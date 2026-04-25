Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te Japonların hibe desteğiyle açılan tekstil kursunda kadınlar iş hayatına hazırlanıyor

Haberin Videosunu İzleyin
25.04.2026 11:11  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Ahlat ilçesinde Japonya Büyükelçiliğinin hibe desteğiyle açılan tekstil kursunda 50 kadın kursiyere dikiş makinesi kullanımından elbise tasarımına kadar mesleğin tüm incelikleri uygulamalı öğretiliyor - İlçe Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğretici Tülay Gürbüz: - "Kursumuzun amacı kadınlara istihdam sağlamak. Burada verdiğimiz eğitimlerle daha sonra Ahlat'ta açılacak tekstil atölyelerinde iş imkanı sağlayacağız"

  Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca iş hayatına hazırlanmak isteyen kadınlar için "Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi İçin Ekipman Sağlanması Projesi" başlatıldı.

JAPON BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN HİBE

Japonya Büyükelçiliğince Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında destek verilmesi kararlaştırılan proje için İlçe Halk Eğitimi Merkezinde kadınların mesleki eğitim alacağı atölyeler oluşturuldu. Haftada 5 gün merkezde açılan tekstil kursuna katılan 50 kadın kursiyere, dikiş makinesi kullanımı, overlok, elbise tasarımı, kesim, nakış ve dikim konularında mesleğin incelikleri öğretiliyor. Atölyelerde uygulamalı eğitim alarak iş hayatına hazırlanan kadınların, ilerleyen süreçte tekstil atölyelerinde istihdam edilmesi amaçlanıyor.

"KURSUMUZUN AMACI KADINLARA İSTİHDAM SAĞLAMAK"

Ahlat Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğretici Tülay Gürbüz, kursun kadınların sosyalleşmesi ve ekonomik hayata katılması için önemli olduğunu söyledi. Eğitimlerle kadınları geleceğe hazırladıklarını anlatan Gürbüz, "Kursumuzun amacı kadınlara istihdam sağlamak. Burada verdiğimiz eğitimlerle daha sonra Ahlat'ta açılacak tekstil atölyelerinde iş imkanı sağlayacağız. Kadınların gelişimi ve evlerine ekmek götürmeleri açısından çok güzel bir proje. Proje kapsamında 10 yıllık sözleşme imzalandı. Kursiyerlerimizle eğitime devam edeceğiz." dedi.

“KURSİYERLERİMİZ BURADAN ÇIKTIKLARINDA TEKSTİLDE ÇALIŞABİLECEK KADAR DONANIMLI OLACAKLAR”

Avrupa standartlarında iş yerlerine dönüştürülecek olan atölyelerde isteyen kursiyerlerin istihdam edilebileceğini belirten Gürbüz, şunları kaydetti: "Kadınların istihdamına yönelik bu proje kapsamında eğitimler devam ediyor. Kadınlara istihdam sağlamak için çabalıyoruz. Kadınlarımız burada sosyalleşiyor. Bir arada oturuyoruz, sohbet ediyoruz, işimizi yapıyoruz. Talep çok var. Şu anda 50 kayıtlı öğrencimiz var ve kayıt almaya da devam ediyoruz. Tekstil anlamında overlok ve sanayi makinesi kullanımı, dikiş, nakış, her türlü eğitimi veriyoruz. Kursiyerlerimiz buradan çıktıklarında tekstilde çalışabilecek kadar donanımlı olacaklar."

"BU KURSUN BİZE ÇOK KATKISI OLDU"

Kursiyerlerden 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Hatice Şafak Yam, "Çok güzel şeyler öğrendik. Elbiseler diktik. Güzel kıyafetler dikmeye başladık. Hatta ustalaştık diyebiliriz çünkü giysi dikmek için talep alıyoruz, tadilat işlerini yapabiliyoruz. Kadınların kendilerini geliştirmeleri açısından bu kurs çok verimli ve iyi oldu." dedi.

Annesiyle kursa katılan Suna İşler de "Açıldığı günden beri annemle geliyoruz. Bu kursun bize çok katkısı oldu. En azından bir şeyler öğrendim ve belgem oldu. Kursta tüm eğitimleri aldıktan sonra dışarıda çalışmayı planlıyorum." diye konuştu.

"BİRKAÇ AY ÖNCESİNE KADAR EV HANIMIYDIM...”

Kursiyer Mahiye İşler ise "Ev hanımıyken burada bütün makineleri, kesmeyi, biçmeyi ve dikmeyi öğrendik. Birkaç ay öncesine kadar ev hanımıydım. Şu an üretime katkı sağlayabilecek kadar bilgiye, donanıma sahibim. Bu eğitim bizim için güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Japonya, Bitlis, Ahlat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 21:03:11. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.