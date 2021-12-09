Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|342.861,20
|68,64
|İş Bankası (B)
|41.310,00
|0,00
|2,00
|İş Bankası (C)
|7,79
|1,70
|14,68
|İş Bankası (Kur.)
|550.000,00
|44,74
|İş Fin.Kir.
|3,88
|4,58
|0,52
|İş Girişim
|9,23
|-0,65
|-51,29
|İş GMYO
|2,59
|-3,36
|1,97
|İş Y. Men. Değ.
|21,92
|0,55
|32,07
|İş Yat. Ort.
|3,28
|3,47
|-2,47
|İşbir Holding
|60,55
|9,99
|12,80
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,25
|-2,23
|Işık Plastik
|5,50
|-0,54
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,01
|3,06
|-11,40
|İttifak Holding
|1,38
|-0,72
|-38,12
|İz Hayvancılık Tarım
|20,90
|-1,04
|16,11
|İzmir Demir Çelik
|2,81
|2,55
|-15,09
|İzmir Fırça
|7,30
|-1,62
|31,29
|Jantsa Jant Sanayi
|71,35
|-2,13
|72,14
|Kafein Yazılım
|23,00
|2,13
|7,78
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,76
|0,00
|Kaplamin
|30,04
|1,28
|-11,12
|Kardemir (A)
|9,22
|0,99
|54,96
|Kardemir (B)
|9,31
|3,10
|76,66
|Kardemir (D)
|10,50
|6,28
|81,66
|Karel Elektronik
|12,44
|-1,27
|85,00
|Karsan Otomotiv
|4,41
|1,15
|35,69
|Karsu Tekstil
|9,01
|-1,74
|5,38
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,82
|0,25
|Kartonsan
|64,80
|-1,22
|-31,55
|Katmerciler Ekipman
|1,56
|-2,50
|-9,95
|Kent Gıda
|200,00
|1,99
|-43,76
|Kerevitaş Gıda
|5,12
|0,20
|-22,19
|Kervan Gıda
|13,67
|1,79
|33,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|0,00
|-49,21
|Kiler GMYO
|2,20
|-0,45
|-12,35
|Kızılbük GYO
|29,20
|7,51
|Klimasan Klima
|11,15
|-2,11
|32,15
|Koç Holding
|33,44
|0,12
|63,50
|Konfrut Gıda
|4,67
|3,78
|10,53
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,15
|-1,37
|205,72
|Konya Çimento
|1.085,00
|-2,90
|-3,98
|Konya Kağıt
|7,91
|0,00
|Koray GMYO
|7,10
|0,28
|59,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|37,38
|-1,11
|140,39
|Koza Altın
|138,10
|-0,29
|42,81
|Koza Madencilik
|21,48
|-1,01
|38,67
|Körfez GMYO
|6,77
|1,04
|16,72
|Kristal Kola
|1,72
|0,00
|-43,70
|Kron Telekomünikasyon
|42,40
|2,71
|15,09
|Kuştur Kuşadası Turizm
|235,00
|-1,59
|49,40
|Kuyas Yatırım
|4,65
|2,65
|102,17
|Kütahya Porselen
|128,70
|6,19
|155,10
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,50
|-0,57
|Lider Faktoring
|4,12
|0,00
|20,82
|Link Bilgisayar
|31,50
|-2,42
|-0,30
|Logo Yazılım
|48,66
|-0,69
|56,26
|Lokman Hekim Sağlık
|13,60
|-1,81
|93,41
|Lüks Kadife
|58,70
|-0,76
|104,43
|Makina Takım
|3,63
|-1,63
|6,45
|Manas Enerji Yönetimi
|16,52
|-2,59
|Margün Enerji
|10,06
|0,10
|Marka Yatırım Holding
|4,06
|0,00
|-36,86
|Marmaris Altınyunus
|258,40
|0,16
|132,58
|Marshall
|261,00
|-2,79
|-14,90
|Martı GMYO
|1,01
|-0,98
|-60,45
|Martı Otel
|1,80
|0,56
|-15,49
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,72
|-1,50
|Mavi Giyim
|79,55
|-0,69
|54,14
|Mazhar Zorlu Holding
|36,70
|-5,31
|16,58
|Meditera Tıbbi Malzeme
|40,68
|-0,05
|Mega Polietilen
|6,78
|1,65
|-11,49
|Menderes Tekstil
|2,50
|-0,40
|-19,09
|Mercan Kimya
|10,83
|-3,30
|Merit Turizm
|27,16
|-3,48
|162,18
|Merko Gıda
|5,86
|0,34
|-32,18
|Metemtur Yatırım
|4,66
|9,91
|-42,37
|Metro Holding
|1,15
|1,77
|-38,57
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,46
|-0,40
|-14,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,76
|-1,12
|-22,78
|Mia Teknoloji
|31,80
|1,40
|Migros Ticaret
|42,76
|-0,28
|-0,09
|Milpa
|4,16
|-0,48
|-9,57
|Mistral GMYO
|4,58
|-0,87
|-2,05
|MLP Sağlık
|34,80
|1,93
|75,14
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,85
|-9,85
|5,43
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,73
|0,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|8,35
|3,60
|-29,54
|Mondi Tire Kutsan
|11,20
|3,61
|47,37
|Nasmed Egepol
|9,50
|-0,31
|Naturel Enerji
|40,34
|0,10
|13,61
|Naturelgaz
|8,19
|-1,21
|Net Holding
|5,82
|-0,68
|69,68
|Netaş Telekom.
|20,66
|-1,71
|-26,42
|Niğbaş Niğde Beton
|11,44
|10,00
|-78,00
|Nuh Çimento
|47,40
|-2,19
|-1,31
|Nurol GMYO
|7,32
|4,42
|0,41
|Odaş Elektrik
|1,63
|-0,61
|-44,24
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|19,50
|6,62
|Orge Enerji Elektrik
|7,18
|0,98
|55,66
|Orma Orman Mahsulleri
|36,24
|9,95
|146,20
|Osmanlı Menkul
|31,66
|9,55
|2,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,86
|1,64
|-20,30
|Otokar
|421,30
|-1,10
|38,46
|Otto Holding
|27,22
|0,00
|158,50
|Oyak Çimento
|8,50
|0,35
|-3,19
|Oyak Yat. Ort.
|7,73
|-1,78
|12,00
|Oyak Yatırım Menkul
|42,50
|7,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,28
|-1,78
|75,80
|Özak GMYO
|6,91
|3,44
|35,49
|Özbal Çelik Boru
|23,10
|2,48
|252,67
|Özderici GMYO
|1,75
|-2,23
|-21,17
|Özerden Plastik
|8,21
|-2,73
|-8,78
|Pamel Elektrik
|70,10
|-1,06
|228,80
|Panora GMYO
|8,70
|2,59
|48,19
|Papilon Savunma
|15,03
|0,00
|-33,90
|Park Elek.Madencilik
|6,61
|-1,78
|23,09
|Parsan
|36,60
|-0,87
|50,62
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|15,12
|-9,95
|Pegasus
|104,90
|4,69
|40,62
|Peker GMYO
|1,06
|-7,02
|-54,69
|Penguen Gıda
|4,32
|-5,05
|-14,46
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|380,00
|2,70
|Pera GMYO
|1,38
|-0,72
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|27,60
|0,15
|50,58
|Petkim
|8,94
|3,71
|79,52
|Petrokent Turizm
|5.019,90
|-3,44
|453,83
|Pınar Et ve Un
|22,48
|3,79
|2,73
|Pınar Su
|3,90
|0,78
|-4,04
|Pınar Süt
|20,06
|1,72
|-11,04
|Plastikkart
|19,28
|-0,92
|35,35
|Polisan Holding
|3,26
|2,84
|-15,21
|Politeknik Metal
|495,50
|9,99
|22,13
|Prizma Press Matbaacılık
|4,18
|4,50
|-23,72
|QNB Finans Fin. Kir.
|92,85
|-2,21
|-25,90
|QNB Finansbank
|47,04
|-9,97
|-33,13
|QUA Granite Hayal Yapı
|15,10
|0,53
|Rainbow Polikarbonat
|14,47
|9,95
|Ral Yatırım Holding
|15,30
|9,99
|244,59
|Ray Sigorta
|14,20
|-9,21
|-8,09
|Reysaş GMYO
|3,88
|-4,43
|19,68
|Reysaş Lojistik
|5,90
|-5,60
|14,03
|Rhea Girişim
|2,09
|-1,42
|-43,82
|Rodrigo Tekstil
|15,66
|9,97
|14,22
|Royal Halı
|3,50
|0,86
|1,74
|RTA Laboratuvarları
|22,10
|-0,18
|-27,01
|Sabancı Holding
|14,62
|1,25
|32,60
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,05
|-1,95
|-26,01
|Sanel Mühendislik
|5,22
|0,00
|52,63
|Sanifoam Sünger
|34,10
|0,35
|150,74
|Sanko Pazarlama
|10,73
|-4,11
|15,78
|Saray Matbaacılık
|4,62
|1,76
|-47,32
|Sarkuysan
|21,40
|6,26
|146,05
|Sasa Polyester
|48,44
|3,33
|223,27
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,92
|1,29
|251,59
|Sekuro Plastik
|20,44
|-9,96
|46,42
|Selçuk Ecza Deposu
|11,85
|-1,25
|-11,78
|Selçuk Gıda
|5,17
|-1,71
|3,82
|Selva Gıda Sanayi
|9,48
|-9,89
|Senkron Güvenlik
|23,02
|-0,35
|-12,34
|Serve Film Prodüksiyon
|13,70
|-0,72
|-14,38
|Servet GMYO
|103,90
|2,26
|32,53
|Seyitler Kimya
|15,55
|0,00
|15,50
|Silverline Endüstri
|5,69
|-0,18
|-33,84
|Sinpaş GMYO
|4,12
|0,49
|-1,44
|Smartiks Yazılım
|5,52
|1,47
|-37,70
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,28
|0,28
|7,38
|Söktaş
|2,93
|-2,01
|-9,87
|Sönmez Filament
|38,00
|-5,05
|-28,55
|Sönmez Pamuklu
|9,75
|-1,91
|-33,93
|Sumaş Suni Tahta
|85,00
|0,00
|66,63
|Şeker Fin. Kir.
|5,37
|-0,56
|-16,09
|Şekerbank
|1,23
|0,82
|-18,54
|Şişe Cam
|15,40
|3,43
|115,10
|Şok Marketler Ticaret
|15,03
|-1,38
|20,43
|T. Halk Bankası
|5,36
|2,49
|-3,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,96
|9,96
|-19,64
|T.S.K.B.
|1,63
|-0,61
|-6,67
|T.Tuborg
|23,00
|-3,69
|29,72
|Tat Gıda
|12,49
|-0,56
|8,03
|TAV Havalimanları
|39,54
|2,70
|85,63
|Tek-Art Turizm
|1,42
|-1,39
|-29,70
|Tekfen Holding
|23,04
|4,82
|40,49
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,70
|1,18
|-11,08
|Temapol Polimer Plastik
|17,12
|-2,28
|48,87
|Tetamat Gıda Yatırımları
|237,70
|-4,84
|9,89
|TGS Dış Ticaret
|16,89
|-0,65
|32,89
|Tofaş Oto. Fab.
|92,35
|1,04
|198,76
|Torunlar GMYO
|4,54
|-3,40
|16,41
|Trabzon Liman
|41,54
|0,58
|29,33
|Trabzonspor Sportif
|6,97
|-2,79
|185,66
|Trend GMYO
|6,77
|-3,01
|-46,14
|TSKB GMYO
|3,05
|0,99
|-36,81
|Tuğçelik
|19,00
|0,64
|135,15
|Tukaş
|8,44
|-0,24
|-12,90
|Turcas Petrol
|4,44
|2,54
|-8,45
|Tureks Turizm Taşımacılık
|16,30
|-1,57
|Turkcell
|20,28
|-1,55
|35,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,62
|-0,39
|46,55
|Tüpraş
|164,80
|0,67
|52,59
|Türk Hava Yolları
|22,00
|7,95
|70,41
|Türk İlaç Serum
|12,48
|-1,11
|Türk Prysmian Kablo
|72,00
|6,51
|496,90
|Türk Telekom
|10,81
|0,37
|36,85
|Türk Traktör
|231,00
|1,09
|35,59
|Türker Proje Gayrimenkul
|139,50
|-0,64
|23,56
|Türkiye Sigorta
|5,82
|-1,36
|-5,80
|Ufuk Yatırım
|20,38
|0,00
|52,09
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,60
|-1,10
|-15,09
|Ulusal Faktoring
|2,46
|1,23
|Ulusoy Elektrik
|64,20
|9,93
|25,02
|Ulusoy Un Sanayi
|6,91
|1,02
|35,80
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,89
|1,61
|-19,23
|Utopya Turizm
|13,77
|-10,00
|-64,51
|Uzertaş Boya
|36,98
|-6,33
|-34,66
|Ülker Bisküvi
|21,64
|0,19
|-3,04
|Ünlü Yatırım Holding
|6,15
|-1,91
|Vakıf Fin. Kir.
|5,92
|0,17
|73,71
|Vakıf GMYO
|1,91
|2,14
|-20,38
|Vakıf Yat. Ort.
|6,17
|0,16
|-16,17
|Vakıflar Bankası
|4,12
|1,23
|-12,53
|Vakko Tekstil
|10,77
|-1,19
|71,87
|Vanet Gıda
|6,45
|-0,62
|-16,56
|VBT Yazılım
|24,08
|4,15
|Verusa Holding
|55,45
|-0,63
|23,00
|Verusaturk Girisim
|25,06
|-1,03
|92,06
|Vestel
|29,06
|2,32
|75,23
|Vestel Beyaz Eşya
|7,89
|1,02
|77,76
|Viking Kağıt
|7,09
|0,42
|-21,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,61
|-0,55
|20,45
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,20
|4,52
|-5,50
|Yataş
|13,62
|1,34
|-3,75
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,24
|-0,31
|-26,36
|Yeni Gimat GMYO
|19,00
|1,88
|63,90
|Yeo Teknoloji
|60,30
|-3,13
|Yeşil GMYO
|0,95
|2,15
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,08
|0,00
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,06
|0,00
|-51,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.499,40
|6,21
|-7,06
|Yonga Mobilya
|27,36
|-5,33
|-8,15
|Yükselen Çelik
|6,61
|1,69
|27,23
|Yünsa
|13,69
|-2,07
|-1,45
|Ziraat GMYO
|2,70
|-0,74
|Zorlu Enerji
|1,83
|0,00
|-27,64
(Son)
Kaynak: AA
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