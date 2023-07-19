BAE ile Türkiye Arasında 50,7 Milyar Dolarlık Stratejik Anlaşmalar İmzalandı - Son Dakika
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BAE ile Türkiye Arasında 50,7 Milyar Dolarlık Stratejik Anlaşmalar İmzalandı

19.07.2023 22:22

Bugün, BAE ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirmek için toplam 50,7 milyar ABD Doları değerinde çok sayıda stratejik anlaşma ve Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına tanık olduk. İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor. BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız.

Bugün, BAE ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirmek için toplam 50,7 milyar ABD Doları değerinde çok sayıda stratejik anlaşma ve Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına tanık olduk.

İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor.

BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız

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Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BAE ile Türkiye Arasında 50,7 Milyar Dolarlık Stratejik Anlaşmalar İmzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAE ile Türkiye Arasında 50,7 Milyar Dolarlık Stratejik Anlaşmalar İmzalandı - Son Dakika
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