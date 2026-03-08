Bakan Kacır, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı Geleneksel Vefa İftarı\'nda konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti iktidarı öncesinde Türk savunma sanayisinin 240 milyon dolarlık ihracat yaptığını ve şirketlerin büyük çoğunlukla başkalarına ait sistemleri ürettiğini belirterek, "Şimdi Türkiye, dünyanın en büyük 10 savunma sanayisi ihracatçısı arasında yer alarak yılda 10 milyar dolardan fazla savunma sanayi ihracatı yapıyor." dedi.

Bakan Kacır, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı Geleneksel Vefa İftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de Ramazanın huzur, güven, heyecan ve coşku içinde idrak edildiğini dile getirerek, "Dünyada olup bitenleri de yakinen takip etmeye itidal, sabır içerisinde Türkiye'nin bir tek ferdinin dahi kılına zarar gelmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılması gereken her şeyi anbean hayata geçirmeye, atılması gereken adımları anbean atmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada huzur ve istikrar adası olduğunu belirten Kacır, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın bir ateş çemberine döndüğünü, ve birçok noktada savaşların sürdüğünden bahsetti.

Kacır, İsrail'in üç yıla yakın zamandır dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleştirdiğini ifade ederek, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukukta yeri olmadığını belirtti.

Söz konusu yaşanan gelişmelere ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Kacır, şunları kaydetti:

"Türk milletinin mühim ve bağımsız olarak yoluna devam edebilmesi için milletçe teyakkuz ve büyük bir gayret halindeyiz. Hamdolsun kuvvetliyiz. Eskisinden çok daha güçlüyüz. Bir milletin kuvvetini nasıl tarif edersiniz? Elbette siyasi gücüyle tarif edebilirsiniz. Ama bu siyasi gücün az temel bileşenleri var. Askeri olarak güçlü olmayan bir millet siyasi olarak güçlü olamaz. Ordusu kuvvetli olmayan bir millet masada kuvvetli olamaz. Bugünün dünyasında ordumuzun kuvveti onu ne düzeyde teknolojiyle buluşturduğumuzla tayin ediliyor."

Son 23 yılda tam bağımsız Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılının lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle Türkiye savunma sanayinde muazzam işler başardı. Yerli sistemlerimizin oranını yüzde 80'lerin üzerine çıkardı. Karada, denizde, havada, uzay uydu sistemlerinde. bütün kritik ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen bir ülke haline geldik. Elektronik harpte, siber güvenlikte, dünyanın en iddialı ülkelerinden biriyiz şimdi."

"Hiç kimsenin Türkiye'ye yan gözle bakmasına izin vermeyiz"

Bakan Kacır, Türkiye'nin insansız hava araçlarında (İHA) dünya lideri olduğunu, Türkiye'nin dünyada jet motorlu İHA üretebilen dört ülkeden biri olduğundan bahsetti.

Türkiye'nin havadan havaya füze üretebilen yedi ülkeden biri olduğunu vurgulayan Kacır, "Kendi geliştirdiği ürettiği jet motorlu İHA ile kendi ürettiği havadan havaya füzeleri kullanabilen dünyadaki tek ülkeyiz." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'nin savunma sanayinde çok daha ileri seviyelere geleceğini, Çelik Kubbe projesini tamamlayacaklarını ve Türkiye'nin kendi semasını kendi radar sistemleri ile muhafaza edeceklerini dile getirerek, savunma sanayisinin projelerinden bahsetti.

Tüm yapılanların Türkiye için bir ayak sesi olduğunu ve Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını belirten Kacır, "Hiç kimsenin Anadolu'ya, Türk milletine, Türkiye'ye yan gözle bakmasına izin vermeyiz. Elbette siyasi gücün bir diğer önemli bileşeni ekonomik kuvvet. Ekonomik olarak güçlü değilseniz siyasi olarak güçlü olamazsınız." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde milli gelirini 240 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara yükselttiğini, Türkiye'nin bölgenin en önemli üretim gücü haline geldiğini dile getirerek, ticari araç üretiminde Türkiye'nin Avrupa'da bir numara olduğunu ve farklı sektörlerde lider üretici konumunda olduğunu dile getirdi.

"Türk savunma sanayi imzasını gökyüzüne atıyor"

Türkiye'nin dört bir yanında Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kurduklarını belirten Kacır, Türk savunma sanayisi ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün medyada gördüm, uzun yıllar Türkiye'de siyaset yapmış, önemli bakanlıklarda görev almış, halihazırda da bir siyasi partinin genel başkanı demiş ki, 'Türkiye'de savunma sanayi AK Parti öncesinde de vardı. Savunma sanayini AK Parti kurmadı.' Kendi gençlik yıllarından bahsetmiş. O yıllarda da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) vardı demiş. Vardı, doğru, vardı ama ne kadardı? Vardı ama ne üretiyordu? Biz iktidara geldiğimizde Türk savunma sanayi ihracatı 240 milyon dolardı. Şimdi Türkiye dünyanın en büyük on savunma sanayi ihracatçısı arasında yer alarak yılda 10 milyar dolardan fazla savunma sanayi ihracatı yapıyor."

Biz iktidara geldiğimizde, bahsettiği vardı dediği şirketlerimiz büyük çoğunlukla başkalarına ait sistemlerin üretiminde faaliyet gösteriyorlardı. Çoğunlukla o sistemlerin düşük katma değerli bileşenlerini geliştiriyor, üretiyorlardı. Şimdi Türk savunma sanayi, Bayraktar ile, ANKA'yla AKINCI'yla AKSUNGUR'la HÜRKUŞ'la HÜRJET'le ATAK'la GÖKBEY'le KAAN'la KIZILELMA'Yla imzasını gökyüzüne atıyor."

Kacır, siyasi, askeri ve ekonomik kuvvetin yanında diplomatik gücün de önemli bir bileşen olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin dünyada 257 iki yüz elli yedi farklı noktada dünyanın iki yüz elli yedi farklı şehrinde sahip olduğu diplomatik temsilciliklerle dünyada en fazla uluslararası temsilcisi olan üçüncü ülke olduğunu ve yakında birinci sıraya yerleşeceğini söyledi.