Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,60
|1,77
|-40,57
|Acıpayam Selüloz
|18,15
|1,57
|6,59
|Adel Kalemcilik
|26,96
|9,95
|-19,25
|Adese Gayrimenkul
|0,76
|1,33
|-68,61
|Afyon Çimento
|3,51
|1,74
|-31,31
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,34
|2,31
|18,70
|Ak Enerji
|1,76
|1,73
|-20,36
|Akbank
|7,62
|0,00
|12,76
|Akçansa
|18,99
|-1,76
|17,93
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,71
|0,59
|-28,84
|Akfen GMYO
|6,50
|4,84
|259,61
|Akın Tekstil
|38,34
|3,12
|20,72
|Akiş GMYO
|1,72
|0,58
|-38,40
|Akmerkez GMYO
|44,26
|1,05
|-27,64
|Aksa
|32,84
|4,99
|137,72
|Aksa Enerji
|9,95
|7,22
|167,47
|Aksigorta
|9,53
|3,81
|14,69
|Aksu Enerji
|22,88
|-0,61
|203,16
|Alarko Carrıer
|298,00
|1,71
|-17,70
|Alarko GMYO
|26,98
|4,17
|6,51
|Alarko Holding
|12,06
|-0,74
|41,52
|Albaraka Türk
|1,83
|0,55
|-5,67
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,80
|4,66
|-19,76
|Alkim Kağıt
|15,85
|3,26
|22,45
|Alkim Kimya
|17,48
|4,92
|24,09
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,27
|-1,55
|-13,36
|Altınyunus Çeşme
|61,75
|2,92
|23,60
|Anadolu Efes
|28,84
|3,00
|35,01
|Anadolu Grubu Holding
|40,40
|2,85
|54,64
|Anadolu Hayat Emek.
|11,90
|1,36
|48,09
|Anadolu Isuzu
|35,10
|8,20
|95,00
|Anadolu Sigorta
|5,96
|2,58
|-17,46
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|28,60
|9,58
|Anel Elektrik
|2,25
|1,35
|-16,16
|Arçelik
|52,30
|7,00
|83,78
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,21
|1,41
|6,78
|Arena Bilgisayar
|12,58
|9,97
|15,39
|Armada Bilgisayar
|61,70
|7,30
|25,71
|Arsan Tekstil
|5,15
|4,04
|29,20
|Arzum Ev Aletleri
|15,88
|1,47
|-34,28
|Aselsan
|21,62
|9,03
|19,59
|Ata GMYO
|3,67
|0,55
|-33,39
|Atakule GMYO
|2,61
|1,56
|11,49
|Atlantis Yatırım Holding
|8,30
|0,61
|49,28
|Atlas Yat. Ort.
|1,25
|-3,10
|-27,41
|ATP Bilgisayar
|54,60
|0,46
|Avrasya GMYO
|2,90
|5,45
|10,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,28
|-1,30
|-28,75
|Avrupa Yatırım Holding
|5,95
|-0,83
|-0,83
|Aydem Enerji
|6,07
|0,66
|Ayen Enerji
|7,02
|9,52
|29,76
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|25,08
|1,13
|122,35
|Aygaz
|20,88
|1,36
|47,18
|Bagfaş
|15,80
|9,95
|120,67
|Bak Ambalaj
|18,29
|0,16
|-7,52
|Balatacılar Balatacılık
|8,53
|4,66
|3,52
|Bantaş Ambalaj
|3,04
|1,00
|-2,77
|Banvit
|83,85
|2,26
|61,25
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,91
|0,17
|Baştaş Başkent Çimento
|10,84
|-1,45
|-37,59
|Batı Çimento
|14,10
|0,57
|199,36
|Batısöke Çimento
|2,11
|0,96
|-13,52
|Bayrak Taban Sanayi
|6,53
|1,24
|-38,45
|Bera Holding
|9,98
|2,04
|-50,79
|Berkosan Yalıtım
|8,04
|1,26
|-9,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,46
|-1,11
|10,40
|Beyaz Filo
|9,15
|-0,54
|-9,22
|Bilici Yatırım
|14,24
|1,42
|157,35
|Bim Mağazalar
|65,40
|2,19
|-5,42
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,58
|0,54
|Birko Mensucat
|1,03
|-0,96
|-7,21
|Birleşim Mühendislik
|8,35
|5,16
|Birlik Mensucat
|1,96
|0,00
|-43,35
|Bizim Mağazaları
|12,90
|5,31
|-13,85
|BMS Çelik Hasır
|8,82
|4,75
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,16
|1,22
|Borusan Mannesmann
|25,18
|3,54
|-9,42
|Borusan Yat. Paz.
|361,40
|0,31
|-20,44
|Bosch Fren Sistemleri
|1.054,60
|3,57
|-14,24
|Bossa
|39,70
|3,06
|122,41
|Brisa
|28,00
|9,72
|44,60
|Burçelik
|32,72
|-1,15
|55,66
|Burçelik Vana
|23,46
|0,43
|-52,76
|Bursa Çimento
|3,80
|4,97
|-23,66
|Carrefoursa
|38,76
|3,80
|-46,02
|Casa Emtia Petrol
|123,30
|1,57
|16,32
|Ceo Event Medya
|12,39
|0,81
|92,69
|Coca Cola İçecek
|89,60
|1,53
|41,08
|Cosmos Yat. Holding
|8,63
|-0,35
|7,07
|Credıtwest Faktorıng
|3,08
|0,65
|-47,53
|Çan2 Termik
|11,15
|1,83
|Çelebi
|183,90
|6,73
|0,75
|Çelik Halat
|8,28
|1,85
|-8,99
|Çemaş Döküm
|1,17
|2,63
|-31,28
|Çemtaş
|16,80
|5,53
|6,93
|Çimbeton
|212,10
|2,46
|-28,47
|Çimentaş
|28,20
|0,64
|-22,01
|Çimsa
|32,34
|3,92
|81,69
|Çuhadaroğlu Metal
|9,00
|1,01
|18,31
|Dagi Giyim
|2,59
|-0,38
|-23,97
|Dagi Yatırım Holding
|10,43
|0,29
|-19,15
|Dardanel
|2,96
|3,14
|-44,41
|Datagate Bilgisayar
|11,71
|1,39
|-27,31
|Demısaş Döküm
|8,74
|0,92
|34,97
|Denge Holding
|1,32
|2,33
|-56,54
|Deniz GMYO
|2,32
|-0,85
|25,95
|Derimod
|7,38
|-0,27
|-24,23
|Derlüks Yatırım Holding
|4,72
|-3,28
|-46,49
|Desa Deri
|7,99
|-0,99
|-17,97
|Despec Bilgisayar
|9,15
|1,67
|-29,94
|Deva Holding
|28,40
|3,35
|18,05
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,54
|2,12
|16,38
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,58
|2,29
|-4,02
|Ditaş Doğan
|26,72
|-0,07
|105,45
|DO-CO
|1.023,80
|-0,33
|62,51
|Doğan Burda
|72,00
|-9,94
|220,86
|Doğan Holding
|2,83
|4,04
|-5,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,10
|0,96
|-9,83
|Doğu Aras Enerji
|88,00
|-2,44
|Doğusan
|4,23
|-0,94
|16,49
|Doğuş GMYO
|10,41
|0,58
|27,42
|Doğuş Otomotiv
|46,14
|8,11
|77,98
|Döktaş Dökümcülük
|33,36
|1,65
|8,95
|Duran Doğan Basım
|18,27
|-2,25
|74,17
|Dyo Boya
|9,16
|3,04
|-18,56
|Eczacıbaşı İlaç
|6,80
|2,26
|-5,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|50,10
|3,60
|86,11
|E-Data Teknoloji
|16,39
|10,00
|Edip Gayrimenkul
|2,90
|2,47
|-12,65
|Ege Endüstri
|1.770,00
|5,23
|6,31
|Ege Gübre
|223,00
|4,01
|55,45
|Ege Profil
|31,00
|2,72
|-17,65
|Ege Seramik
|14,15
|2,54
|46,44
|Egeplast
|23,42
|-3,62
|-29,67
|Ekiz Kimya
|7,29
|7,52
|2,24
|Elite Naturel Organik Gıda
|24,34
|-1,85
|Emek Elektrik
|2,48
|0,81
|-13,14
|Eminiş Ambalaj
|17,98
|0,00
|-51,19
|Emlak Konut GMYO
|2,22
|4,72
|4,98
|Enerjisa Enerji
|12,35
|4,57
|7,11
|Enka İnşaat
|14,76
|1,79
|109,61
|Erbosan
|119,50
|-0,99
|194,66
|Ereğli Demir Çelik
|28,38
|7,58
|116,04
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,12
|0,97
|Ersu Gıda
|5,28
|-0,38
|6,88
|Escar Turizm Taşımacılık
|32,74
|4,80
|Escort Teknoloji
|5,60
|2,19
|-14,76
|Esenboğa Elektrik
|29,20
|8,23
|53,47
|Etiler Gıda
|5,58
|-5,74
|40,20
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,64
|-0,82
|-4,70
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,82
|0,26
|7,96
|Euro Yat. Ort.
|3,23
|0,31
|-27,28
|Euro Yatırım Holding
|2,26
|-2,16
|-20,42
|Europap Tezol Kağıt
|15,17
|2,99
|Fade Gıda
|6,97
|1,46
|34,00
|Fenerbahçe Futbol
|28,58
|1,78
|-3,32
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,35
|0,00
|-20,28
|F-M İzmit Piston
|117,00
|3,91
|-4,57
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,56
|1,29
|-3,61
|Ford Otosan
|243,10
|9,50
|102,42
|Formet Metal ve Cam
|1,12
|0,00
|-54,35
|Frigo Pak Gıda
|3,46
|3,90
|33,59
|Galata Wind Enerji
|5,16
|1,38
|Galatasaray Sportif
|3,34
|1,52
|-17,53
|Garanti Bankası
|11,72
|-0,17
|15,46
|Garanti Faktoring
|13,98
|-0,50
|25,61
|Garanti Yat. Ort.
|2,55
|0,00
|-20,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,09
|1,72
|19,64
|Gediz Ambalaj
|17,16
|3,81
|28,06
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,61
|2,85
|Gen İlaç
|14,00
|0,00
|Gentaş
|3,90
|4,56
|-13,59
|Gersan Elektrik
|4,85
|1,46
|-21,01
|Gimat Mağazacılık
|2,12
|0,47
|Girişim Elektrik Sanayi
|16,85
|-0,53
|Global Men. Değ.
|5,73
|1,42
|-4,66
|Global Yat. Holding
|2,09
|3,98
|-40,51
|Good-Year
|9,32
|2,31
|16,96
|Göltaş Çimento
|39,68
|3,82
|-3,32
|Gözde Girişim
|8,70
|5,97
|9,02
|GSD Denizcilik
|3,41
|7,91
|40,03
|GSD Holding
|2,79
|3,33
|11,16
|Gübre Fabrik.
|76,00
|5,41
|-11,68
|Güler Yat. Holding
|2,54
|0,79
|-26,65
|Halk GMYO
|2,38
|1,71
|-21,91
|Hatay Tekstil
|16,67
|3,86
|22,25
|Hedef Girişim
|2,64
|0,76
|4,56
|Hedef Holding
|5,79
|-3,82
|Hektaş
|14,01
|9,97
|162,25
|HUB Girişim
|9,25
|1,20
|-49,18
|Hürriyet Gzt.
|1,79
|-1,10
|-14,76
|ICBC Turkey Bank
|5,41
|0,37
|-16,77
|İdeal Finansal Teknolojiler
|30,18
|2,65
|124,22
|İdealist GMYO
|1,93
|2,12
|-18,67
|İhlas Ev Aletleri
|0,97
|2,11
|-47,94
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|1,27
|-36,00
|İhlas Gazetecilik
|0,76
|4,11
|-69,15
|İhlas Haber Ajansı
|9,52
|3,59
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|1,47
|-39,47
|İndeks Bilgisayar
|7,15
|3,17
|53,90
|Info Yatırım
|5,60
|4,67
|19,90
|İntema
|80,45
|1,84
|101,63
|Inveo Yatırım Holding
|27,24
|2,79
|88,22
|İpek Doğal Enerji
|13,56
|5,94
|3,67
|İskenderun Demir Çelik
|22,44
|7,37
|164,52
(Sürecek)
Kaynak: AA
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