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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

30.11.2021 18:46
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,24-0,19-32,30
Acıpayam Selüloz17,903,415,12
Adel Kalemcilik26,902,83-19,43
Adese Gayrimenkul0,75-1,32-69,03
Afyon Çimento3,802,15-25,64
AGESA Hayat Emeklilik19,790,4615,49
Ak Enerji1,88-0,53-14,93
Akbank6,52-1,21-3,52
Akçansa18,12-0,1712,53
Akdeniz Yatırım Hold.1,801,69-25,10
Akfen GMYO5,8310,00123,30
Akın Tekstil40,766,0428,34
Akiş GMYO1,770,00-36,61
Akmerkez GMYO39,601,28-35,26
Aksa27,72-0,65100,66
Aksa Enerji9,001,35141,94
Aksigorta7,57-1,17-8,90
Aksu Enerji21,601,69186,20
Alarko Carrıer310,00-1,43-14,38
Alarko GMYO28,524,0912,59
Alarko Holding11,00-0,3629,09
Albaraka Türk1,880,00-3,09
Alcatel Lucent Teletaş28,403,27-4,25
Alkim Kağıt15,55-1,2120,14
Alkim Kimya18,15-0,7728,84
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,20-0,83-18,14
Altınyunus Çeşme52,050,484,18
Anadolu Efes25,100,4817,50
Anadolu Grubu Holding38,201,9246,22
Anadolu Hayat Emek.11,934,7448,47
Anadolu Isuzu25,260,2440,33
Anadolu Sigorta6,22-0,16-13,86
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji22,28-4,46

Anel Elektrik2,530,00-5,73
Arçelik43,52-1,0052,92
ARD Bilişim Teknolojileri57,001,2418,55
Arena Bilgisayar11,430,704,84
Armada Bilgisayar67,00-3,3236,51
Arsan Tekstil5,392,0835,23
Arzum Ev Aletleri17,304,66-28,41
Aselsan21,74-4,4020,26
Ata GMYO3,774,43-31,58
Atakule GMYO2,814,8520,03
Atlantis Yatırım Holding6,882,2323,74
Atlas Yat. Ort.1,270,79-27,43
ATP Bilgisayar66,50-4,25

Avrasya GMYO1,781,71-32,04
Avrasya Petrol ve Tur.2,100,48-34,38
Avrupa Yatırım Holding6,363,416,00
Aydem Enerji6,580,00

Ayen Enerji6,572,0221,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,89-0,5076,34
Aygaz22,502,2758,60
Bagfaş10,472,8546,23
Bak Ambalaj19,500,52-1,40
Balatacılar Balatacılık9,58-9,9616,26
Bantaş Ambalaj3,35-0,897,14
Banvit73,301,5940,96
Başkent Doğalgaz GMYO12,951,49

Baştaş Başkent Çimento9,504,86-45,31
Batı Çimento14,201,43201,49
Batısöke Çimento2,32-0,43-4,92
Bayrak Taban Sanayi7,12-1,93-32,89
Bera Holding10,64-1,57-47,53
Berkosan Yalıtım8,70-1,58-2,47
Beşiktaş Futbol Yat.5,24-2,2429,70
Beyaz Filo8,52-0,47-15,47
Bilici Yatırım16,444,85197,11
Bim Mağazalar69,40-0,070,37
Biotrend Çevre ve Enerji6,10-0,97

Birko Mensucat1,101,85-0,90
Birleşim Mühendislik9,420,00

Birlik Mensucat2,010,00-41,91
Bizim Mağazaları13,82-2,68-7,71
BMS Çelik Hasır9,151,55

Boğaziçi Beton Sanayi4,54-0,66

Borusan Mannesmann27,300,00-1,80
Borusan Yat. Paz.373,00-2,69-17,89
Bosch Fren Sistemleri914,20-0,61-25,66
Bossa30,06-0,4668,40
Brisa30,082,6655,35
Burçelik24,003,3614,18
Burçelik Vana22,42-0,44-54,85
Bursa Çimento4,340,93-12,81
Carrefoursa42,483,86-40,84
Casa Emtia Petrol114,903,058,40
Ceo Event Medya12,929,96100,93
Coca Cola İçecek88,25-3,8138,96
Cosmos Yat. Holding9,610,1019,23
Credıtwest Faktorıng4,582,46-21,98
Çan2 Termik11,99-0,58

Çelebi171,90-1,38-5,82
Çelik Halat8,349,88-8,33
Çemaş Döküm1,201,69-29,52
Çemtaş16,721,036,42
Çimbeton206,601,92-30,32
Çimentaş27,920,07-22,79
Çimsa32,763,0884,04
Çuhadaroğlu Metal9,291,6422,12
Dagi Giyim2,69-2,54-21,03
Dagi Yatırım Holding10,811,03-16,20
Dardanel2,78-1,42-47,79
Datagate Bilgisayar12,981,01-19,43
Demısaş Döküm9,361,7444,55
Denge Holding1,322,33-56,54
Deniz GMYO1,60-1,23-13,14
Derimod7,830,64-19,61
Derlüks Yatırım Holding4,700,21-46,71
Desa Deri8,693,21-10,78
Despec Bilgisayar9,60-0,21-26,49
Deva Holding29,88-2,7324,20
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,351,615,34
Diriteks Diriliş Tekstil4,011,527,51
Ditaş Doğan29,209,94124,51
DO-CO984,40-0,3756,25
Doğan Burda235,80-9,97950,80
Doğan Holding3,070,662,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,250,45-3,39
Doğu Aras Enerji92,701,81

Doğusan3,340,00-8,02
Doğuş GMYO10,67-2,2030,60
Doğuş Otomotiv47,764,4684,23
Döktaş Dökümcülük30,800,980,59
Duran Doğan Basım20,82-2,2598,47
Dyo Boya10,555,29-6,20
Eczacıbaşı İlaç7,03-2,09-2,39
Eczacıbaşı Yatırım47,68-2,4977,12
E-Data Teknoloji13,019,42

Edip Gayrimenkul3,500,005,42
Ege Endüstri1.710,00-0,552,71
Ege Gübre236,502,2564,86
Ege Profil32,221,26-14,41
Ege Seramik14,650,0751,62
Egeplast22,301,36-33,03
Ekiz Kimya8,767,4822,86
Elite Naturel Organik Gıda22,02-4,18

Emek Elektrik2,822,17-1,24
Eminiş Ambalaj21,849,97-40,72
Emlak Konut GMYO2,24-0,885,93
Enerjisa Enerji13,140,5413,96
Enka İnşaat15,521,04120,40
Erbosan120,90-0,98198,11
Ereğli Demir Çelik22,54-1,3171,58
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,150,00

Ersu Gıda5,184,864,86
Escar Turizm Taşımacılık30,160,40

Escort Teknoloji5,392,47-17,96
Esenboğa Elektrik30,161,9658,52
Etiler Gıda5,35-2,3734,42
Euro Kapital Yat. Ort.3,34-2,34-12,55
Euro Trend Yat. Ort.3,360,60-5,04
Euro Yat. Ort.3,51-1,13-20,97
Euro Yatırım Holding1,710,00-39,79
Europap Tezol Kağıt14,72-0,14

Fade Gıda7,79-3,3549,76
Fenerbahçe Futbol31,00-9,994,87
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,25-0,44-23,68
F-M İzmit Piston118,00-0,51-3,75
Fonet Bilgi Teknolojileri14,122,398,37
Ford Otosan246,00-0,20104,83
Formet Metal ve Cam1,18-0,84-51,90
Frigo Pak Gıda3,67-4,9241,69
Galata Wind Enerji5,244,38

Galatasaray Sportif3,87-0,77-4,44
Garanti Bankası11,420,1812,50
Garanti Faktoring12,882,6315,72
Garanti Yat. Ort.2,55-1,92-20,71
Gedik Y. Men. Değ.7,521,3526,90
Gediz Ambalaj18,453,2537,69
Gelecek Varlık Yönetimi12,76-0,47

Gen İlaç14,29-3,71

Gentaş3,47-0,86-23,12
Gersan Elektrik5,602,56-8,79
Gimat Mağazacılık2,10-0,47

Girişim Elektrik Sanayi22,84-1,13

Global Men. Değ.6,05-0,170,67
Global Yat. Holding2,081,96-40,79
Good-Year9,402,8417,97
Göltaş Çimento39,540,87-3,67
Gözde Girişim8,83-1,0110,65
GSD Denizcilik3,910,7760,56
GSD Holding3,221,9028,29
Gübre Fabrik.79,000,00-8,19
Güler Yat. Holding3,03-7,34-12,50
Halk GMYO2,641,15-13,38
Hatay Tekstil18,071,0132,52
Hedef Girişim2,650,004,96
Hedef Holding3,531,15

Hektaş12,909,97141,47
HUB Girişim9,58-2,34-47,36
Hürriyet Gzt.2,22-1,775,71
ICBC Turkey Bank5,96-1,00-8,31
İdeal Finansal Teknolojiler33,329,97147,55
İdealist GMYO1,91-0,52-19,51
İhlas Ev Aletleri0,971,04-47,94
İhlas Gayrimenkul0,882,33-29,60
İhlas Gazetecilik0,731,39-70,37
İhlas Haber Ajansı7,199,94

İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,701,45-38,60
İndeks Bilgisayar7,32-1,0857,55
Info Yatırım5,18-2,2610,91
İntema55,459,9138,97
Inveo Yatırım Holding27,76-3,0091,82
İpek Doğal Enerji14,363,389,79
İskenderun Demir Çelik20,100,90122,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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