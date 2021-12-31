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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

31.12.2021 19:42
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,56-0,65-41,09
Acıpayam Selüloz17,90-3,145,12
Adel Kalemcilik33,022,23-1,10
Adese Gayrimenkul0,751,35-69,03
Afyon Çimento3,490,58-31,70
AGESA Hayat Emeklilik20,521,5819,75
Ak Enerji1,820,55-17,65
Akbank7,20-1,916,54
Akçansa17,990,2211,72
Akdeniz Yatırım Hold.1,722,38-28,43
Akfen GMYO7,355,00306,64
Akın Tekstil43,124,7135,77
Akiş GMYO1,670,60-40,19
Akmerkez GMYO43,281,74-29,24
Aksa34,282,15148,14
Aksa Enerji9,99-0,10168,55
Aksigorta10,609,2827,57
Aksu Enerji25,402,01236,55
Alarko Carrıer292,300,72-19,27
Alarko GMYO32,922,6829,96
Alarko Holding12,400,9845,51
Albaraka Türk1,741,16-10,31
Alcatel Lucent Teletaş23,82-0,08-19,69
Alkim Kağıt16,37-0,2426,47
Alkim Kimya16,87-1,0019,76
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,41-1,40-3,81
Altınyunus Çeşme64,203,4628,50
Anadolu Efes29,621,2338,66
Anadolu Grubu Holding39,323,4750,51
Anadolu Hayat Emek.12,002,8349,34
Anadolu Isuzu34,52-2,4391,78
Anadolu Sigorta6,575,63-9,01
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji29,200,07

Anel Elektrik2,53-0,39-5,73
Arçelik48,40-0,8270,07
ARD Bilişim Teknolojileri7,333,398,58
Arena Bilgisayar13,030,9319,52
Armada Bilgisayar59,85-1,7221,94
Arsan Tekstil5,48-0,9037,48
Arzum Ev Aletleri15,270,46-36,81
Aselsan20,88-1,1415,50
Ata GMYO3,52-2,22-36,12
Atakule GMYO2,610,3811,49
Atlantis Yatırım Holding8,791,6258,09
Atlas Yat. Ort.1,220,00-29,15
ATP Bilgisayar60,253,52

Avrasya GMYO2,96-3,2713,00
Avrasya Petrol ve Tur.2,559,91-20,31
Avrupa Yatırım Holding5,880,68-2,00
Aydem Enerji5,95-0,50

Ayen Enerji7,29-2,2834,75
Ayes Çelik Hasır ve Çit26,040,23130,86
Aygaz22,441,9158,18
Bagfaş17,50-2,23144,41
Bak Ambalaj18,932,49-4,28
Balatacılar Balatacılık9,046,359,71
Bantaş Ambalaj3,040,00-2,77
Banvit93,853,3680,48
Başkent Doğalgaz GMYO12,041,60

Baştaş Başkent Çimento9,90-3,41-43,01
Batı Çimento15,000,00218,47
Batısöke Çimento2,080,48-14,75
Bayrak Taban Sanayi6,70-0,59-36,85
Bera Holding9,721,36-52,07
Berkosan Yalıtım7,85-1,01-12,00
Beşiktaş Futbol Yat.4,15-2,122,72
Beyaz Filo8,76-0,11-13,09
Bilici Yatırım14,151,58155,72
Bim Mağazalar61,30-0,57-11,35
Biotrend Çevre ve Enerji5,50-0,54

Birko Mensucat0,99-1,00-10,81
Birleşim Mühendislik8,07-1,59

Birlik Mensucat1,900,00-45,09
Bizim Mağazaları12,390,57-17,26
BMS Çelik Hasır8,771,04

Boğaziçi Beton Sanayi4,070,49

Borusan Mannesmann27,000,37-2,88
Borusan Yat. Paz.379,804,05-16,39
Bosch Fren Sistemleri1.050,001,94-14,61
Bossa37,140,11108,07
Brisa29,10-0,7550,28
Burçelik30,28-2,9544,05
Burçelik Vana23,32-1,10-53,04
Bursa Çimento3,923,16-21,25
Carrefoursa38,201,06-46,80
Casa Emtia Petrol117,10-2,1810,74
Ceo Event Medya13,59-1,09111,35
Coca Cola İçecek88,55-0,5639,43
Cosmos Yat. Holding9,305,4415,38
Credıtwest Faktorıng2,960,00-49,57
Çan2 Termik12,75-0,78

Çelebi175,000,57-4,12
Çelik Halat8,11-0,25-10,86
Çemaş Döküm1,171,74-31,28
Çemtaş18,696,0718,96
Çimbeton210,900,29-28,87
Çimentaş27,961,08-22,68
Çimsa30,800,0673,03
Çuhadaroğlu Metal9,041,6918,83
Dagi Giyim2,631,15-22,79
Dagi Yatırım Holding10,804,15-16,28
Dardanel2,910,34-45,35
Datagate Bilgisayar11,420,18-29,11
Demısaş Döküm9,739,9450,26
Denge Holding1,280,00-57,86
Deniz GMYO2,385,7829,20
Derimod7,12-0,70-26,90
Derlüks Yatırım Holding4,55-1,73-48,41
Desa Deri8,40-1,41-13,76
Despec Bilgisayar9,101,34-30,32
Deva Holding28,741,4819,46
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,58-0,177,47
Diriteks Diriliş Tekstil3,20-3,32-14,21
Ditaş Doğan26,140,38100,99
DO-CO1.074,901,4070,62
Doğan Burda70,50-2,49214,17
Doğan Holding2,75-1,08-8,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,040,00-12,41
Doğu Aras Enerji87,501,92

Doğusan4,121,2313,46
Doğuş GMYO9,90-0,3021,18
Doğuş Otomotiv43,80-0,2368,96
Döktaş Dökümcülük32,502,206,14
Duran Doğan Basım19,93-3,2589,99
Dyo Boya9,051,12-19,54
Eczacıbaşı İlaç7,494,174,00
Eczacıbaşı Yatırım51,50-1,0691,31
E-Data Teknoloji19,653,58

Edip Gayrimenkul2,790,00-15,96
Ege Endüstri1.758,001,215,59
Ege Gübre225,001,9956,84
Ege Profil32,120,31-14,68
Ege Seramik14,020,3645,10
Egeplast22,823,16-31,47
Ekiz Kimya6,85-2,14-3,93
Elite Naturel Organik Gıda24,200,58

Emek Elektrik2,44-0,41-14,54
Eminiş Ambalaj17,965,71-51,25
Emlak Konut GMYO2,14-2,281,20
Enerjisa Enerji12,885,4011,70
Enka İnşaat15,06-1,89113,87
Erbosan112,000,09176,17
Ereğli Demir Çelik28,16-0,71114,37
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,090,98

Ersu Gıda6,186,0025,10
Escar Turizm Taşımacılık30,943,06

Escort Teknoloji6,07-1,14-7,61
Esenboğa Elektrik33,701,2077,12
Etiler Gıda6,251,3057,04
Euro Kapital Yat. Ort.3,530,86-7,58
Euro Trend Yat. Ort.3,691,374,29
Euro Yat. Ort.3,200,95-27,95
Euro Yatırım Holding2,130,47-25,00
Europap Tezol Kağıt15,540,84

Fade Gıda6,812,2530,92
Fenerbahçe Futbol28,161,22-4,74
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,341,30-20,62
F-M İzmit Piston114,200,18-6,85
Fonet Bilgi Teknolojileri12,903,53-1,00
Ford Otosan238,10-0,5498,26
Formet Metal ve Cam1,092,83-55,57
Frigo Pak Gıda3,709,7942,85
Galata Wind Enerji5,846,18

Galatasaray Sportif3,25-0,31-19,75
Garanti Bankası11,27-1,6611,02
Garanti Faktoring13,70-1,0823,09
Garanti Yat. Ort.2,520,00-21,64
Gedik Y. Men. Değ.8,00-0,6235,00
Gediz Ambalaj16,89-1,0026,04
Gelecek Varlık Yönetimi11,46-0,95

Gen İlaç15,35-0,39

Gentaş3,72-0,80-17,58
Gersan Elektrik4,530,22-26,22
Gimat Mağazacılık2,071,47

Girişim Elektrik Sanayi17,101,48

Global Men. Değ.5,805,26-3,49
Global Yat. Holding1,980,00-43,64
Good-Year9,26-0,4316,21
Göltaş Çimento39,92-0,94-2,74
Gözde Girişim9,050,1113,41
GSD Denizcilik3,600,5647,83
GSD Holding2,991,0119,12
Gübre Fabrik.76,85-2,10-10,69
Güler Yat. Holding2,710,00-21,74
Halk GMYO2,33-0,85-23,56
Hatay Tekstil16,300,3119,54
Hedef Girişim2,56-0,391,39
Hedef Holding6,09-0,65

Hektaş14,87-2,56178,34
HUB Girişim9,100,22-50,00
Hürriyet Gzt.1,78-3,78-15,24
ICBC Turkey Bank5,280,96-18,77
İdeal Finansal Teknolojiler32,203,01139,23
İdealist GMYO1,89-0,53-20,36
İhlas Ev Aletleri0,940,00-49,55
İhlas Gayrimenkul0,79-1,25-36,80
İhlas Gazetecilik0,740,00-69,96
İhlas Haber Ajansı9,50-3,26

İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,66-1,49-42,11
İndeks Bilgisayar6,64-1,3442,92
Info Yatırım5,570,0019,26
İntema89,507,38124,31
Inveo Yatırım Holding27,66-1,0791,13
İpek Doğal Enerji13,630,894,20
İskenderun Demir Çelik23,240,87173,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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