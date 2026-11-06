Bakan Yumaklı, İstanbul'daki 6. veteriner yol kontrol istasyonunu hizmete açtı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugüne kadar Erzurum, Elazığ, Kayseri, Çankırı ve Ankara'da veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarını açtıklarını belirterek, "Bunun bütün Türkiye'de 8 adete ulaşacağını söylemiştim. Bugün İstanbul'daki istasyonumuzla birlikte 6'ncısını da hizmete almış oluyoruz. Son kalan 2'si de Çanakkale ve Mersin'de inşallah yakın zamanda faaliyete geçmiş olacak." dedi.

Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası olarak kullanılan alanda yapımı tamamlanan Marmara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışında konuşan Bakan Yumaklı, istasyonun hem ülke hayvancılığına hem de veteriner sağlık hizmetlerine hayırlı olmasını diledi.

"Önümüzde önemli bir gerçek var" diyen Yumaklı, hem ülkelerdeki tarım alanlarının çeşitli nedenlerle baskı altında olması hem de iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle gıdaya olan ihtiyacın arttığı bir dönemde bulunulduğunu söyledi.

Yumaklı, öngörülere göre gelecek 20-25 yılda da benzer hususların devam edeceğini dile getirerek, "Dolayısıyla bugünden itibaren bizim daha verimli, daha kaliteli, daha sürdürülebilir bir tarımsal üretim ki, bunun içinde hem bitkisel üretim hem hayvansal üretim ve su ürünleri üretimi var, gerçekleştiriyor olmamız gerekir. Bu anlayışla hayvancılıkla alakalı 2024 yılının Şubat ayında hayvancılık yol haritasını açıkladık. Oradaki başlıkların tamamını hiç eksiksiz bir şekilde faaliyete geçirmeye başladık, devam ediyoruz." diye konuştu.

Atılan adımların sonuçlarını almaya başladıklarını belirten Yumaklı, Aralık 2023 ile Haziran 2026 tarihleri arasında büyükbaş hayvan sayısında yaklaşık yüzde 7,7, küçükbaş hayvan sayısında ise yüzde 16 artış olduğunu ifade etti.

Yumaklı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Elbette biz bu başarıda emeği olan bütün besicilerimize, yetiştiricilerimize şükran borçluyuz, bunu burada huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Ancak bu başarıyı sadece hayvan sayılarının artışında görmüyoruz. Onu ifade etmek istiyorum. Asıl hedefimiz sağlıklı hayvan, güçlü bir işletme ve verimli, sürdürülebilir bir tarımsal üretim. Bu hedefin en önemli şartlarından bir tanesi de hayvan hastalıklarıyla mücadeledir.

2025 yılında gerçekten son yılların, belki de son 30-40 yılın en ağır şap hastalıklarından birisini yaşadık ancak 4 ay gibi kısa bir sürede bunu baskı altına almış olduk. Ben burada da yine çalışan bütün arkadaşlarıma, bütün mesai arkadaşlarıma, sektör paydaşlarımıza ve üreticilerimize teşekkür ediyorum. Hala Avrupa'nın pek çok ülkesinde bu konuda mücadelenin sürdüğünü de ifade etmek istiyorum."

Hayvan hastalıklarıyla mücadelenin sadece hastalık ortaya çıktıktan sonra yapılacak bir iş olmadığını vurgulayan Yumaklı, "Öncesinde hazırlıklarınızı yapmanız gerekir. Bütün altyapınızı da buna göre düzenlemeniz veya oluşturmanız gerekir. Bu nedenle koruyucu veteriner hekimlik hizmetlerimizi güçlendirip aşılama çalışmalarımızı hiçbir eksiklik olmaksızın tam zamanında yerine getirip hastalıklarla mücadelede teknolojik altyapıyı da kullanmayı da gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, amacımız da tamamen hayvan hastalıklarını minimum düzeye indirmek." diye konuştu.

"Koyun-keçi çiçeği ve koyun-keçi vebası aşılarını birleştirmeye yönelik çalışmalarımızı tamamladık"

Yumaklı, serbest veteriner hekimlerin de bu süre içerisinde özellikle programlı aşılama dönemlerinde çalışmalara katılımlarını artırdıklarına değinerek, bunun çok önemli olduğunu ve Şap Enstitüsünün uluslararası ölçekte GMP sertifikasına sahip olması için çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Etlik ve Pendik'te yeni aşı üretim tesisleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yumaklı, "Yerli aşı üretim kabiliyetimizi ve kapasitemizi artırırken veteriner kontrol laboratuvarlarımızı ve benzeri oluşumlarımızı ileri biyogüvenlik standartlarına taşımaya da devam ediyoruz. Koyun-keçi çiçeği ve koyun-keçi vebası aşılarını birleştirmeye yönelik çalışmalarımızı tamamladık. Saha denemelerimiz devam ediyor. Sonlandığında hakikaten ülkemiz için önemli bir kazanım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, mavi dil hastalığıyla mücadelede de önemli mesafe katedildiğini ifade ederek, hayvan ve sürü sağlığı desteği uygulamasıyla sahada somut ve önemli sonuçlar alındığını anlattı.

Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Koyun-keçi vebası mihraklarında yani hastalık çıkan noktalarda yüzde 68, mavi dil hastalığında yüzde 70, koyun-keçi çiçeğinde ise yüzde 40 azalma sağladık. Bunun çok önemli olduğunu sektörün içerisindekiler biliyor. Yine bu yıl ilk defa sebebi ne olursa olsun meydana gelen hayvan atıklarını destek kapsamına aldık. Dolayısıyla herhangi bir şekilde hayatına sürdüremeyecek dünyaya gelmiş buzağı başına 20 bin, kuzu-oğlak başına da 40 bin atık desteği ödemiş olacağız. Bu da üreticilerimizi desteklemek adına önemli bir husus.

Buzağı kayıplarını azaltmak adına 2,4 milyon doz septisemi aşısı temin ettik. Büyükbaş hayvanların doğumundan kesimine kadar bütün süreçlerini izleyecek olan Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi'ni de hayata geçirmiş olduk. Yine çok önemli bir başka husus, bu yıldan itibaren yetiştiricilerimizden küpe ve aşı için herhangi bir ücret almayacağız. Bu konuda da sorunlu olan alanların giderilmesini gerçekleştirmiş olduk."

Hayvan sağlığını korumak için yalnızca işletmelerde yürütülen çalışmaların yeterli olmadığına işaret eden Yumaklı, hayvanların bir yerden başka bir yere naklinde uyulması gereken kuralların da en az işletme içindeki sağlık kuralları kadar önemli olduğunu vurguladı.

Yumaklı, kontrolsüz hayvan hareketlerinin hastalıkların yayılmasına neden olabileceğini belirterek, "Dolayısıyla kontrolsüz hayvan hareketlerinin hayvan hastalıklarının yayılmasındaki riski ortadan kaldırmak üzere çalışıyoruz. Özellikle veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarımız da bu yaklaşımın sahadaki en önemli uygulamalarından bir tanesi. Bugüne kadar Erzurum, Elazığ, Kayseri, Çankırı ve Ankara'da veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarını açtık. Bunun bütün Türkiye'de 8 adete ulaşacağını söylemiştim. Bugün İstanbul'daki istasyonumuzla birlikte 6'ncısını da hizmete almış oluyoruz. Son kalan 2'si de Çanakkale ve Mersin'de inşallah faaliyete geçmiş olacak yakın zamanda." dedi.

Halihazırda faaliyet gösteren 5 istasyonda bugüne kadar yaklaşık 48 bin 853 aracın ve 7,5 milyon canlı hayvanın kontrol edildiğini bildiren Yumaklı, "Yapılan kontrollerde 2 bin 204 araç ve 22 bin 817 hayvanda uygunsuzluk tespit ettik. Bunlarla ilgili gerekli idari cezalarımızı uyguladık. Yapılması gereken bütün yaptırımları gerçekleştirdik. Yine bu kontrol noktalarına uğramak istemeyen tabiri caizse bundan kaçınanlar, farklı yolları kullananlar da yakalandığında, tespit edildiğinde bunlara da 36 milyon lira civarında da bir yaptırım uygulandı." şeklinde konuştu.

Yumaklı, amaçlarının hatayı yakalayıp ceza kesmek olmadığını vurgulayarak, denetimlerle kurallara uygun üretim yapan ve hayvanlarını nakleden yetiştiricileri korumayı, hastalıkların yayılmasını önlemeyi ve sektörde haksız rekabetin önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bugün açılışı yapılan Marmara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun bu ağın stratejik ayaklarından biri olduğunu bildiren Yumaklı, İstanbul'un özellikle hayvan ticareti ve nakil güzergahları açısından son derece stratejik bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Bakan Yumaklı, özellikle Anadolu'dan Trakya'ya gerçekleştirilen hayvan sevkleri açısından bu güzergahın kontrol altında tutulmasının son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunun yanında Trakya'nın hayvan sağlığı bakımından özel bir konumu var. Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından Trakya Bölgesi, şap hastalığından aşılı ari bölge statüsünde. İstanbul'un Avrupa Yakası da bu bölge içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla Anadolu'dan Trakya'ya geçişte hayvan hareketlerinin etkin biçimde kontrol edilmesi, bu statünün korunması açısından son derece önemli." diye konuştu.

Bugün açılışı gerçekleştirilen istasyonun hayata geçirilmesine katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Yumaklı, "Yer tahsisi, inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi son derece önemliydi. Bu hususta desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza, veteriner hekimlerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.