Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi

Bakan Uraloğlu\'ndan Trabzon\'a yeni havalimanı müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Trabzon Havalimanı'nda iç ve dış hatlar termalinde bazı düzenlemeler yaptıklarını belirterek, "Trabzon Havalimanı'nın pisti 2 bin 600 metredir. Artık yeterli değil, taksi yolu yoktur. Dolayısıyla yeni havalimanı projesinin detaylarına çalışıyoruz" dedi.

01.04.2025 15:23
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle memleketi Trabzon'da vatandaşlar ile bir araya geldi. Hemşehrileriyle bayramlaşan ve vatandaşlarla birebir görüşen Bakan Uraloğlu, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. İlk olarak ailesiyle bir araya gelerek bayramlaşan Bakan Uraloğlu, ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen bayram programına katıldı. Bakan Uraloğlu, burada da il protokolü, belediye çalışanları ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi

"ALLAHUTAALA ONLARIN ZORLUKLARINI BU BAYRAM GİDERSİN"

Bakan Uraloğlu, " Gazze'den Doğu Türkistan'a kadar Müslüman kardeşlerimizin ve soydaşlarımızın sıkıntılı olduğu bölgeler var. Allahutaala inşallah onların da zorluklarını bu bayram gidersin. Onların da özgürlüklerine bir an önce kavuşmalarına Allahutaala bir an önce nasip etsin." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi

YOLA ÇIKAN VATANDAŞLARA UYARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak, Ramazan Bayramı vesilesiyle yola çıkanlara da mesaj veren Bakan Uraloğlu, "Yolda olan kardeşlerimize, vatandaşlarımıza mutlaka trafik kurallarına uyarak seyretmelerini ve sağ salim olarak gidecekleri yere gitmelerini ve dönmelerini Rabbimden niyaz ediyorum. Onlara da mutlaka kurallara uymalarını tavsiye ediyorum." dedi.

TRABZON'A 32 KİLOMETRELİK RAYLI SİSTEM HATTI

Ulaşım yatırımları hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Trabzonluların en yoğun olarak talep ettiği Raylı Sistemdir. Bu anlamda da Büyükşehir Belediyemizle beraber bir proje ortaya koyduk ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ve onayı ile sorumluluğunu Bakanlık bünyesine aldık." ifadelerini kullandı.

Projenin Akçaabat'tan Yomra'ya kadar ulaşacağını sözlerine ekleyen Bakan Uraloğlu, "32 kilometrelik bir hat, yani Şehir Hastanesi'nden stadyumundan, Meydan'a üniversitesine kadar bütün etapları kapsayacak şekilde. Hedefimiz bu sene projesini bitirmek. Önümüzdeki sene de yatırım programına almak hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda Büyükşehir ve Bakanlığımızın ekipleri devam ediyor." dedi.

Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi

"TOPLAM 4 TÜNELDE ÇALIŞIYORUZ"

Güney Çevre Yolu'na ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Güney Çevre Yolu'na başladık. Akçakale'den girdik. Toplam 4 tünelde çalışıyoruz." açıklamasında bulundu. Kanuni Bulvarı'ndaki çalışmalarda da sona geldiklerini belirten Uraloğlu, çalışmalara devam ettiklerinin de altını çizdi.

"YENİ HAVALİMANI PROJESİNİN DETAYLARINA ÇALIŞIYORUZ"

Trabzon Havalimanı'nda bugün 80 uçuş olduğunu belirten Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nda iç ve dış hatlar terminallerinde bazı düzenlemeler yaptıklarını belirterek, havalimanındaki çalışmaların bir kısmının da bu sene tamamlanacağını belirtti. Uraloğlu, "Trabzon Havalimanı'nın pisti 2 bin 600 metredir. Artık yeterli değil, taksi yolu yoktur. Dolayısıyla yeni havalimanı projesinin detaylarına çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi

"TÜRKİYE'NİN GENEL GİDİŞATI ÇOK İYİ, ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Türkiye'nin genel gidişatını da değerlendiren Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin genel gidişatı çok iyi, çok daha iyi olacak. Bazı ufak tefek geçişler olabilir. Türkiye gerek dünyadaki konjonktürden gerekse de iç dinamiklerden etkilenebilir; ama hedefimizde bir sapma yok. Enflasyonu iki haneli rakamların altına tek rakamlı hanelere indirmeyi hedefliyoruz. Bazen biraz duraklarsınız bazen dizinizi biraz bükersiniz. Birileri sizin diz çöktüğünüzü zannedebilir ama o daha yukarı zıplama hamlesidir. Türkiye bunu yaşadı bundan sonra da yaşayacak." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ankara21:
    Ankara da bile 2 adet havalimanı yok iken, Hayırdır 19 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    taklaci kuslar gibi. tikleri var.. beton seviyorlar.. koca ulkeyi belediye kafasi ile yonetiyorlar arkalarindan da 5 li 10 lu 10 dan tureyen 300 lu betondan yedi sulale zengini olacak cikarcilari ile.. beton esittir gelismislik kafasi bu iste.. bi kac kuskun mureahhit vardir onlarin gonlunu almaya hadi hava alani olan sehire 2.sini de yapalim olmuslardir sizi mi kiracagiz ayipsin.. sanki vergiyi bi tek akp ye oy veren veriyor.. 14 2 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    türkiyenin parasını karadenize gömün bakalım...iç.anadoluya hizmet yok oyuda iç anadoludan alırlar 12 2 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    kime verileceği bile bellidir.cengiz holding olabilir mesela … 8 2 Yanıtla
  • Med2243655:
    Yazık Adana havaalanına 5 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bu Trabzon sevgisi nedir ? diğer illerin suçu günahı ne. ülkede hava alanı olmayan onlarca şehir var ? oy u gider Trabzonlular dan istersiniz bu saatten sonra 5 0 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    bütün yatırımlar Karadeniz’e, yolcusu yokken Rize’ye bir sürü uçak iniyor boş, full çeken illere uçak yok..! 4 1 Yanıtla
  • cüneyt çark:
    şimdikinin neyi varda yenisini yapıyorsunuz yavv. 1 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    yandaşa para lazım milleti soyun 0 0 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Bu ne rezillik bu ne yaman çelişki kardeşim bayburt'a havalimanı söz verdiniz 10 yıl geçti hala herhangi bir şey yok veya hadi diyelim ki Bayburt'un ihtiyacı yok havalimanına e Trabzon'un ihtiyacı var mı zaten havalimanı var ikinci bir havalimanı olması için Trabzon'un 5-6 milyonu 7 milyonluk nüfusu olması lazım en az ayıptır ya ülkenin giden paralara bak ya 0 0 Yanıtla
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