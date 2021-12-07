Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 342.861,20 68,64 İş Bankası (B) 45.900,00 -10,00 13,33 İş Bankası (C) 7,39 1,23 8,79 İş Bankası (Kur.) 550.000,00 44,74 İş Fin.Kir. 3,65 2,82 -5,44 İş Girişim 9,08 2,95 -52,08 İş GMYO 2,71 0,00 6,69 İş Y. Men. Değ. 20,92 4,29 26,04 İş Yat. Ort. 3,11 2,64 -7,53 İşbir Holding 50,05 10,00 -6,76 İşbir Sentetik Dokuma 12,32 5,03 Işık Plastik 5,57 1,27 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,00 0,00 -12,28 İttifak Holding 1,46 1,39 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 21,12 -1,49 17,33 İzmir Demir Çelik 2,77 2,21 -16,30 İzmir Fırça 7,40 6,17 33,09 Jantsa Jant Sanayi 73,70 7,75 77,81 Kafein Yazılım 23,02 -1,03 7,87 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,73 -0,90 Kaplamin 29,20 -1,68 -13,61 Kardemir (A) 9,11 7,18 53,11 Kardemir (B) 9,08 7,08 72,30 Kardemir (D) 9,70 4,30 67,82 Karel Elektronik 12,47 7,87 85,45 Karsan Otomotiv 4,44 1,14 36,62 Karsu Tekstil 9,01 -0,88 5,38 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,76 -1,38 Kartonsan 65,65 -0,15 -30,66 Katmerciler Ekipman 1,64 0,00 -5,33 Kent Gıda 190,30 0,00 -46,48 Kerevitaş Gıda 5,18 -0,38 -21,28 Kervan Gıda 13,16 1,15 28,57 Kervansaray Yat. Holding 0,65 1,56 -48,41 Kiler GMYO 2,21 -9,80 -11,95 Kızılbük GYO 30,16 0,20 Klimasan Klima 11,28 -0,70 33,69 Koç Holding 32,46 3,91 58,71 Konfrut Gıda 4,57 0,66 8,17 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,65 1,59 212,08 Konya Çimento 1.071,80 -0,30 -5,15 Konya Kağıt 7,99 1,01 Koray GMYO 6,98 -0,99 56,85 Kordsa Teknik Tekstil 36,86 2,67 137,04 Koza Altın 138,10 0,80 42,81 Koza Madencilik 21,86 1,86 41,12 Körfez GMYO 6,75 3,69 16,38 Kristal Kola 1,75 4,79 -42,72 Kron Telekomünikasyon 42,06 -1,04 14,17 Kuştur Kuşadası Turizm 257,20 9,96 63,51 Kuyas Yatırım 4,22 5,76 83,48 Kütahya Porselen 115,00 2,77 127,95 Kütahya Şeker Fabrikası 31,16 -3,11 Lider Faktoring 4,26 0,95 24,93 Link Bilgisayar 31,94 -0,44 1,09 Logo Yazılım 48,08 -1,15 54,40 Lokman Hekim Sağlık 13,89 5,15 97,53 Lüks Kadife 60,95 4,64 112,26 Makina Takım 3,77 -2,08 10,56 Manas Enerji Yönetimi 17,31 -1,31 Margün Enerji 10,13 0,10 Marka Yatırım Holding 4,19 7,16 -34,84 Marmaris Altınyunus 242,90 9,96 118,63 Marshall 265,00 5,08 -13,60 Martı GMYO 1,02 2,00 -60,06 Martı Otel 1,90 2,15 -10,80 Matriks Bilgi Dağıtım 24,30 -0,82 Mavi Giyim 78,35 1,10 51,81 Mazhar Zorlu Holding 35,24 9,99 11,94 Meditera Tıbbi Malzeme 39,94 1,58 Mega Polietilen 6,94 -9,99 -9,40 Menderes Tekstil 2,43 -1,62 -21,36 Mercan Kimya 10,70 2,98 Merit Turizm 26,50 1,92 155,81 Merko Gıda 5,90 1,20 -31,71 Metemtur Yatırım 3,92 9,80 -51,52 Metro Holding 1,17 -0,85 -37,51 Metro Petrol ve Tesisleri 2,50 1,21 -13,49 Metro Yatırım Ortaklığı 1,81 0,00 -22,32 Mia Teknoloji 32,74 3,35 Migros Ticaret 43,18 0,79 0,89 Milpa 4,19 -3,46 -8,91 Mistral GMYO 4,71 -2,08 0,73 MLP Sağlık 34,14 -1,95 71,82 MMC San. ve Tic. Yat. 5,97 7,57 29,78 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,73 -1,14 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,89 -0,88 -33,42 Mondi Tire Kutsan 10,73 -1,20 41,18 Nasmed Egepol 10,58 4,75 Naturel Enerji 41,30 0,19 16,31 Naturelgaz 8,19 0,12 Net Holding 5,65 -0,70 64,72 Netaş Telekom. 21,26 -0,09 -24,29 Niğbaş Niğde Beton 9,46 9,49 -81,81 Nuh Çimento 48,92 -0,37 1,86 Nurol GMYO 7,05 0,57 -3,29 Odaş Elektrik 1,67 1,21 -42,88 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 18,72 9,99 Orge Enerji Elektrik 7,25 0,14 57,18 Orma Orman Mahsulleri 34,20 -10,00 132,34 Osmanlı Menkul 29,00 3,94 -5,68 Ostim Endüstriyel Yat 1,85 -0,54 -20,73 Otokar 421,90 1,71 38,65 Oyak Çimento 8,31 2,59 -5,35 Oyak Yat. Ort. 7,77 -1,89 12,58 Oyak Yatırım Menkul 39,98 1,73 Oylum Sınai Yatırımlar 8,30 -2,70 76,22 Özak GMYO 6,55 -1,65 28,43 Özbal Çelik Boru 23,00 0,79 251,15 Özderici GMYO 1,84 1,10 -17,12 Özerden Plastik 8,57 3,63 -4,78 Pamel Elektrik 72,70 0,97 240,99 Panora GMYO 8,36 0,12 42,40 Papilon Savunma 15,37 -3,27 -32,40 Park Elek.Madencilik 6,60 -5,17 22,91 Parsan 36,34 -0,49 49,55 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 15,27 9,94 Pegasus 96,55 2,22 29,42 Peker GMYO 1,26 9,57 -46,14 Penguen Gıda 4,70 0,43 -6,93 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 360,00 2,86 Pera GMYO 1,43 2,14 -18,37 Pergamon Dış Ticaret 27,36 -1,94 49,27 Petkim 8,55 1,18 71,69 Petrokent Turizm 5.418,60 10,00 497,82 Pınar Et ve Un 21,70 1,21 -0,84 Pınar Su 3,95 2,33 -2,81 Pınar Süt 19,73 1,18 -12,50 Plastikkart 19,75 1,54 38,65 Polisan Holding 3,19 0,95 -17,03 Politeknik Metal 446,00 -0,95 9,93 Prizma Press Matbaacılık 4,05 0,50 -26,09 QNB Finans Fin. Kir. 105,50 6,73 -15,80 QNB Finansbank 58,05 9,94 -17,48 QUA Granite Hayal Yapı 14,50 0,00 Rainbow Polikarbonat 11,97 9,92 Ral Yatırım Holding 12,65 -9,84 184,91 Ray Sigorta 16,15 7,95 4,53 Reysaş GMYO 3,84 -1,29 18,45 Reysaş Lojistik 5,83 -0,85 12,68 Rhea Girişim 2,05 0,00 -44,89 Rodrigo Tekstil 14,35 0,00 4,67 Royal Halı 3,39 2,73 -1,45 RTA Laboratuvarları 22,36 0,63 -26,16 Sabancı Holding 14,22 2,23 28,97 Safkar Ege Soğutmacılık 8,13 -1,69 -25,28 Sanel Mühendislik 5,28 0,57 54,39 Sanifoam Sünger 34,90 -1,41 156,62 Sanko Pazarlama 10,93 1,30 17,93 Saray Matbaacılık 4,86 -2,41 -44,58 Sarkuysan 19,89 0,45 128,69 Sasa Polyester 47,24 3,78 215,26 Say Yenilenebilir Enerji 30,00 4,60 252,53 Sekuro Plastik 20,64 -0,48 47,85 Selçuk Ecza Deposu 11,63 1,57 -13,42 Selçuk Gıda 5,35 1,13 7,43 Selva Gıda Sanayi 11,68 -2,01 Senkron Güvenlik 22,94 -0,26 -12,64 Serve Film Prodüksiyon 13,90 1,09 -13,12 Servet GMYO 103,90 0,00 32,53 Seyitler Kimya 16,04 1,33 19,14 Silverline Endüstri 5,77 0,35 -32,91 Sinpaş GMYO 4,47 2,76 6,94 Smartiks Yazılım 5,58 -1,41 -37,02 Sodaş Sodyum Sanayii 28,84 0,00 9,51 Söktaş 3,01 0,33 -7,41 Sönmez Filament 41,00 6,88 -22,91 Sönmez Pamuklu 10,28 6,64 -30,34 Sumaş Suni Tahta 88,65 4,29 73,79 Şeker Fin. Kir. 5,52 0,55 -13,75 Şekerbank 1,22 -0,81 -19,21 Şişe Cam 14,67 9,97 104,90 Şok Marketler Ticaret 15,30 2,00 22,59 T. Halk Bankası 5,13 -0,58 -7,73 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,00 3,98 -25,95 T.S.K.B. 1,62 -0,61 -7,24 T.Tuborg 23,70 4,87 33,66 Taç Tarım Ürünleri 28,42 -0,07 169,90 Tat Gıda 12,17 0,83 5,26 TAV Havalimanları 35,46 3,99 66,48 Tek-Art Turizm 1,44 -0,69 -28,71 Tekfen Holding 21,16 7,19 29,03 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,73 -0,77 -10,74 Temapol Polimer Plastik 17,44 -2,30 51,65 Tetamat Gıda Yatırımları 254,10 -5,89 17,48 TGS Dış Ticaret 16,29 -0,49 28,17 Tofaş Oto. Fab. 91,50 2,81 196,01 Torunlar GMYO 4,58 2,46 17,44 Trabzon Liman 42,18 -3,39 31,32 Trabzonspor Sportif 7,05 -2,08 188,93 Trend GMYO 6,78 -0,59 -46,06 TSKB GMYO 3,11 1,30 -35,56 Tuğçelik 19,10 5,76 136,39 Tukaş 8,48 -1,62 -12,49 Turcas Petrol 4,20 -0,24 -13,40 Tureks Turizm Taşımacılık 18,39 7,29 Turkcell 20,58 1,08 37,97 Tümosan Motor ve Traktör 20,20 1,15 43,57 Tüpraş 163,30 4,01 51,20 Türk Hava Yolları 19,20 2,73 48,72 Türk İlaç Serum 12,83 2,89 Türk Prysmian Kablo 61,75 -1,75 411,92 Türk Telekom 10,66 3,19 34,95 Türk Traktör 228,00 4,73 33,83 Türker Proje Gayrimenkul 153,40 9,96 35,87 Türkiye Sigorta 5,87 4,63 -4,99 Ufuk Yatırım 21,56 -3,23 60,90 Ulaşlar Turizm Yat. 3,65 0,55 -13,92 Ulusal Faktoring 2,48 0,00 Ulusoy Elektrik 58,40 0,69 13,73 Ulusoy Un Sanayi 6,95 0,43 36,58 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,90 -1,55 -18,80 Utopya Turizm 17,00 -1,16 -56,19 Uzertaş Boya 40,46 3,53 -28,52 Ülker Bisküvi 21,66 0,46 -2,95 Ünlü Yatırım Holding 5,81 -0,85 Vakıf Fin. Kir. 5,94 3,48 74,30 Vakıf GMYO 1,90 -1,55 -20,79 Vakıf Yat. Ort. 6,26 -2,64 -14,95 Vakıflar Bankası 3,98 -0,50 -15,50 Vakko Tekstil 11,04 -1,16 76,18 Vanet Gıda 6,61 -2,79 -14,49 VBT Yazılım 22,96 0,70 Verusa Holding 57,40 -1,03 27,33 Verusaturk Girisim 25,80 -0,39 97,73 Vestel 28,38 0,71 71,13 Vestel Beyaz Eşya 7,65 0,39 72,35 Viking Kağıt 7,14 -1,92 -20,67 Yapı ve Kredi Bank. 3,57 0,56 19,11 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,20 0,00 -11,03 Yataş 13,54 -0,44 -4,31 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,30 -0,30 -25,00 Yeni Gimat GMYO 18,62 1,69 60,63 Yeo Teknoloji 60,90 3,31 Yeşil GMYO 0,95 0,00 -31,16 Yeşil Yapı 1,10 0,00 -40,22 Yeşil Yatırım Holding 2,07 -0,96 -51,59 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.115,40 5,75 -9,52 Yonga Mobilya 26,78 -6,04 -10,10 Yükselen Çelik 6,75 1,96 29,92 Yünsa 13,72 -1,08 -1,23 Ziraat GMYO 2,64 1,15 Zorlu Enerji 1,85 -1,07 -26,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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