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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

07.12.2021 18:39
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2068,64İş Bankası (B)45.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)342.861,20

68,64
İş Bankası (B)45.900,00-10,0013,33
İş Bankası (C)7,391,238,79
İş Bankası (Kur.)550.000,00

44,74
İş Fin.Kir.3,652,82-5,44
İş Girişim9,082,95-52,08
İş GMYO2,710,006,69
İş Y. Men. Değ.20,924,2926,04
İş Yat. Ort.3,112,64-7,53
İşbir Holding50,0510,00-6,76
İşbir Sentetik Dokuma12,325,03

Işık Plastik5,571,27

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,000,00-12,28
İttifak Holding1,461,39-34,53
İz Hayvancılık Tarım21,12-1,4917,33
İzmir Demir Çelik2,772,21-16,30
İzmir Fırça7,406,1733,09
Jantsa Jant Sanayi73,707,7577,81
Kafein Yazılım23,02-1,037,87
Kalekim Kimyevi Maddeler18,73-0,90

Kaplamin29,20-1,68-13,61
Kardemir (A)9,117,1853,11
Kardemir (B)9,087,0872,30
Kardemir (D)9,704,3067,82
Karel Elektronik12,477,8785,45
Karsan Otomotiv4,441,1436,62
Karsu Tekstil9,01-0,885,38
Kartal Yenilenebilir Enerji15,76-1,38

Kartonsan65,65-0,15-30,66
Katmerciler Ekipman1,640,00-5,33
Kent Gıda190,300,00-46,48
Kerevitaş Gıda5,18-0,38-21,28
Kervan Gıda13,161,1528,57
Kervansaray Yat. Holding0,651,56-48,41
Kiler GMYO2,21-9,80-11,95
Kızılbük GYO30,160,20

Klimasan Klima11,28-0,7033,69
Koç Holding32,463,9158,71
Konfrut Gıda4,570,668,17
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,651,59212,08
Konya Çimento1.071,80-0,30-5,15
Konya Kağıt7,991,01

Koray GMYO6,98-0,9956,85
Kordsa Teknik Tekstil36,862,67137,04
Koza Altın138,100,8042,81
Koza Madencilik21,861,8641,12
Körfez GMYO6,753,6916,38
Kristal Kola1,754,79-42,72
Kron Telekomünikasyon42,06-1,0414,17
Kuştur Kuşadası Turizm257,209,9663,51
Kuyas Yatırım4,225,7683,48
Kütahya Porselen115,002,77127,95
Kütahya Şeker Fabrikası31,16-3,11

Lider Faktoring4,260,9524,93
Link Bilgisayar31,94-0,441,09
Logo Yazılım48,08-1,1554,40
Lokman Hekim Sağlık13,895,1597,53
Lüks Kadife60,954,64112,26
Makina Takım3,77-2,0810,56
Manas Enerji Yönetimi17,31-1,31

Margün Enerji10,130,10

Marka Yatırım Holding4,197,16-34,84
Marmaris Altınyunus242,909,96118,63
Marshall265,005,08-13,60
Martı GMYO1,022,00-60,06
Martı Otel1,902,15-10,80
Matriks Bilgi Dağıtım24,30-0,82

Mavi Giyim78,351,1051,81
Mazhar Zorlu Holding35,249,9911,94
Meditera Tıbbi Malzeme39,941,58

Mega Polietilen6,94-9,99-9,40
Menderes Tekstil2,43-1,62-21,36
Mercan Kimya10,702,98

Merit Turizm26,501,92155,81
Merko Gıda5,901,20-31,71
Metemtur Yatırım3,929,80-51,52
Metro Holding1,17-0,85-37,51
Metro Petrol ve Tesisleri2,501,21-13,49
Metro Yatırım Ortaklığı1,810,00-22,32
Mia Teknoloji32,743,35

Migros Ticaret43,180,790,89
Milpa4,19-3,46-8,91
Mistral GMYO4,71-2,080,73
MLP Sağlık34,14-1,9571,82
MMC San. ve Tic. Yat.5,977,5729,78
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,73-1,14

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,89-0,88-33,42
Mondi Tire Kutsan10,73-1,2041,18
Nasmed Egepol10,584,75

Naturel Enerji41,300,1916,31
Naturelgaz8,190,12

Net Holding5,65-0,7064,72
Netaş Telekom.21,26-0,09-24,29
Niğbaş Niğde Beton9,469,49-81,81
Nuh Çimento48,92-0,371,86
Nurol GMYO7,050,57-3,29
Odaş Elektrik1,671,21-42,88
Orçay Ortaköy Çay Sanayi18,729,99

Orge Enerji Elektrik7,250,1457,18
Orma Orman Mahsulleri34,20-10,00132,34
Osmanlı Menkul29,003,94-5,68
Ostim Endüstriyel Yat1,85-0,54-20,73
Otokar421,901,7138,65
Oyak Çimento8,312,59-5,35
Oyak Yat. Ort.7,77-1,8912,58
Oyak Yatırım Menkul39,981,73

Oylum Sınai Yatırımlar8,30-2,7076,22
Özak GMYO6,55-1,6528,43
Özbal Çelik Boru23,000,79251,15
Özderici GMYO1,841,10-17,12
Özerden Plastik8,573,63-4,78
Pamel Elektrik72,700,97240,99
Panora GMYO8,360,1242,40
Papilon Savunma15,37-3,27-32,40
Park Elek.Madencilik6,60-5,1722,91
Parsan36,34-0,4949,55
PC İletişim ve Medya Hizmetleri15,279,94

Pegasus96,552,2229,42
Peker GMYO1,269,57-46,14
Penguen Gıda4,700,43-6,93
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım360,002,86

Pera GMYO1,432,14-18,37
Pergamon Dış Ticaret27,36-1,9449,27
Petkim8,551,1871,69
Petrokent Turizm5.418,6010,00497,82
Pınar Et ve Un21,701,21-0,84
Pınar Su3,952,33-2,81
Pınar Süt19,731,18-12,50
Plastikkart19,751,5438,65
Polisan Holding3,190,95-17,03
Politeknik Metal446,00-0,959,93
Prizma Press Matbaacılık4,050,50-26,09
QNB Finans Fin. Kir.105,506,73-15,80
QNB Finansbank58,059,94-17,48
QUA Granite Hayal Yapı14,500,00

Rainbow Polikarbonat11,979,92

Ral Yatırım Holding12,65-9,84184,91
Ray Sigorta16,157,954,53
Reysaş GMYO3,84-1,2918,45
Reysaş Lojistik5,83-0,8512,68
Rhea Girişim2,050,00-44,89
Rodrigo Tekstil14,350,004,67
Royal Halı3,392,73-1,45
RTA Laboratuvarları22,360,63-26,16
Sabancı Holding14,222,2328,97
Safkar Ege Soğutmacılık8,13-1,69-25,28
Sanel Mühendislik5,280,5754,39
Sanifoam Sünger34,90-1,41156,62
Sanko Pazarlama10,931,3017,93
Saray Matbaacılık4,86-2,41-44,58
Sarkuysan19,890,45128,69
Sasa Polyester47,243,78215,26
Say Yenilenebilir Enerji30,004,60252,53
Sekuro Plastik20,64-0,4847,85
Selçuk Ecza Deposu11,631,57-13,42
Selçuk Gıda5,351,137,43
Selva Gıda Sanayi11,68-2,01

Senkron Güvenlik22,94-0,26-12,64
Serve Film Prodüksiyon13,901,09-13,12
Servet GMYO103,900,0032,53
Seyitler Kimya16,041,3319,14
Silverline Endüstri5,770,35-32,91
Sinpaş GMYO4,472,766,94
Smartiks Yazılım5,58-1,41-37,02
Sodaş Sodyum Sanayii28,840,009,51
Söktaş3,010,33-7,41
Sönmez Filament41,006,88-22,91
Sönmez Pamuklu10,286,64-30,34
Sumaş Suni Tahta88,654,2973,79
Şeker Fin. Kir.5,520,55-13,75
Şekerbank1,22-0,81-19,21
Şişe Cam14,679,97104,90
Şok Marketler Ticaret15,302,0022,59
T. Halk Bankası5,13-0,58-7,73
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,003,98-25,95
T.S.K.B.1,62-0,61-7,24
T.Tuborg23,704,8733,66
Taç Tarım Ürünleri28,42-0,07169,90
Tat Gıda12,170,835,26
TAV Havalimanları35,463,9966,48
Tek-Art Turizm1,44-0,69-28,71
Tekfen Holding21,167,1929,03
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,73-0,77-10,74
Temapol Polimer Plastik17,44-2,3051,65
Tetamat Gıda Yatırımları254,10-5,8917,48
TGS Dış Ticaret16,29-0,4928,17
Tofaş Oto. Fab.91,502,81196,01
Torunlar GMYO4,582,4617,44
Trabzon Liman42,18-3,3931,32
Trabzonspor Sportif7,05-2,08188,93
Trend GMYO6,78-0,59-46,06
TSKB GMYO3,111,30-35,56
Tuğçelik19,105,76136,39
Tukaş8,48-1,62-12,49
Turcas Petrol4,20-0,24-13,40
Tureks Turizm Taşımacılık18,397,29

Turkcell20,581,0837,97
Tümosan Motor ve Traktör20,201,1543,57
Tüpraş163,304,0151,20
Türk Hava Yolları19,202,7348,72
Türk İlaç Serum12,832,89

Türk Prysmian Kablo61,75-1,75411,92
Türk Telekom10,663,1934,95
Türk Traktör228,004,7333,83
Türker Proje Gayrimenkul153,409,9635,87
Türkiye Sigorta5,874,63-4,99
Ufuk Yatırım21,56-3,2360,90
Ulaşlar Turizm Yat.3,650,55-13,92
Ulusal Faktoring2,480,00

Ulusoy Elektrik58,400,6913,73
Ulusoy Un Sanayi6,950,4336,58
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,90-1,55-18,80
Utopya Turizm17,00-1,16-56,19
Uzertaş Boya40,463,53-28,52
Ülker Bisküvi21,660,46-2,95
Ünlü Yatırım Holding5,81-0,85

Vakıf Fin. Kir.5,943,4874,30
Vakıf GMYO1,90-1,55-20,79
Vakıf Yat. Ort.6,26-2,64-14,95
Vakıflar Bankası3,98-0,50-15,50
Vakko Tekstil11,04-1,1676,18
Vanet Gıda6,61-2,79-14,49
VBT Yazılım22,960,70

Verusa Holding57,40-1,0327,33
Verusaturk Girisim25,80-0,3997,73
Vestel28,380,7171,13
Vestel Beyaz Eşya7,650,3972,35
Viking Kağıt7,14-1,92-20,67
Yapı ve Kredi Bank.3,570,5619,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,200,00-11,03
Yataş13,54-0,44-4,31
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,30-0,30-25,00
Yeni Gimat GMYO18,621,6960,63
Yeo Teknoloji60,903,31

Yeşil GMYO0,950,00-31,16
Yeşil Yapı1,100,00-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,07-0,96-51,59
Yibitaş İnşaat Malzeme14.115,405,75-9,52
Yonga Mobilya26,78-6,04-10,10
Yükselen Çelik6,751,9629,92
Yünsa13,72-1,08-1,23
Ziraat GMYO2,641,15

Zorlu Enerji1,85-1,07-26,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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