Benzinde dev indirim hesaplandı! Araç sahipleri göremeyecek

Küresel enerji piyasalarında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden anlaşma sağlanabileceği umudu petrol fiyatlarını aşağı çekerken, benzine indirim göründü

İNDİRİMİN TAMAMI VERGİYE GİDİYOR, POMPADA DEĞİŞİM YOK

Sektör kaynaklarının yaptığı hesaplamalara göre benzinin litre fiyatında 7 Ağustos Cuma günü saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 35 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Temmuz ayında alınan Cumhurbaşkanı kararıyla eşel mobil sisteminin işleyişinde yapılan değişiklik, bu indirimin doğrudan tüketiciye yansımasını engelliyor.

İlgili karara göre 1 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında yurt içi rafineri fiyatlarında meydana gelen indirimlerin tamamı kadar ÖTV artırımı yapılıyor. Bu kural gereği, uluslararası piyasalardaki düşüş vergi gelirini artıracak ancak akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar aynı seviyede kalmaya devam edecek.

ABD-İRAN TEMASLARI PETROLÜ DÜŞÜRDÜ

Petrol fiyatlarında yaşanan bu gerilemenin arkasında, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndan geçecek deniz güzergahına ilişkin ilerleme sağlanması ve bunun geniş kapsamlı bir ABD-İran anlaşmasının önünü açabileceği beklentisi yatıyor.

Gerçekleşen 6 Ağustos işlemlerinde Brent petrolün varil fiyatı 33 sentlik düşüşle 79,12 dolara, Batı Teksas türü ham petrol ise 42 sent kayıpla 74,80 dolara kadar geriledi. Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir şekilde deniz trafiğine açılma ihtimali küresel petrol arzındaki endişeleri azaltırken, anlaşmanın henüz kesinleşmemiş olması piyasalarda oynaklığın sürebileceğine işaret ediyor.

MOTORİNDE DE BENZER BİR TABLO YAŞANMIŞTI

Benzin fiyatlarında beklenen bu gelişme, motorin grubunda arka arkaya hesaplanan iki büyük indirimin hemen ardından geldi. Hatırlanacağı üzere motorinde önce 6 lira 37 kuruşluk indirim hesaplanmış, bunun yalnızca 1 lira 5 kuruşu pompaya yansımıştı. Ardından gelen 3 lira 97 kuruşluk ikinci indirimin ise tamamı ÖTV'ye aktarılmıştı. Sonuç olarak motorinde iki gün içinde hesaplanan 10 lira 34 kuruşluk toplam düşüşün sadece 1 lira 5 kuruşluk kısmı tüketiciye ulaşabilmişti.

6 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI TABLOSU

Dağıtım şirketi, ilçe, istasyon ve nakliye maliyetlerine göre küçük farklılıklar gösterebilmekle birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel ortalama akaryakıt fiyatları şu şekilde listeleniyor:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,24

Motorin: 78,98

LPG: 33,79

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 67,08

Motorin: 78,83

LPG: 33,19

Ankara

Benzin: 68,20

Motorin: 80,10

LPG: 33,89

İzmir

Benzin: 68,50

Motorin: 80,38

LPG: 33,79