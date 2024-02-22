Ekonomi

Bakan Kacır: "Çiftçinin ambarı artık sabanın ucunda değil"

KONYA - Konya'da Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Protokol İmza Törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Çiftçinin ambarı artık sabanın ucunda değil. Medeniyet harcını erenlerin kardığı, hoşgörü diyarı, Anadolu'nun kadim hafızası Konya'ya eser kazandırmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi açılış ve ziyaretler için Konya'ya geldi. Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret eden Bakan Kacır, daha sonra Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Taş Binasına gelerek KOP Bölge Kalkınma İdaresi Protokol İmza Törenine katıldı.

"Ülkemizi küresel üretim ve inovasyon üssü haline getirdik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya'da bu yıl toplam bütçesi 128 milyon lira olan 22 projeyi hayata geçireceklerini ifade ederek, "Tarım şehri, tarımın başkenti Konya'da bugün, modern sulama tesislerinden hayvancılığa, seracılığa kadar Konyamızı ihya edecek projelerin altına imzamızı atacağız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde 22 yıldır büyük ve güçlü Türkiye'ye doğru emin adımlarla yürürken araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla ülkemizi küresel üretim ve inovasyon üssü haline getirdik. Hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye, sayısız esere hep birlikte imza attık ve şimdi Türkiye Yüzyılı'nı 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile taçlandırarak 'tam bağımsız ve müreffeh Türkiye' hedefine emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

"81 ilimize çağ atlatmaya devam ediyoruz"

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla büyüme üzerine kurulu ekonomi yaklaşımımızdan taviz vermediklerini hatırlatan Bakan Kacır, "Eser ve hizmet odaklı kalkınma atılımımızla ülkemizi taşıdığımız noktayı ifade etmek adına bazı rakamları burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Organize Sanayi Bölgelerinde çalışan sayımızı 415 binden 2,6 milyona, İhracatımızı 36 milyar dolardan 255,8 milyar dolara, Ar-Ge harcamalarımızı 1,2 milyar dolardan 12 milyar dolara, Ar-Ge personeli sayımızı 29 binden 272 bine çıkardık. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, demir-çelik, çimento üretiminde Avrupa'da lider Türkiye'yi inşa ettik. Silahlı kuvvetlerinin kullandığı piyade tüfeğini dahi üretemeyen, savunma envanteri neredeyse tümüyle dışa bağımlı Türkiye'yi 22 yılda kendi insansız hava araçlarını, savaş uçağını, uçak gemisini, uydularını yerli ve milli imkanlarla üretebilen ve geliştirebilen bir ülke konumuna taşıdık. 60 yıllık hayalimiz, yerli ve milli otomobilimiz TOGG'u ürettik ve aziz milletimizin hizmetine sunduk. İnsanlı ilk uzay bilim misyonumuzu gerçekleştirdik. Şimdi 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, bataryadan çip teknolojilerine, güneş panellerinden rüzgar türbinlerine, biyoteknolojik ilaçlardan yeni nesil uydu teknolojilerine, hızlı trenlere kadar birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. 272 bin kişilik Ar-Ge ordumuzla, milyonlarca gencimizin akın ettiği TEKNOFEST'lerde doğan, teknoparklarda büyüyen binlerce teknoloji girişimiyle, rekabet gücü yüksek sanayimizle 'vakit Türkiye vaktidir' diyoruz. 81 ilimize çağ atlatmaya devam ediyoruz. Tabi Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürüttüğümüz büyüme ve kalkınma yolculuğunda Konya, bizler için müstesna bir yere sahip. Vefanın en güzel örneğini her zaman Konya'da gördük. Bizler de her zaman ilim, irfan şehri Konya'ya gece gündüz demeden aşkla hizmet etmekten geri durmadık" şeklinde konuştu.

"Yarınlar için soluklanmadan çalışmaya devam ederken"

Bakan Kacır, Konya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini korumanın yanında zengin kültürel mirasını ekonomik değere dönüştürdüklerini söyleyerek, "Ülkemizin gıda üretim merkezlerinden Konyamızın her karış toprağını daha verimli kullanmamızı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Mevlana Kalkınma Ajansımız ile şehrimizde bugüne kadar bin 210 projeye 2,2 milyar lira destek sağladık. Bin 750'den fazla vatandaşımızın istihdamına öncü olduk. KOP Bölge Kalkınma İdaremiz ile de sulama, bitkisel üretim, hayvancılık, kültür, turizm, enerji ve imalat sektörlerinde hazırlanan 832 projeye 6,2 milyar lira destek sağladık. Geniş tarım arazilerine sahip Konya Kapalı Havzası, maalesef ülkemizin en az yağış alan bölgesi. Konya Ovası Projesi'nin kazanımlarına çarpan etkisini oluşturacak yeni teknolojileri çiftçilerle buluşturmak şehrimizde tarım altyapımız için hayati öneme sahip. Bu nedenle ilimizde su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bugün imza atacağımız 22 proje kapsamında kuracağımız modern sulama sistemleri ve seralar, sağlayacağımız makine ve ekipman destekleri, eğitim ve yayım faaliyetleriyle şehrimizde tarım ve hayvancılıkta kalite ve verimliliğin arttırılmasına katkı vereceğiz. Çiftçinin ambarı artık sabanın ucunda değil. Medeniyet harcını erenlerin kardığı, hoşgörü diyarı, Anadolu'nun kadim hafızası Konya'ya eser kazandırmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz. İnşallah Konya, Anadolu'daki varlığımızın, birliğimizin, dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nın da teminatı olacaktır. Biz ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nda kalkındırmaya, daha müreffeh yarınlar için soluklanmadan çalışmaya devam ederken, 80 ilimizde olduğu gibi Konya için de aşkla, şevkle üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Vali Özkan'dan işbirliği vurgusu

Konya Valisi Vahdettin Özkan, KOP İdaresi'nin ve kalkınma ajanslarındaki nitelikli insan kaynaklarına vurgu yaparak, "Kırsalda yaşam kalitesinin arttırılması ve sürdürülebilir bir hayat için bütün kurumların iş hedeflerinin olması, işbirliğinin olması ve o sinerjinin oluşturması önemli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız nitelikli insan kaynakları kalkınma ajansları başta olmak üzere ona çok iyi bir rehberlik yapmaktadır. Bakanımız hassaten bugün ilimizde bu faaliyetlere hem yerinde müşahede etmek hem de etkinleştirmek için teşrif ettiler. Kendilerine teşekkür ederiz. KOP gibi kalkınma ajansları gibi birimlerin çok güzel hizmetler yaptığını, bu hizmetlerin artarak devam edeceğini, bunun sürdürülebilir olması için de hiyerarşik taşra kamu kuruluşu değil bir hizmet üretme ofisleri olarak devam etmesini arz ve talep ediyorum" diye konuştu.

"KOP ile yapmış olduğumuz projelerin hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentte birçok açılış gerçekleştireceklerini belirterek, "Büyükşehir Yasasından sonra büyükşehirler için kırsal kalkınma önemli bir hale geldi. Bu konuda da en dikkat çeken şey her zaman Konya oldu. Çünkü coğrafi büyüklüğü olarak Konya 42 bin kilometrekare alan, 28 merkez dışındaki ilçe ve 900 bine yakın dışarıda yaşayan nüfusuyla büyükşehir yasasının en zor uygulanacağını düşünülen yerlerden birisiydi. Ama bugün gelinen noktada aradan geçen 10 Büyükşehir Belediye olarak koymuş olduğumuz hedeflere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda en önemli önceliğimiz de kırsal kalkınma, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini arttırmak bizim için en önemli konulardan birisi. Çünkü insanlar eğer bulundukları yerde belli bir gelir seviyesine ulaşamazlarsa çeşitli sosyal haklara eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşamazlarsa merkeze doğru bir göç oluşuyor. Bu hem kırsalda bir boşalma hem de merkezde problemlerin artmasına ama aynı zamanda Konya gibi üretimin çok yoğun olduğu bir şehirde ülkenin gıda güvenliği adına önemli sorunlar oluşturan bir problem haline dönüşüyor. Onun için kırsaldaki vatandaşlarımızın sosyal hayatlarının geliştirilmesi, altyapı eksiklerinin tamamlanması ve kalkınma modelleri oluşturarak, gelirlerini arttırması konusu bizim en önemli önceliğimiz. Bu konuda en önemli paydaşımız da KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bugüne kadar ilçelerimizin eksiği olan hayvan pazarından mezbahaneye kadar altyapı eksiklerinden tarımsal desteklere kadar birçok konuda işbirliği yaptık. Bugün de imzalayacağımız protokol ve özellikle kapalı sistem sulama sistemleri ve kırsalda vatandaşlarımızın hizmetlerine dokunacak projeleri birlikte gerçekleştiriyoruz. Böyle bir imkanı oluşturduğu için bakanımızın şahsında tüm ekibine teşekkür ediyoruz. KOP Bölge İdaresinde yapmış olduğunuz projelerin hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"KOP geniş bir coğrafyada kalkınmanın yerel unsurlarını desteklemek üzere faaliyet göstermektedir"

KOP İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, KOP Bölge Kalkınma İdaresinin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olan KOP Bölge Kalkınma İdaresi 8 il ve 89 ilçeyi içerisine alan geniş bir coğrafyada kalkınmanın yerel unsurlarını desteklemek üzere faaliyet göstermektedir. Büyümeyi tabana yaymak ve daha geniş ilkelerin yararlanmasını sağlamak adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın maddi nitelikleri projeleriyle paralel bir biçimde adına kırsal kalkınma modeli dediğimiz bir program yürütmektedir. Tarımdan sanayiye, beşeri, sosyal, kurumsal kapasitenin geliştirilmesinden enerji ve turizm altyapılarının iyileştirilmesine kadar pek çok alanda faaliyet gösteren KOP idaresi bugüne kadar destek verdiği plan ve projeler var. Tarımsal sulama alanlarının genişletilmesinden, üretim faaliyetlerinin arttırılmasına, dezavantajlı alanların iyileştirilmesi ve bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasını sağlayacak pek çok hizmet vermektedir. Bu kapsamda bölgenin en geniş coğrafyasına sahip olan Konya'da valiliğimiz ve büyükşehir belediye başkanlığımız başta olmak üzere bölgedeki kamu kuruluşları ve yerel paydaşlarla koordineli olarak çalışmakta ve bölgemizin milli gelirden daha fazla pay alması sağlayacak projeler gerçekleştirmektedir. Söz konusu bu projelerin oluşturulmasına destek veren kamu kurumlarımıza bu süreç içerisinde katkılarını esirgemeyen Konya Valimiz Vahdettin Özkan'a yoğun bir işbirliği gerçekleştirdiğimiz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ve bölgesel kalkınmaya büyük önem veren her bir projenin şekillenmesine, bizzat katkılar sunarak, himayelerini esirgemeyen, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür ediyor, projelerimizin projemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından KOP İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından imzalandı.