giren Ayder Yaylası'nın son hali
Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi, Ayder Yaylası, Rize, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi! İşte Ayder Yaylası'nın son hali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi! İşte Ayder Yaylası'nın son hali - Son Dakika
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