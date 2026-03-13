Bakan Uraloğlu\'ndan Ulaşım Açıklamaları

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda Türk bayraklı gemi olmadığını belirterek, "Türk sahipli 15 gemimiz vardı; 1 tanesini İran makamlarıyla, İran limanını kullandığı için müsaade alıp geçirdik. İran tarafıyla temas halinde olmaya çalışıyoruz. 14 gemimiz bekliyor, herhangi bir problemleri şu anda yok" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin stratejik konumunun önemini vurguladı. Bakan Uraloğlu, "4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebilen bir merkezdeyiz. 55 trilyon dolarlık bir gayrisafi milli hasıla ve yaklaşık 25 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgede bulunuyoruz. Önemli dünya lojistik merkezlerinden bir tanesiyiz. Özellikle doğu-batı aksında, son zamanlarda gelişen doğu-batıyı destekleyen kuzey-güney ya da diyagonal hatlar anlamında ülkemiz gerçekten kıymetli bir noktada" açıklamasında bulundu.

ORTA KORİDOR HEDEFİ

Türkiye'nin Orta Koridor'da önemli bir konumu olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Eğer Ümit Burnu'ndan dolaşırsanız 45 günde, Süveyş Kanalı'ndan geçerseniz 35 günde, Orta Koridor'dan geçtiğinizde demir yoluyla Çin'den Londra'ya 18 günde, Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde 25 gün gibi bir sürede bu güzergahlar tamamlanmış olacak" diye konuştu. Orta Koridor'un halihazırda Türkiye'de işleyen bir hat olduğunu ve standartlarının yükseltilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Tabii sadece koridor ülkemizden geçsin istemiyoruz, onu 3 denize de bağlayalım; Samsun'dan Mersin'e, İzmir'e ve bütün İstanbul'daki, Marmara Bölgesi'ndeki limanlara da bağlayalım istiyoruz. Bir kısım bağladık, yapmamız gereken işler var" dedi.

'ZENGEZUR 5 YIL İÇİNDE BİTMİŞ OLUR'

Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun Kars'tan Iğdır, Dilucu, Nahçıvan'a kadar giden bir hat olduğunu söyleyerek, "Ülkemizdeki 224 kilometrelik bölümünün yapım çalışmalarına başladık. Mevcut Zengezur Koridoru'nda henüz bir inşa faaliyeti yok ama Azerbaycan tarafında da önemli bir bölümü bitti. İnşallah bittiği zaman daha kestirme bir güzergahtan biz Türk dünyasına ve Uzak Doğu'ya erişmiş olacağız" diye konuştu. Uraloğlu, Zengezur Koridoru kapsamında Nahçıvan'da 80 kilometrelik bir hat olduğunu; 15-20 kilometrelik yeni bir hat yapılacağını kaydederek, "Eskisi tamir edilecek. Zengezur Koridoru'nun kendisi 43 kilometre civarında. Zengezur'a bu sene başlanırsa 5 yıl içinde Türkiye dahil hepsi bitmiş olur" açıklamasında bulundu.

'KALKINMA YOLU'NUN 55 MİLYAR DOLARLIK KATKISI OLACAK'

Uraloğlu, Kalkınma Yolu Koridoru'na ilişkin de "Burası kuzey-güney anlamında destekleyen, dünyanın en büyük limanlarından birisi olma yolunda aşamaları biten ve bir kısmı da devam eden; Fav Limanı'ndan çıkıp 1200 kilometreyle ülkemize, oradan da ülkemizin her tarafına ve Avrupa'ya gidecek bir güzergah. Tabii burada Irak tarafında henüz bir vaziyet almadık. 4 ülke yürütüyoruz; Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, biz ve Irak. Tabii yaşanan olağanüstü durumlar, bu tür projeleri de yakından ilgilendiriyor. Projenin bittiği, finans yöntemine kabaca karar verdiğimiz ve bundan sonraki aşamada inşallah inşaatına başlamayı umduğumuz projelerden bir tanesi. Kalkınma Yolu'nun ülkemiz ekonomisine 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. Üretim ve lojistik merkezlerinin ülkemizde kurulmasına sebep olacak; yine her yıl 69-70 bin insanımıza iş imkanı sağlamış olacak" dedi.

'HİCAZ DEMİRYOLU İÇİN SURİYE İLE GÖRÜŞÜYORUZ'

Hicaz Demiryolu'nun da Şam'dan Ürdün'e kadar olan kısmını hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, "Neredeyse tamamı tahrip olmuş durumda. Ama belli bir bölümünü inşallah hayata geçireceğiz; Suriye tarafıyla da görüşüyoruz" diye konuştu.

'1 NİSAN'DA SİNYAL VERMEYE BAŞLAYACAĞIZ'

Uraloğlu, 5G'ye geçiş ile ilgili, "95 milyon civarında cep telefonu var, bunların 32 milyonu 5G'ye uyumlu. Yaklaşık 1 sene önce bu rakamlar 15 milyon civarındaydı. 5G'ye geçtikten sonra bunun daha da artacağını özellikle söylemek isterim. 2 yıl içerisinde bütün Türkiye'yi kapsayacağız, hedefimiz bu. Ama ilk etapta 1 Nisan'da sinyal vermeye başlayacağız" dedi. 5G çalışmaları kapsamında yerli ve milli teknolojiyi desteklemeye gayret ettiklerini de belirten Uraloğlu, "İlk etapta yüzde 60 yerli ürün, yüzde 30 da milli haberleşme ürünü şeklinde ihale şartlarımız var. Yaklaşık 3,5 milyar dolar da Hazine'ye bir katkı sağlamış olacağız belli ödeme periyotları içerisinde" diye konuştu.

'DAHA ÇOK YÖNETME İMKANINA SAHİP OLACAĞIZ'

Uraloğlu, 5G'nin Türkiye'ye katacağı yeniliklere ilişkin, "Kendi alanımızı ilgilendiren akıllı ulaşım sistemlerini, tren sinyalizasyonlarını yönetmekten tutun akıllı yolları, akıllı şehirleri hayata geçirme noktasında artık daha çok yönetme imkanına sahip olacağız. Türkiye'deki bir cerrah, dünyanın bir tarafında ameliyat yapma imkanına sahip olacak. İş makinelerinin uzaktan yönetilmesi imkanına sahip olacak" dedi.

'7A UYDUMUZU DA KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ'

Uraloğlu, Türksat 6A'nın Türk mühendislerin ürettiği ve uzaya gönderdiği bir uydu olduğunu söyleyerek, "Onu 2024'te fırlatmış, geçen sene de nisan ayında Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber hizmete almıştık. Türksat 6A ile beraber aşağı yukarı 5,5 milyar insana ulaştık. 8 tane ülkeye de Türksat 6A'dan hizmet satıyoruz, bu da bizim için kıymetli. Her geçen gün bu sayıyı biraz daha artırıyoruz" dedi. Türksat 6A'nın 25 yıllık bir ömrü olduğunu öngördüklerini dile getiren Uraloğlu, "7A yolunda çalışmalarımıza başladık. 7A uydumuzu da kendimiz üreteceğiz ve onu da uzaya göndereceğiz. Bizim mühendislerimizin ürettiği bir uydumuz olacak" açıklamasında bulundu.

'UMMAN'DAN EK SEFERLER KOYDUK'

Uraloğlu, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş kapsamında kara, hava ve deniz ulaşımına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Uraloğlu, çatışmaların başlamasından önce İran seferlerini azalttıklarını, mevcut durumda İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de uçuşların durdurulduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn uçuşlarının ise günlük olarak iptal edildiğini belirterek, "En rahat kullandığımız Riyad, Cidde, Medine ve Maskat havalimanları oldu; oraları daha aktif kullanabildik. Gerek Türk vatandaşlar gerekse diğer ülke vatandaşların ülkeye dönebilmeleri için özellikle Umman'dan ek seferler koyduk. Muhatabım bakan ile görüşerek ek seferler koyduk; o devam ediyor" dedi.

'DIŞİŞLERİ İLE KOORDİNELİ ÇALIŞTIK'

Doğrudan transit geçişler noktasında ve bazı uçuşların diğer ülkelere yönlendirildiğini dile getiren Uraloğlu, "Şu ana kadar çok şükür olağanı etkileyecek bir sonucun doğmasına müsaade etmedik Dışişleri ile koordineli olarak. Bizim İran'da 2 tane uçağımız kaldı; bir tanesi Türk Hava Yolları, bir tanesi de Pegasus. Esasında 12 gün savaşında 10 civarında uçağımız kalmıştı. Şimdi bu gerginlik artınca orada da süreci yönetmeye gayret ettik. Bir uçak da Irak'ta kalmış durumda. Personelleri sağ salimen getirildi, herhangi bir problem yok. İlk fırsatta inşallah uçakları da oralardan alıp, olağan rutinine de dönmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN TÜRK SAHİPLİ İLK GEMİ GEÇTİ

Hürmüz Boğazı'nın sıkıntılı bir süreç yaşadığını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Orada en üst seviyede güvenlik seviyesi ilan ettik. Türk bayraklı geminin olmadığını söyleyebilirim. Türk sahipli gemilerle ve Ana Arama Kurtarma Merkezi'mizle sürekli irtibat halindeyiz. Tabii Hürmüz Boğazı'nın önemini dünya ticaretindeki, enerjideki, temin noktasındaki önemini biliyorsunuz. Gemilerin sayısına bakarsak; 14 tane Türk sahipli gemi hala orada ama topladığımızda çeşitli sınıflarda 800 tane geminin halihazırda Hürmüz Boğazı'nda olduğunu söyleyebilirim. 6 tane de kruvaziyer gemisi yolcularıyla beraber orada hala bekleme konumundalar. 15 gemimiz vardı; bir tanesini İran makamlarıyla, İran limanını kullandığı için müsaade alıp geçirdik. İran tarafıyla temas halinde olmaya çalışıyoruz. 14 gemimiz bekliyor, herhangi bir problemleri şu anda yok" dedi.

'YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NÜ 2028'DE DEVRALACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 70 civarında kamu-özel iş birliği projesi olduğunu ve bu projelerinden yaklaşık 40 milyar dolar kazanç elde ettiklerini belirtti. Uraloğlu, "Projeleri yaptığımız zamanki fiyatlar yaklaşık 52 milyar dolar. Bugün yaparsak yaklaşık 92 milyar dolar. Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir kazancımız var. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarını 2028, Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını 2030, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu 2030, Çanakkale-Malkara Otoyolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 2034, Ankara-Niğde Otoyolu ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nu 2035 yıllarında devralacağız. Bunlar oradaki işletici, yapıcı firmalara verilmiş değil; yaptırılmış, işlettirilmiş, ondan sonra devralınacak. Dolayısıyla 2 sene sonra biz bu projelerin ilkinden başlamak üzere devralmış olacağız" diye konuştu.

'15 İLDE 848 KİLOMETRELİK AĞI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, kent içi raylı sistemlerde 15 ilde belediyeler ile iş birliği halinde 848 kilometrelik bir ağı hayata geçireceklerini kaydetti. Ankara'daki 36 kilometrelik Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'na ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Ankara'da YHT Gar'dan Esenboğa'ya, üniversite alanına kadar gidecek olan bir hat. Hem modern hem de başkentimize yaraşan bir hat olmuş olacak. Bunu da bir 5 yıllık bir süreçte bitirebileceğimizi öngörebiliriz" açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu, Ankara'da bugün ulaşım problemlerini yüzeyden çözmenin tıpkı İstanbul'da olduğu gibi zorlayıcı olduğunu kaydederek, artık yer altından sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde 2002'den bu tarafa araç sahipliğinin ve hareketliliğin 4 kat arttığını dile getirerek, "Dolayısıyla yeni yollar, alternatif çözümler bize lazım" dedi.

'HAVALİMANI SAYISINI 60'A ÇIKARACAĞIZ'

Uraloğlu, hava yolu sektörü yatırımlarına ilişkin ise "26 olan havalimanımızı 58'e çıkardık. 175 ülkeyle uluslararası anlaşmamız var. 356 noktaya uçuyoruz. 247 milyon yolcu ile geçen seneyi tamamlamış olduk. Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarındaki çalışmaları da bu sene tamamlayarak havalimanı sayısını 60'a çıkaracağız. Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara yeniden yaparak açacağız. Yine Etimesgut Havalimanı'nı NATO Zirvesi hasebiyle inşallah haziran ayına yetiştirmiş olacağız. Burası da hem bir protokol hem de yedek havalimanı olacak. Trabzon'a yeni bir havalimanı tasarlıyoruz. Deniz üzerinde 3'üncü havalimanımızı yapacağız. 3 milyon kapasiteyi geçtik, 10 milyonluk bir havalimanını kazandırmış olacağız" diye konuştu.

'OTOYOLLARIN SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bakan Uraloğlu, otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi iddialarına ilişkin, "Yollarda rutinde 10 yılda bir hafif, 20 yılda bir de ağır bakım yapmak gerekir. Gerek otoyollarda gerekse de bir kısım yollarda artık ağır bakımlar da yapmaya başladık. Bu da bizim bütçemize ciddi maliyetler getiriyor. Dolayısıyla biz burada, 'Acaba bunu belli dönemlik bir işletme hakkını verip, bu yapımları işletmeciye yükleyerek, bütçeden bir yük çıkmasını engelleyebilir miyiz, artı üzerine de ne kadar bir para alabiliriz' diye bunun bir çalışmasını yaptırıyoruz, oraların satılması zaten söz konusu değil. Buralar, devletin ve milletin. 2028 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü alıyoruz. İşletmecinin ya da yapanın değil, orası devletin, vatandaşımızın malı. Burada bir çalışma yapıyoruz. Belki bunu kamuoyunun görüşüne sunacağız. Kesin verilmiş bir karar yok. Biz malımızın değerini ortaya koyacağız. Ne harcayacağımızı biliyoruz. Oradan ne gelir elde edeceğimizi de öngörürsek buna göre bir karar vereceğiz" dedi.