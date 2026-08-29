Bakan Kacır: Türkiye, Çin\'den sonra en önde gelen ihracatçı

SANAYİ ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi pek çok sektörde Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline getirdiklerini ifade ederek "Türkiye bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği bakımından en önde gelen ihracatçı ülkedir" dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NG Kütahya Seramik tarafından 8 milyar liralık yatırımla yapımı tamamlanan 30 Ağustos Seramik Fabrikası'nın açılışına katıldı. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki açılışta Bakan Kacır'ın yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mehmet Demir ve Adil Biçer, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral, AK Parti MKYK Üyesi ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür yer aldı.

Bakan Kacır, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 23 yıla büyük başarılar, tarihi atılımlar ve asırlık projeler sığdırdıklarını belirterek, "Çeyrek asra yaklaşan bu yolculukta elbette engebelerle de karşılaştık. Ancak karşılaştığımız her sınamayı, üretim kabiliyetlerimizi geliştirmek, sanayimizin dayanıklılığını artırmak ve ülkemizin teknolojik yetkinliklerini daha ileri taşımak için bir fırsat olarak gördük. Planlı sanayi alanlarımızdan araştırma ve inovasyon altyapımıza, yatırım teşviklerinden nitelikli insan kaynağımıza uzanan bütüncül politikalarla, Türkiye'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlattık" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRDİK'

Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna yeni bir istikamet kazandırdıklarını anlatan Bakan Kacır, 23 yılda, imalat sanayinin katma değerini 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine çıkardıklarını anlattı. 36 milyar dolar seviyesinde olan yıllık ürün ihracatının da 278 milyar dolara taşındığını belirten Bakan Kacır, "Türkiye'yi pek çok sektörde Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline getirdik. Türkiye bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği bakımından en önde gelen ihracatçı ülkedir. Bu başarının arkasında, yatırım yapmaktan, üretmekten, ihracat pazarlarında Türk ürünlerinin bayrağını dalgalandırmaktan hiçbir dönemde vazgeçmeyen müteşebbislerimizin emeği, alın teri, akıl teri ve cesareti var. İmalat sanayimizin tüm sektörlerinin katkılarıyla Türkiye Yüzyılı'nı, üretimin yüzyılı haline getirmekte kararlıyız" diye konuştu.

Türkiye'deki seramik sektörüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları söyledi:

"Seramik sektörümüz yüksek yerli girdi kullanım oranı, katma değerli üretim kabiliyeti ve güçlü ihracat kapasitesiyle üretim odaklı kalkınma yolculuğumuza kıymetli katkılar sunuyor. Seramik kaplama malzemelerinden sağlık gereçlerine, sofra ve mutfak eşyalarından refrakter ve teknik seramiklere uzanan geniş ürün yelpazesiyle sektörümüz, hayatın ve sanayinin pek çok alanına dokunuyor. Sektörümüz, sağladığı üretim, istihdam ve ihracatın yanı sıra, yüksek kaliteli ve nitelikli ürünleriyle, başta inşaat olmak üzere, yapı malzemeleri, mimarlık, tasarım, müteahhitlik ve lojistik gibi geniş bir yelpazede ekonomik faaliyeti besliyor, yeni iş ve üretim imkanlarının oluşmasına katkı sağlıyor. Ülkemiz ekonomisi açısından yüksek çarpan etkisine sahip seramik sektörümüzün üretim kapasitesini ve katma değerini artırmak için son 23 yılda bu alanda gerçekleştirilen 191 milyar lira tutarındaki 534 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 39 bin istihdamın önünü açtık. Sektörümüzde katma değerli ve tasarım odaklı üretimi yaygınlaştırmak adına 7'si Kütahya'da olmak üzere 20 Ar-Ge ve tasarım merkezindeki projeleri destek olduk. Tüm bu adımlarımızla birlikte sektör geçtiğimiz yıl 2 milyar dolar değerinde üretim ve 1,3 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Bugün seramik karoda Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın 5'inci, seramik sağlık gereçlerinde Avrupa'nın 1'inci, seramik sofra ve süs eşyalarında dünyada 10'uncu büyük ihracatçısıyız. Ülkemizi küresel pazarlarda başarıyla temsil eden firmalarımızı başarılarından dolayı yürekten kutluyorum. Seramik sektörümüzün yeşil dönüşüm ihtiyaçlarını kapsamlı biçimde analiz edecek, dönüşüm için ihtiyaç duyulan teknoloji, yatırım ve politika adımlarını ortaya koyacak 'Seramik Sektörü Düşük Karbonlu Yol Haritası' çalışmalarını sektörümüzle yakın istişare içinde sürdürüyoruz."

'EN PRESTİJLİ MİMARİ YAPILARDA ALIN TERLERİ VAR'

Bakan Kacır, Kütahya'nın köklü seramik ve çini sektörüyle Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunda müstesna bir konuma sahip olduğunu söyledi. Avrupa'dan Amerika'ya, Uzak Doğu'dan Afrika'ya dünyanın dört bir yanındaki sofralarda, evlerde ve en prestijli mimari yapılarda Kütahyalı işçilerin alın terinin olduğunu kaydeden Bakan Kacır, "Şehrimizin çini ve seramik alanında sahip olduğu birikimi, teknoloji, tasarım, verimlilik ve sürdürülebilirlikle buluşturan projeleri hayata geçiriyor, Kütahya'nın üretim ve ihracat potansiyelini günden güne daha ileri taşıyoruz. Kütahya Seramik OSB ile sektörümüzün ihtiyaç duyduğu planlı ve nitelikli üretim altyapısını geliştirdik, firmalarımızın bir arada üretim yaptığı, ortak imkanlardan yararlandığı, verimlilik ve rekabetçiliğin arttığı güçlü bir sanayi kümelenmesi tesis ettik. Kütahya'da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi ile geleneksel zanaatımızı dijital dünyanın imkanlarıyla yeniden yorumladık. Hayata geçirdiğimiz Tasarım ve Teknoloji Merkezi bünyesinde kurduğumuz 3 boyutlu modelleme ve dijital tasarım laboratuvarlarıyla, el emeği göz nurunu yüksek teknoloji ile buluşturduk. Eğitimden Ar-Ge'ye, dijital tasarım envanterinden garanti markasına kadar uzanan bütüncül bir ekosistem inşa ederken, sektörün tasarım kabiliyetini genişletmek için bin 515 anonim desen ve formu içeren dijital bir envanter hazırladık" ifadelerini kullandı.

'TÜRK SERAMİĞİNİN REKABETÇİLİĞİNİ VE PAZAR PAYINI YÜKSELTECEK'

NG Kütahya Seramik'in 100'ncü Yıl Fabrikası'nın 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını hatırlatan Bakan Kacır, "Şimdi bu adımın devamı niteliğindeki, 8 milyar liralık yatırımla hayata geçen 30 Ağustos Fabrikası'nın kurdelesini birlikte kesiyoruz. 235 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen bu tesis, tam otomasyon altyapısı, sıfır atık yaklaşımı ve ısı geri kazanım sistemleriyle, yeşil ve dijital dönüşümü üretimin her aşamasına taşıyan örnek bir yatırımdır. Çevreye duyarlı ve rekabetçi sanayi anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir. Kuşkusuz bu tesis için planlanan 15 megavatlık yeni güneş enerjisi yatırımını da son derece kıymetli buluyoruz.

NG Kütahya Seramik'in GES kapasitesini 47 megavata çıkaracak bu adım, enerji verimliliğini artırırken üretimin karbon ayak izini azaltacak yeşil dönüşüm yolculuğuna önemli katkı sunacak. Böylelikle özellikle yeşil dönüşüm kriterlerinin giderek daha fazla belirleyici olduğu Avrupa pazarlarında, Türk seramiğinin rekabetçiliğini ve pazar payını yükseltecek" dedi.

Bakan Kacır, son 23 yılda nitelikli yatırımları Kütahya'ya kazandırmak için OSB'lerin sayısını 3'ten 6'ya, OSB'lerin toplam büyüklüğünü 420 hektardan 2 bin 254 hektara çıkardıklarını da ifade etti.

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihracata yön veren güçlü liderliği olduğunu söyledi. Güral, daha çok çalışarak, daha çok üreterek Türkiye'ye daha fazla değer katacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin üretim, yatırım ve ihracat yolculuğuna güçlü bir liderlikle yön veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye teşekkürü bir borç biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın her alandaki kararlı duruşu, kalkınma ve büyüme yolunda bizlere ilham ve cesaret vermektedir. Türk sanayisine kazandırdıkları vizyon ve verdikleri desteğin yanı sıra bugün açılışımıza teşrif ederek bizleri onurlandıran Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır Beyefendiye özellikle teşekkür etmek isterim. Sayın Bakanımızın yüksek teknolojiye, verimliliğe, sürdürülebilir üretime ve güçlü sanayi altyapısına verdiği önem, biz sanayiciler için son derece kıymetli ve motive edicidir. Bu yatırımın temelinde, NG Grubunun yıllardır değişmeyen bir anlayışı bulunuyor. Çalışmak, üretmek, yenilenmek ve kazandığını yeniden bu ülkenin geleceğine yatırmak. Bizler, ülkemizin potansiyeline ve insanımızın başarma gücüne inanıyoruz. Dünyanın hızla değiştiği bir dönemde, rekabetin ancak teknolojiyle, nitelikli üretimle, sürdürülebilirlikle ve güçlü insan kaynağıyla mümkün olduğunun bilincindeyiz. 30 Ağustos Fabrikamızı da bu anlayışla hayata geçirdik. Bugün burada hissettiğim gururun en önemli kaynağı, bizlere üretmenin ve çalışmanın değerini öğreten babam, Sayın Nafi Güral'ın ilkeleri ışığında, dünyanın an itibariyle en yüksek teknolojisine sahip seramik fabrikasının, Kütahya'daki açılış töreninde sizlerin huzurunda bulunuyor olmamdır. Kendisi, hayatı boyunca bize başarının tesadüf olmadığını, emek, sabır, disiplin ve güven üzerine kurulduğunu gösterdi. Attığımız her adımda onun tecrübesinden, çalışma azminden ve ülkesine duyduğu sevgiden güç aldık. Bu vesileyle kendisine huzurlarınızda en içten minnet duygularımı ifade etmek isterim. Bizim için bu açılış bir varış noktası değil, yeni bir başlangıçtır. Önümüzde daha çok çalışacağımız, daha çok üreteceğimiz ve ülkemize daha fazla değer katacağımız uzun bir yol var."

Konuşmaların ardından Bakan Kacır, beraberindekilerle açılışını yaptığı fabrikayı gezdi.