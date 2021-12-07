Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|342.861,20
|68,64
|İş Bankası (B)
|45.900,00
|-10,00
|13,33
|İş Bankası (C)
|7,39
|1,23
|8,79
|İş Bankası (Kur.)
|550.000,00
|44,74
|İş Fin.Kir.
|3,65
|2,82
|-5,44
|İş Girişim
|9,08
|2,95
|-52,08
|İş GMYO
|2,71
|0,00
|6,69
|İş Y. Men. Değ.
|20,92
|4,29
|26,04
|İş Yat. Ort.
|3,11
|2,64
|-7,53
|İşbir Holding
|50,05
|10,00
|-6,76
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,32
|5,03
|Işık Plastik
|5,57
|1,27
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,00
|0,00
|-12,28
|İttifak Holding
|1,46
|1,39
|-34,53
|İz Hayvancılık Tarım
|21,12
|-1,49
|17,33
|İzmir Demir Çelik
|2,77
|2,21
|-16,30
|İzmir Fırça
|7,40
|6,17
|33,09
|Jantsa Jant Sanayi
|73,70
|7,75
|77,81
|Kafein Yazılım
|23,02
|-1,03
|7,87
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,73
|-0,90
|Kaplamin
|29,20
|-1,68
|-13,61
|Kardemir (A)
|9,11
|7,18
|53,11
|Kardemir (B)
|9,08
|7,08
|72,30
|Kardemir (D)
|9,70
|4,30
|67,82
|Karel Elektronik
|12,47
|7,87
|85,45
|Karsan Otomotiv
|4,44
|1,14
|36,62
|Karsu Tekstil
|9,01
|-0,88
|5,38
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,76
|-1,38
|Kartonsan
|65,65
|-0,15
|-30,66
|Katmerciler Ekipman
|1,64
|0,00
|-5,33
|Kent Gıda
|190,30
|0,00
|-46,48
|Kerevitaş Gıda
|5,18
|-0,38
|-21,28
|Kervan Gıda
|13,16
|1,15
|28,57
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|1,56
|-48,41
|Kiler GMYO
|2,21
|-9,80
|-11,95
|Kızılbük GYO
|30,16
|0,20
|Klimasan Klima
|11,28
|-0,70
|33,69
|Koç Holding
|32,46
|3,91
|58,71
|Konfrut Gıda
|4,57
|0,66
|8,17
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,65
|1,59
|212,08
|Konya Çimento
|1.071,80
|-0,30
|-5,15
|Konya Kağıt
|7,99
|1,01
|Koray GMYO
|6,98
|-0,99
|56,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|36,86
|2,67
|137,04
|Koza Altın
|138,10
|0,80
|42,81
|Koza Madencilik
|21,86
|1,86
|41,12
|Körfez GMYO
|6,75
|3,69
|16,38
|Kristal Kola
|1,75
|4,79
|-42,72
|Kron Telekomünikasyon
|42,06
|-1,04
|14,17
|Kuştur Kuşadası Turizm
|257,20
|9,96
|63,51
|Kuyas Yatırım
|4,22
|5,76
|83,48
|Kütahya Porselen
|115,00
|2,77
|127,95
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,16
|-3,11
|Lider Faktoring
|4,26
|0,95
|24,93
|Link Bilgisayar
|31,94
|-0,44
|1,09
|Logo Yazılım
|48,08
|-1,15
|54,40
|Lokman Hekim Sağlık
|13,89
|5,15
|97,53
|Lüks Kadife
|60,95
|4,64
|112,26
|Makina Takım
|3,77
|-2,08
|10,56
|Manas Enerji Yönetimi
|17,31
|-1,31
|Margün Enerji
|10,13
|0,10
|Marka Yatırım Holding
|4,19
|7,16
|-34,84
|Marmaris Altınyunus
|242,90
|9,96
|118,63
|Marshall
|265,00
|5,08
|-13,60
|Martı GMYO
|1,02
|2,00
|-60,06
|Martı Otel
|1,90
|2,15
|-10,80
|Matriks Bilgi Dağıtım
|24,30
|-0,82
|Mavi Giyim
|78,35
|1,10
|51,81
|Mazhar Zorlu Holding
|35,24
|9,99
|11,94
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,94
|1,58
|Mega Polietilen
|6,94
|-9,99
|-9,40
|Menderes Tekstil
|2,43
|-1,62
|-21,36
|Mercan Kimya
|10,70
|2,98
|Merit Turizm
|26,50
|1,92
|155,81
|Merko Gıda
|5,90
|1,20
|-31,71
|Metemtur Yatırım
|3,92
|9,80
|-51,52
|Metro Holding
|1,17
|-0,85
|-37,51
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,50
|1,21
|-13,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,81
|0,00
|-22,32
|Mia Teknoloji
|32,74
|3,35
|Migros Ticaret
|43,18
|0,79
|0,89
|Milpa
|4,19
|-3,46
|-8,91
|Mistral GMYO
|4,71
|-2,08
|0,73
|MLP Sağlık
|34,14
|-1,95
|71,82
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,97
|7,57
|29,78
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,73
|-1,14
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,89
|-0,88
|-33,42
|Mondi Tire Kutsan
|10,73
|-1,20
|41,18
|Nasmed Egepol
|10,58
|4,75
|Naturel Enerji
|41,30
|0,19
|16,31
|Naturelgaz
|8,19
|0,12
|Net Holding
|5,65
|-0,70
|64,72
|Netaş Telekom.
|21,26
|-0,09
|-24,29
|Niğbaş Niğde Beton
|9,46
|9,49
|-81,81
|Nuh Çimento
|48,92
|-0,37
|1,86
|Nurol GMYO
|7,05
|0,57
|-3,29
|Odaş Elektrik
|1,67
|1,21
|-42,88
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|18,72
|9,99
|Orge Enerji Elektrik
|7,25
|0,14
|57,18
|Orma Orman Mahsulleri
|34,20
|-10,00
|132,34
|Osmanlı Menkul
|29,00
|3,94
|-5,68
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,85
|-0,54
|-20,73
|Otokar
|421,90
|1,71
|38,65
|Oyak Çimento
|8,31
|2,59
|-5,35
|Oyak Yat. Ort.
|7,77
|-1,89
|12,58
|Oyak Yatırım Menkul
|39,98
|1,73
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,30
|-2,70
|76,22
|Özak GMYO
|6,55
|-1,65
|28,43
|Özbal Çelik Boru
|23,00
|0,79
|251,15
|Özderici GMYO
|1,84
|1,10
|-17,12
|Özerden Plastik
|8,57
|3,63
|-4,78
|Pamel Elektrik
|72,70
|0,97
|240,99
|Panora GMYO
|8,36
|0,12
|42,40
|Papilon Savunma
|15,37
|-3,27
|-32,40
|Park Elek.Madencilik
|6,60
|-5,17
|22,91
|Parsan
|36,34
|-0,49
|49,55
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|15,27
|9,94
|Pegasus
|96,55
|2,22
|29,42
|Peker GMYO
|1,26
|9,57
|-46,14
|Penguen Gıda
|4,70
|0,43
|-6,93
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|360,00
|2,86
|Pera GMYO
|1,43
|2,14
|-18,37
|Pergamon Dış Ticaret
|27,36
|-1,94
|49,27
|Petkim
|8,55
|1,18
|71,69
|Petrokent Turizm
|5.418,60
|10,00
|497,82
|Pınar Et ve Un
|21,70
|1,21
|-0,84
|Pınar Su
|3,95
|2,33
|-2,81
|Pınar Süt
|19,73
|1,18
|-12,50
|Plastikkart
|19,75
|1,54
|38,65
|Polisan Holding
|3,19
|0,95
|-17,03
|Politeknik Metal
|446,00
|-0,95
|9,93
|Prizma Press Matbaacılık
|4,05
|0,50
|-26,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,50
|6,73
|-15,80
|QNB Finansbank
|58,05
|9,94
|-17,48
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,50
|0,00
|Rainbow Polikarbonat
|11,97
|9,92
|Ral Yatırım Holding
|12,65
|-9,84
|184,91
|Ray Sigorta
|16,15
|7,95
|4,53
|Reysaş GMYO
|3,84
|-1,29
|18,45
|Reysaş Lojistik
|5,83
|-0,85
|12,68
|Rhea Girişim
|2,05
|0,00
|-44,89
|Rodrigo Tekstil
|14,35
|0,00
|4,67
|Royal Halı
|3,39
|2,73
|-1,45
|RTA Laboratuvarları
|22,36
|0,63
|-26,16
|Sabancı Holding
|14,22
|2,23
|28,97
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,13
|-1,69
|-25,28
|Sanel Mühendislik
|5,28
|0,57
|54,39
|Sanifoam Sünger
|34,90
|-1,41
|156,62
|Sanko Pazarlama
|10,93
|1,30
|17,93
|Saray Matbaacılık
|4,86
|-2,41
|-44,58
|Sarkuysan
|19,89
|0,45
|128,69
|Sasa Polyester
|47,24
|3,78
|215,26
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,00
|4,60
|252,53
|Sekuro Plastik
|20,64
|-0,48
|47,85
|Selçuk Ecza Deposu
|11,63
|1,57
|-13,42
|Selçuk Gıda
|5,35
|1,13
|7,43
|Selva Gıda Sanayi
|11,68
|-2,01
|Senkron Güvenlik
|22,94
|-0,26
|-12,64
|Serve Film Prodüksiyon
|13,90
|1,09
|-13,12
|Servet GMYO
|103,90
|0,00
|32,53
|Seyitler Kimya
|16,04
|1,33
|19,14
|Silverline Endüstri
|5,77
|0,35
|-32,91
|Sinpaş GMYO
|4,47
|2,76
|6,94
|Smartiks Yazılım
|5,58
|-1,41
|-37,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,84
|0,00
|9,51
|Söktaş
|3,01
|0,33
|-7,41
|Sönmez Filament
|41,00
|6,88
|-22,91
|Sönmez Pamuklu
|10,28
|6,64
|-30,34
|Sumaş Suni Tahta
|88,65
|4,29
|73,79
|Şeker Fin. Kir.
|5,52
|0,55
|-13,75
|Şekerbank
|1,22
|-0,81
|-19,21
|Şişe Cam
|14,67
|9,97
|104,90
|Şok Marketler Ticaret
|15,30
|2,00
|22,59
|T. Halk Bankası
|5,13
|-0,58
|-7,73
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,00
|3,98
|-25,95
|T.S.K.B.
|1,62
|-0,61
|-7,24
|T.Tuborg
|23,70
|4,87
|33,66
|Taç Tarım Ürünleri
|28,42
|-0,07
|169,90
|Tat Gıda
|12,17
|0,83
|5,26
|TAV Havalimanları
|35,46
|3,99
|66,48
|Tek-Art Turizm
|1,44
|-0,69
|-28,71
|Tekfen Holding
|21,16
|7,19
|29,03
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,73
|-0,77
|-10,74
|Temapol Polimer Plastik
|17,44
|-2,30
|51,65
|Tetamat Gıda Yatırımları
|254,10
|-5,89
|17,48
|TGS Dış Ticaret
|16,29
|-0,49
|28,17
|Tofaş Oto. Fab.
|91,50
|2,81
|196,01
|Torunlar GMYO
|4,58
|2,46
|17,44
|Trabzon Liman
|42,18
|-3,39
|31,32
|Trabzonspor Sportif
|7,05
|-2,08
|188,93
|Trend GMYO
|6,78
|-0,59
|-46,06
|TSKB GMYO
|3,11
|1,30
|-35,56
|Tuğçelik
|19,10
|5,76
|136,39
|Tukaş
|8,48
|-1,62
|-12,49
|Turcas Petrol
|4,20
|-0,24
|-13,40
|Tureks Turizm Taşımacılık
|18,39
|7,29
|Turkcell
|20,58
|1,08
|37,97
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,20
|1,15
|43,57
|Tüpraş
|163,30
|4,01
|51,20
|Türk Hava Yolları
|19,20
|2,73
|48,72
|Türk İlaç Serum
|12,83
|2,89
|Türk Prysmian Kablo
|61,75
|-1,75
|411,92
|Türk Telekom
|10,66
|3,19
|34,95
|Türk Traktör
|228,00
|4,73
|33,83
|Türker Proje Gayrimenkul
|153,40
|9,96
|35,87
|Türkiye Sigorta
|5,87
|4,63
|-4,99
|Ufuk Yatırım
|21,56
|-3,23
|60,90
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,65
|0,55
|-13,92
|Ulusal Faktoring
|2,48
|0,00
|Ulusoy Elektrik
|58,40
|0,69
|13,73
|Ulusoy Un Sanayi
|6,95
|0,43
|36,58
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,90
|-1,55
|-18,80
|Utopya Turizm
|17,00
|-1,16
|-56,19
|Uzertaş Boya
|40,46
|3,53
|-28,52
|Ülker Bisküvi
|21,66
|0,46
|-2,95
|Ünlü Yatırım Holding
|5,81
|-0,85
|Vakıf Fin. Kir.
|5,94
|3,48
|74,30
|Vakıf GMYO
|1,90
|-1,55
|-20,79
|Vakıf Yat. Ort.
|6,26
|-2,64
|-14,95
|Vakıflar Bankası
|3,98
|-0,50
|-15,50
|Vakko Tekstil
|11,04
|-1,16
|76,18
|Vanet Gıda
|6,61
|-2,79
|-14,49
|VBT Yazılım
|22,96
|0,70
|Verusa Holding
|57,40
|-1,03
|27,33
|Verusaturk Girisim
|25,80
|-0,39
|97,73
|Vestel
|28,38
|0,71
|71,13
|Vestel Beyaz Eşya
|7,65
|0,39
|72,35
|Viking Kağıt
|7,14
|-1,92
|-20,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,57
|0,56
|19,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,20
|0,00
|-11,03
|Yataş
|13,54
|-0,44
|-4,31
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,30
|-0,30
|-25,00
|Yeni Gimat GMYO
|18,62
|1,69
|60,63
|Yeo Teknoloji
|60,90
|3,31
|Yeşil GMYO
|0,95
|0,00
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,10
|0,00
|-40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|2,07
|-0,96
|-51,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.115,40
|5,75
|-9,52
|Yonga Mobilya
|26,78
|-6,04
|-10,10
|Yükselen Çelik
|6,75
|1,96
|29,92
|Yünsa
|13,72
|-1,08
|-1,23
|Ziraat GMYO
|2,64
|1,15
|Zorlu Enerji
|1,85
|-1,07
|-26,85
(Son)
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