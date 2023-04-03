İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde kiralar ucuzladı! Bakıköy'deki dairelerde ortalama 2 bin TL'lik fiyat düşüşü gözlendi - Son Dakika
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İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde kiralar ucuzladı! Bakıköy'deki dairelerde ortalama 2 bin TL'lik fiyat düşüşü gözlendi

03.04.2023 16:36

Fay hattına yakınlığın sebebiyle İstanbul'un deprem riski en yüksek ilçelerinden birisi olan Bakırköy'de eski binalardaki kira fiyatları 6 Şubat öncesine göre iyiden iyiye düştü. Bölgedeki kiralık dairelerin aylık fiyatları ortalama 2 bin lira azalış kaydederken, yeni binalara taleplerin arttığı görüldü.

İstanbul Bakırköy'de 40-50 senelik eski binaların kira fiyatları deprem endişesiyle düştü. İlçedeki kiralık daireler ortalama 2 bin liralık bir düşüş yaşadı. Yeni binalarda bu rakam değişmedi. Bölgede 1999 deprem öncesindeki binalara ilgi de düştü. Daha çok yeni binalara talep bulunuyor.

"BÜYÜK KISMI KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRECEK"

Bakırköy'de 13 bin TL'lik kiralık eski dairenin fiyatı 11 bin TL'ye kadar düştü. Bu binaların büyük bir kısmını kentsel dönüşüme girme ihtimali bulunan binalar oluşturuyor. Emlakçılar kentsel dönüşüme girme ihtimali olan binaları vatandaşlara bilgi vererek kiraya veriyor.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerden Bakırköy'de kira fiyatları ortalama 2 bin TL azaldı

"VATANDAŞLAR DEPREME DAYANIKLI YERLERDE OTURMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ"

Emlakçı Mukadder Selim, Bakırköy'de deprem sebebiyle eski dairelere ilginin düştüğünü söyleyerek, "Yeni dairelere talep arttı. Vatandaşlar deprem riski bulunan ilçelerden endişe duyuyor. Vatandaşlar depreme dayanıklı yerlerde oturmak için harekete geçti. 13 bin liralık daireleri 12 - 11 bin liraya kadar verebiliyoruz" dedi.

"BURADA OTURANLARIN GELİR DÜZEYİ ORTA SEVİYEDE"

Kentsel dönüşüme girecek evlerin büyük bir kısmının 40-50 yıllık binalar olduğunu belirten Selim, "Burada oturanların da gelir düzeyi orta seviyede bulunuyor. Kentsel dönüşümün maddi bir gideri oluyor. 1999 deprem öncesi eski binalara talep azaldı, daire fiyatları az da olsa biraz düştü. 11 bin liralık bir kiralık daireyi 10-9 bin liradan verebiliyorum. Ancak biz vatandaşları eski dairelerin risk altında olduğunu ve kentsel dönüşüme her an girebileceği konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerden Bakırköy'de kira fiyatları ortalama 2 bin TL azaldı

VATANDAŞLAR YENİ BÖLGE ARAYIŞINDA

Depremden endişe duyan vatandaşların yeni bölge arayışında olduğunun altını çizen Selim, "Vatandaşlar; Çanakkale, Edirne, Kırklareli veya Karadeniz bölgesindeki illere gitmek istiyor. Depremden dolayı vatandaşlar ikinci bir plan yapmak durumunda kaldı" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde kiralar ucuzladı! Bakıköy'deki dairelerde ortalama 2 bin TL'lik fiyat düşüşü gözlendi - Son Dakika


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