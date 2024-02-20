Bakan Işıkhan, Malatya\'da "Türkiye Yüzyılı\'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" toplantısında konuştu Açıklaması

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Malatya'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yaptığı toplantıda en büyük adımlardan biri olarak, deprem bölgesinde aktif işgücü programlarını çok daha avantajlı hale getirdiklerini söyledi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen STK buluşmasında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, yapılacak faaliyetleri yerinde incelemek ve ihtiyaçları tespit etmek adına şehirleri dolaştıklarını belirterek, "Özellikle sahadan halkımızdan gelen talepleri tespitleri ilk ağızdan duymak bakımından bu buluşmaları çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum" dedi.

İmkanlar ölçüsünde her zaman insan odaklı bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirten Işıkhan, "İşçimizin de, işverenimizin de, esnafımızın da hakkını gözetecek politikaları yürüttük. Cumhur ittifakı olarak bizim başarımızın sırrı da tam olarak burada yatmaktadır. Hamd olsun biz 21 yıldır bu azmi bu çabayı hiç kaybetmedik. Çünkü bizim yönetim anlayışımızda durmak, kendini tekrar etmek yok. Hep daha iyisi daha ilerisi ve daha fazlası var" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta Malatya ve 10 il büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldığını belirten Bakan Işıkhan, "Hepimizi derinden yaralayan o günün üzerinden 1 yıl geçti ancak acımız ve hüznümüz ilk günkü gibi kalbimizde yerini koruyor. Canlarımızı geri getiremeyiz ama yıkılan her şeyi eskisinden daha iyi bir şekilde yerine koyabiliriz. Gerek kamu kurumlarımız, gerek yerel yönetimlerimiz gerekse vatandaşlarımız tek yürek olup, dünyada hiçbir ülkenin bu kadar kısa sürede ve kolay kolay atamayacağı bir yıkımın üstesinden geldi ve gelmeye de devam ediyor" dedi.

Biz 1 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde yıkılan evleri, hastanelerin yeniden yapılmaya başlanıldığını aktaran Bakan Işıkhan, "Geçici barınma alanlarımız konteyner kentlerimizi çok kısa bir sürede kurduk ve düzene koyduk. Bu bizim Cumhur İttifakı ile ne kadar güçlü bir devlet haline geldiğimizi gösteriyor. Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde toplam 6 bin 181 konutumuzun kuraları çekilerek hak sahiplerine dağıtılmıştı. Şu anda ise 18 bin konut yapımı hızla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede Malatya'daki 80 bin 221 hak sahibine konutlar dağıtılmış olacak. 11 şehrin tamamında büyük bir konut seferberliği olduğunu görüyorsunuz. Öyle ki, deprem bölgesinde önümüzdeki 2 ay içinde 75 bin, ardından her ay 15-20 bin konut tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilecek. Bu rakamlar; ne kadar ivedilikle aksiyon alabildiğimizin bir göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

Malatya'nın milli iradenin kalesi olan bir şehir olduğunu da vurgulayan Bakan Işıkhan, "İnşallah Malatya'yı, diğer şehirlerimizle birlikte el birliğiyle tekrar ayağa kaldıracağız. Özellikle çalışma hayatını, ekonomisini, üretimini yeniden canlandırma noktasında daha fazla destek olacağız. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, tüm Bakan arkadaşlarımız, ilgili yöneticilerimiz ve kurumlarımızla birlikte Malatyalı hemşehrilerimizin deprem öncesi düzenine en kısa sürede dönebilmesi ve yaşamın normalleşebilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz. Malatyalı kardeşimizi hiçbir şart ve ortamda yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Bu süreçte Valiliğimiz, Afet Koordinasyon Merkezimiz ve Belediye Başkanlarımızla, İl Başkanımız ve teşkilatımızla da irtibat halinde olmaya devam edeceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak deprem bölgesine yönelik Çok önemli çalışmalarda bulunduk. Yaptığımız hamlelerle, Malatya'nın üretiminde, istihdamında, çalışma hayatında çok olumlu sonuçlar aldık. Bundan sonra da şehrimizin ulaştığı her aşamada, ihtiyaç duyduğu yeni uygulamalarla adım adım kalkınmasını sağlayacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak deprem sonrası bölgede yaptıkları çalışmalara da değinen Bakan Işıkhan, "Olağanüstü hal ilan edilen illerde, işçilerimizin işten çıkarılmalarını sınırlandırdık. Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği uygulamasını derhal başlattık. Toplum Yararına Programları derhal hayata geçirdik. Deprem bölgesinde toplamda 58 bin 75, Malatya'da toplam 6 bin 686 kişiyi TP'den faydalandırdık. Bu kapsamda 13 milyar 749 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde işverenlerimizin Sosyal Güvenlik Kurumuna vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin son tarihini 30 Nisan 2024'e kadar erteledik. En büyük adımlarımızdan biri olarak, deprem bölgesindeki iş insanlarımızdan ve siyasetçilerimizden gelen talep doğrultusunda; Aktif İşgücü Programlarımızı deprem bölgesi için çok daha avantajlı hale getirdik. "İstihdama Dönüş Programı" adını verdiğimiz yeni uygulama kapsamında Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde istihdam taahhüt oranını yüzde 30'a düşürdük. İstihdam süresini de fiili kurs veya program gün sayısına indirdik. Ayrıca depremden etkilenen illerde, işverenlerin işbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim kurslarındaki yükümlülüklerini yerine getirememeleri durumunda uygulanan yasaklılık yaptırımlarını kaldırdık. Ayrıca İstihdama Dönüş Programı ile Malatya dahil 4 il ve 2 ilçede, mesleki eğitim kursu ve işbaşı eğitim programı katılımcılarına zaruri gider ödemelerinin yüzde 30 artırarak 850 lira kadar ödenebilmesini sağladık. Uzun uzun saymayacağım diğer birçok icraatımızla Malatya'da çalışma hayatında çok ciddi sonuçları 1 yıllık süre içinde aldık. Malatya'da istihdamda ne aşamaya geldiğimizin verilerini paylaşıyorum. Deprem'den önce Malatya'da çalışan sayısı 124 bin 882 idi. Depremin ardından bu sayı yarı yarıya düşmüş, 62 bin 685'e kadar inmişti. Verdiğimiz desteklerle ve uyguladığımız programlarla biz çalışan sayısını 1 yıl içinde 62 binden 109 bine kadar çıkardık. Yani depremden önceki çalışan sayısını neredeyse yakalamış bulunmaktayız. Kısa bir süre içinde çalışan sayısı bakımından inşallah deprem öncesi dönemi yakalayacağız ve hatta üzerine çıkacağız. Yakın zamanda İstanbul'da Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle "İş Pozitif - Kadın İstihdam projemizin" duyurusunu yapmıştık. Yeni yüzyıla mührünü vuracak Türkiye'nin kadınları adına önemli bir proje olarak; kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamızın mümkün olmadığını biliyoruz. İş Pozitif; İstihdama yönelik eğitim veren ve çeşitli kurslar düzenleyen, işgücü ihtiyacı olan ve istihdam oluşturma potansiyeline sahip aktörler çevrimiçi olarak bir araya gelebileceği bir iş birliği sistemidir. Kadınlarımızın kayıtlı çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının artırılması, hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla kadın girişimciliğinin yolunun açılması ve aynı zamanda işverenlerin de teşvik edilmesine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından toplantı STK temsilcilerinin soru ve görüşleri ile basına kapalı olarak devam etti. - MALATYA