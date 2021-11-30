Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,24
|-0,19
|-32,30
|Acıpayam Selüloz
|17,90
|3,41
|5,12
|Adel Kalemcilik
|26,90
|2,83
|-19,43
|Adese Gayrimenkul
|0,75
|-1,32
|-69,03
|Afyon Çimento
|3,80
|2,15
|-25,64
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,79
|0,46
|15,49
|Ak Enerji
|1,88
|-0,53
|-14,93
|Akbank
|6,52
|-1,21
|-3,52
|Akçansa
|18,12
|-0,17
|12,53
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,80
|1,69
|-25,10
|Akfen GMYO
|5,83
|10,00
|123,30
|Akın Tekstil
|40,76
|6,04
|28,34
|Akiş GMYO
|1,77
|0,00
|-36,61
|Akmerkez GMYO
|39,60
|1,28
|-35,26
|Aksa
|27,72
|-0,65
|100,66
|Aksa Enerji
|9,00
|1,35
|141,94
|Aksigorta
|7,57
|-1,17
|-8,90
|Aksu Enerji
|21,60
|1,69
|186,20
|Alarko Carrıer
|310,00
|-1,43
|-14,38
|Alarko GMYO
|28,52
|4,09
|12,59
|Alarko Holding
|11,00
|-0,36
|29,09
|Albaraka Türk
|1,88
|0,00
|-3,09
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,40
|3,27
|-4,25
|Alkim Kağıt
|15,55
|-1,21
|20,14
|Alkim Kimya
|18,15
|-0,77
|28,84
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,20
|-0,83
|-18,14
|Altınyunus Çeşme
|52,05
|0,48
|4,18
|Anadolu Efes
|25,10
|0,48
|17,50
|Anadolu Grubu Holding
|38,20
|1,92
|46,22
|Anadolu Hayat Emek.
|11,93
|4,74
|48,47
|Anadolu Isuzu
|25,26
|0,24
|40,33
|Anadolu Sigorta
|6,22
|-0,16
|-13,86
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|22,28
|-4,46
|Anel Elektrik
|2,53
|0,00
|-5,73
|Arçelik
|43,52
|-1,00
|52,92
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,00
|1,24
|18,55
|Arena Bilgisayar
|11,43
|0,70
|4,84
|Armada Bilgisayar
|67,00
|-3,32
|36,51
|Arsan Tekstil
|5,39
|2,08
|35,23
|Arzum Ev Aletleri
|17,30
|4,66
|-28,41
|Aselsan
|21,74
|-4,40
|20,26
|Ata GMYO
|3,77
|4,43
|-31,58
|Atakule GMYO
|2,81
|4,85
|20,03
|Atlantis Yatırım Holding
|6,88
|2,23
|23,74
|Atlas Yat. Ort.
|1,27
|0,79
|-27,43
|ATP Bilgisayar
|66,50
|-4,25
|Avrasya GMYO
|1,78
|1,71
|-32,04
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,10
|0,48
|-34,38
|Avrupa Yatırım Holding
|6,36
|3,41
|6,00
|Aydem Enerji
|6,58
|0,00
|Ayen Enerji
|6,57
|2,02
|21,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,89
|-0,50
|76,34
|Aygaz
|22,50
|2,27
|58,60
|Bagfaş
|10,47
|2,85
|46,23
|Bak Ambalaj
|19,50
|0,52
|-1,40
|Balatacılar Balatacılık
|9,58
|-9,96
|16,26
|Bantaş Ambalaj
|3,35
|-0,89
|7,14
|Banvit
|73,30
|1,59
|40,96
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,95
|1,49
|Baştaş Başkent Çimento
|9,50
|4,86
|-45,31
|Batı Çimento
|14,20
|1,43
|201,49
|Batısöke Çimento
|2,32
|-0,43
|-4,92
|Bayrak Taban Sanayi
|7,12
|-1,93
|-32,89
|Bera Holding
|10,64
|-1,57
|-47,53
|Berkosan Yalıtım
|8,70
|-1,58
|-2,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,24
|-2,24
|29,70
|Beyaz Filo
|8,52
|-0,47
|-15,47
|Bilici Yatırım
|16,44
|4,85
|197,11
|Bim Mağazalar
|69,40
|-0,07
|0,37
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,10
|-0,97
|Birko Mensucat
|1,10
|1,85
|-0,90
|Birleşim Mühendislik
|9,42
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,01
|0,00
|-41,91
|Bizim Mağazaları
|13,82
|-2,68
|-7,71
|BMS Çelik Hasır
|9,15
|1,55
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,54
|-0,66
|Borusan Mannesmann
|27,30
|0,00
|-1,80
|Borusan Yat. Paz.
|373,00
|-2,69
|-17,89
|Bosch Fren Sistemleri
|914,20
|-0,61
|-25,66
|Bossa
|30,06
|-0,46
|68,40
|Brisa
|30,08
|2,66
|55,35
|Burçelik
|24,00
|3,36
|14,18
|Burçelik Vana
|22,42
|-0,44
|-54,85
|Bursa Çimento
|4,34
|0,93
|-12,81
|Carrefoursa
|42,48
|3,86
|-40,84
|Casa Emtia Petrol
|114,90
|3,05
|8,40
|Ceo Event Medya
|12,92
|9,96
|100,93
|Coca Cola İçecek
|88,25
|-3,81
|38,96
|Cosmos Yat. Holding
|9,61
|0,10
|19,23
|Credıtwest Faktorıng
|4,58
|2,46
|-21,98
|Çan2 Termik
|11,99
|-0,58
|Çelebi
|171,90
|-1,38
|-5,82
|Çelik Halat
|8,34
|9,88
|-8,33
|Çemaş Döküm
|1,20
|1,69
|-29,52
|Çemtaş
|16,72
|1,03
|6,42
|Çimbeton
|206,60
|1,92
|-30,32
|Çimentaş
|27,92
|0,07
|-22,79
|Çimsa
|32,76
|3,08
|84,04
|Çuhadaroğlu Metal
|9,29
|1,64
|22,12
|Dagi Giyim
|2,69
|-2,54
|-21,03
|Dagi Yatırım Holding
|10,81
|1,03
|-16,20
|Dardanel
|2,78
|-1,42
|-47,79
|Datagate Bilgisayar
|12,98
|1,01
|-19,43
|Demısaş Döküm
|9,36
|1,74
|44,55
|Denge Holding
|1,32
|2,33
|-56,54
|Deniz GMYO
|1,60
|-1,23
|-13,14
|Derimod
|7,83
|0,64
|-19,61
|Derlüks Yatırım Holding
|4,70
|0,21
|-46,71
|Desa Deri
|8,69
|3,21
|-10,78
|Despec Bilgisayar
|9,60
|-0,21
|-26,49
|Deva Holding
|29,88
|-2,73
|24,20
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,35
|1,61
|5,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,01
|1,52
|7,51
|Ditaş Doğan
|29,20
|9,94
|124,51
|DO-CO
|984,40
|-0,37
|56,25
|Doğan Burda
|235,80
|-9,97
|950,80
|Doğan Holding
|3,07
|0,66
|2,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,25
|0,45
|-3,39
|Doğu Aras Enerji
|92,70
|1,81
|Doğusan
|3,34
|0,00
|-8,02
|Doğuş GMYO
|10,67
|-2,20
|30,60
|Doğuş Otomotiv
|47,76
|4,46
|84,23
|Döktaş Dökümcülük
|30,80
|0,98
|0,59
|Duran Doğan Basım
|20,82
|-2,25
|98,47
|Dyo Boya
|10,55
|5,29
|-6,20
|Eczacıbaşı İlaç
|7,03
|-2,09
|-2,39
|Eczacıbaşı Yatırım
|47,68
|-2,49
|77,12
|E-Data Teknoloji
|13,01
|9,42
|Edip Gayrimenkul
|3,50
|0,00
|5,42
|Ege Endüstri
|1.710,00
|-0,55
|2,71
|Ege Gübre
|236,50
|2,25
|64,86
|Ege Profil
|32,22
|1,26
|-14,41
|Ege Seramik
|14,65
|0,07
|51,62
|Egeplast
|22,30
|1,36
|-33,03
|Ekiz Kimya
|8,76
|7,48
|22,86
|Elite Naturel Organik Gıda
|22,02
|-4,18
|Emek Elektrik
|2,82
|2,17
|-1,24
|Eminiş Ambalaj
|21,84
|9,97
|-40,72
|Emlak Konut GMYO
|2,24
|-0,88
|5,93
|Enerjisa Enerji
|13,14
|0,54
|13,96
|Enka İnşaat
|15,52
|1,04
|120,40
|Erbosan
|120,90
|-0,98
|198,11
|Ereğli Demir Çelik
|22,54
|-1,31
|71,58
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,15
|0,00
|Ersu Gıda
|5,18
|4,86
|4,86
|Escar Turizm Taşımacılık
|30,16
|0,40
|Escort Teknoloji
|5,39
|2,47
|-17,96
|Esenboğa Elektrik
|30,16
|1,96
|58,52
|Etiler Gıda
|5,35
|-2,37
|34,42
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,34
|-2,34
|-12,55
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,36
|0,60
|-5,04
|Euro Yat. Ort.
|3,51
|-1,13
|-20,97
|Euro Yatırım Holding
|1,71
|0,00
|-39,79
|Europap Tezol Kağıt
|14,72
|-0,14
|Fade Gıda
|7,79
|-3,35
|49,76
|Fenerbahçe Futbol
|31,00
|-9,99
|4,87
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,25
|-0,44
|-23,68
|F-M İzmit Piston
|118,00
|-0,51
|-3,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,12
|2,39
|8,37
|Ford Otosan
|246,00
|-0,20
|104,83
|Formet Metal ve Cam
|1,18
|-0,84
|-51,90
|Frigo Pak Gıda
|3,67
|-4,92
|41,69
|Galata Wind Enerji
|5,24
|4,38
|Galatasaray Sportif
|3,87
|-0,77
|-4,44
|Garanti Bankası
|11,42
|0,18
|12,50
|Garanti Faktoring
|12,88
|2,63
|15,72
|Garanti Yat. Ort.
|2,55
|-1,92
|-20,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,52
|1,35
|26,90
|Gediz Ambalaj
|18,45
|3,25
|37,69
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,76
|-0,47
|Gen İlaç
|14,29
|-3,71
|Gentaş
|3,47
|-0,86
|-23,12
|Gersan Elektrik
|5,60
|2,56
|-8,79
|Gimat Mağazacılık
|2,10
|-0,47
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,84
|-1,13
|Global Men. Değ.
|6,05
|-0,17
|0,67
|Global Yat. Holding
|2,08
|1,96
|-40,79
|Good-Year
|9,40
|2,84
|17,97
|Göltaş Çimento
|39,54
|0,87
|-3,67
|Gözde Girişim
|8,83
|-1,01
|10,65
|GSD Denizcilik
|3,91
|0,77
|60,56
|GSD Holding
|3,22
|1,90
|28,29
|Gübre Fabrik.
|79,00
|0,00
|-8,19
|Güler Yat. Holding
|3,03
|-7,34
|-12,50
|Halk GMYO
|2,64
|1,15
|-13,38
|Hatay Tekstil
|18,07
|1,01
|32,52
|Hedef Girişim
|2,65
|0,00
|4,96
|Hedef Holding
|3,53
|1,15
|Hektaş
|12,90
|9,97
|141,47
|HUB Girişim
|9,58
|-2,34
|-47,36
|Hürriyet Gzt.
|2,22
|-1,77
|5,71
|ICBC Turkey Bank
|5,96
|-1,00
|-8,31
|İdeal Finansal Teknolojiler
|33,32
|9,97
|147,55
|İdealist GMYO
|1,91
|-0,52
|-19,51
|İhlas Ev Aletleri
|0,97
|1,04
|-47,94
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|2,33
|-29,60
|İhlas Gazetecilik
|0,73
|1,39
|-70,37
|İhlas Haber Ajansı
|7,19
|9,94
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|1,45
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|7,32
|-1,08
|57,55
|Info Yatırım
|5,18
|-2,26
|10,91
|İntema
|55,45
|9,91
|38,97
|Inveo Yatırım Holding
|27,76
|-3,00
|91,82
|İpek Doğal Enerji
|14,36
|3,38
|9,79
|İskenderun Demir Çelik
|20,10
|0,90
|122,44
(Sürecek)
Kaynak: AA
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