Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 10,00 85,50 İş Bankası (B) 49.797,90 9,59 22,96 İş Bankası (C) 7,92 3,94 16,60 İş Bankası (Kur.) 590.000,00 7,27 55,26 İş Fin.Kir. 3,89 -0,51 0,78 İş Girişim 9,13 -0,65 -51,82 İş GMYO 2,62 0,38 3,15 İş Y. Men. Değ. 22,44 3,60 35,20 İş Yat. Ort. 3,24 0,93 -3,66 İşbir Holding 61,15 -8,05 13,92 İşbir Sentetik Dokuma 11,96 -1,32 Işık Plastik 5,41 -0,73 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,00 1,01 -12,28 İttifak Holding 1,40 0,72 -37,22 İz Hayvancılık Tarım 20,84 -0,10 15,78 İzmir Demir Çelik 2,93 6,93 -11,47 İzmir Fırça 7,13 0,71 28,24 Jantsa Jant Sanayi 77,40 8,25 86,74 Kafein Yazılım 22,70 -0,53 6,37 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,87 -1,05 Kaplamin 29,20 -0,95 -13,61 Kardemir (A) 10,46 7,72 75,80 Kardemir (B) 10,45 8,40 98,29 Kardemir (D) 11,46 5,23 98,27 Karel Elektronik 12,84 0,55 90,95 Karsan Otomotiv 4,31 1,17 32,62 Karsu Tekstil 9,31 2,99 8,89 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,40 -2,22 Kartonsan 64,45 0,08 -31,92 Katmerciler Ekipman 1,55 -0,64 -10,52 Kent Gıda 187,70 -2,80 -47,22 Kerevitaş Gıda 5,17 0,98 -21,43 Kervan Gıda 13,68 0,59 33,65 Kervansaray Yat. Holding 0,64 1,59 -49,21 Kiler GMYO 2,18 0,00 -13,15 Kızılbük GYO 29,90 0,34 Klimasan Klima 12,36 2,83 46,49 Koç Holding 33,88 2,11 65,65 Konfrut Gıda 5,04 5,88 19,29 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,50 0,76 207,20 Konya Çimento 1.200,00 1,13 6,19 Konya Kağıt 8,01 2,30 Koray GMYO 7,33 0,96 64,72 Kordsa Teknik Tekstil 38,66 3,65 148,62 Koza Altın 143,80 2,93 48,71 Koza Madencilik 22,74 4,31 46,80 Körfez GMYO 6,42 -2,87 10,69 Kristal Kola 1,67 -2,91 -45,34 Kron Telekomünikasyon 41,68 -0,53 13,14 Kuştur Kuşadası Turizm 245,10 2,81 55,82 Kuyas Yatırım 4,52 -4,03 96,52 Kütahya Porselen 117,40 -9,20 132,71 Kütahya Şeker Fabrikası 31,34 1,10 Lider Faktoring 4,18 0,48 22,58 Link Bilgisayar 31,32 -0,06 -0,87 Logo Yazılım 50,60 0,80 62,49 Lokman Hekim Sağlık 13,60 0,29 93,41 Lüks Kadife 61,35 5,87 113,66 Makina Takım 3,76 4,74 10,26 Manas Enerji Yönetimi 16,03 -0,43 Margün Enerji 10,18 2,52 Marka Yatırım Holding 3,99 0,00 -37,95 Marmaris Altınyunus 263,00 -5,73 136,72 Marshall 265,40 -0,11 -13,47 Martı GMYO 1,00 1,01 -60,84 Martı Otel 1,81 0,00 -15,02 Matriks Bilgi Dağıtım 23,86 1,45 Mavi Giyim 80,20 0,06 55,40 Mazhar Zorlu Holding 34,12 -1,22 8,39 Meditera Tıbbi Malzeme 42,34 5,27 Mega Polietilen 6,38 -2,74 -16,71 Menderes Tekstil 2,50 2,88 -19,09 Mercan Kimya 10,85 2,75 Merit Turizm 31,20 9,94 201,18 Merko Gıda 5,66 -0,35 -34,49 Metemtur Yatırım 4,05 -8,78 -49,91 Metro Holding 1,18 2,61 -36,97 Metro Petrol ve Tesisleri 2,50 2,04 -13,49 Metro Yatırım Ortaklığı 1,84 3,37 -19,27 Mia Teknoloji 33,88 10,00 Migros Ticaret 44,82 4,23 4,72 Milpa 4,23 -2,08 -8,04 Mistral GMYO 4,49 -1,32 -3,98 MLP Sağlık 34,32 0,65 72,72 MMC San. ve Tic. Yat. 3,94 -9,84 -14,35 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,72 -1,15 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 9,78 7,59 -17,47 Mondi Tire Kutsan 11,78 4,71 55,00 Nasmed Egepol 8,24 -4,07 Naturel Enerji 41,14 1,68 15,86 Naturelgaz 7,98 0,13 Net Holding 5,90 -0,84 72,01 Netaş Telekom. 20,60 2,18 -26,64 Niğbaş Niğde Beton 13,83 9,94 -73,40 Nuh Çimento 48,46 1,72 0,90 Nurol GMYO 8,83 9,96 21,12 Odaş Elektrik 1,58 -0,63 -45,95 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 21,34 10,00 Orge Enerji Elektrik 7,12 0,00 54,36 Orma Orman Mahsulleri 38,20 -3,29 159,51 Osmanlı Menkul 33,54 4,88 9,09 Ostim Endüstriyel Yat 1,83 0,55 -21,58 Otokar 420,00 1,08 38,03 Otto Holding 26,50 -1,12 151,66 Oyak Çimento 8,40 1,20 -4,33 Oyak Yat. Ort. 7,55 0,67 9,39 Oyak Yatırım Menkul 43,38 3,48 Oylum Sınai Yatırımlar 8,49 2,29 80,25 Özak GMYO 7,09 0,28 39,02 Özbal Çelik Boru 23,04 -1,20 251,76 Özderici GMYO 1,80 0,56 -18,92 Özerden Plastik 8,03 -0,74 -10,78 Pamel Elektrik 74,30 5,77 248,50 Panora GMYO 8,82 1,97 50,23 Papilon Savunma 15,18 2,02 -33,24 Park Elek.Madencilik 6,48 0,00 20,67 Parsan 36,90 0,65 51,85 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 13,85 -0,43 Pegasus 103,90 -0,76 39,28 Peker GMYO 1,09 2,83 -53,40 Penguen Gıda 4,27 -1,84 -15,45 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 407,50 4,41 Pera GMYO 1,37 0,00 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 27,64 1,25 50,80 Petkim 9,94 7,23 99,60 Petrokent Turizm 5.011,40 0,23 452,89 Pınar Et ve Un 22,50 1,08 2,82 Pınar Su 3,89 1,30 -4,29 Pınar Süt 21,40 1,04 -5,10 Plastikkart 18,83 -0,11 32,19 Polisan Holding 3,28 1,86 -14,69 Politeknik Metal 529,80 0,72 30,58 Prizma Press Matbaacılık 4,07 -0,73 -25,73 QNB Finans Fin. Kir. 88,50 -2,75 -29,37 QNB Finansbank 44,02 -4,05 -37,43 QUA Granite Hayal Yapı 14,85 -1,72 Rainbow Polikarbonat 14,32 -9,99 Ral Yatırım Holding 14,98 8,79 237,39 Ray Sigorta 14,71 -1,74 -4,79 Reysaş GMYO 3,82 -1,80 17,83 Reysaş Lojistik 5,72 -1,04 10,55 Rhea Girişim 2,09 0,00 -43,82 Rodrigo Tekstil 15,06 -0,33 9,85 Royal Halı 3,46 3,28 0,58 RTA Laboratuvarları 22,24 1,28 -26,55 Sabancı Holding 14,90 3,76 35,14 Safkar Ege Soğutmacılık 8,10 3,18 -25,55 Sanel Mühendislik 5,24 -2,06 53,22 Sanifoam Sünger 33,84 -1,34 148,82 Sanko Pazarlama 10,41 -1,61 12,32 Saray Matbaacılık 4,36 -2,90 -50,29 Sarkuysan 22,68 6,88 160,77 Sasa Polyester 48,58 3,32 224,20 Say Yenilenebilir Enerji 30,50 1,26 258,40 Sekuro Plastik 19,68 -0,46 40,97 Selçuk Ecza Deposu 11,90 2,59 -11,40 Selçuk Gıda 4,95 -1,79 -0,60 Selva Gıda Sanayi 10,31 9,91 Senkron Güvenlik 26,06 9,96 -0,76 Serve Film Prodüksiyon 13,90 1,39 -13,12 Servet GMYO 103,20 -0,77 31,63 Seyitler Kimya 15,42 -1,22 14,53 Silverline Endüstri 5,64 1,62 -34,42 Sinpaş GMYO 4,08 -1,45 -2,39 Smartiks Yazılım 5,66 2,91 -36,12 Sodaş Sodyum Sanayii 33,00 10,00 25,30 Söktaş 2,96 2,07 -8,94 Sönmez Filament 37,62 10,00 -29,27 Sönmez Pamuklu 10,02 5,36 -32,10 Sumaş Suni Tahta 86,00 -2,93 68,59 Şeker Fin. Kir. 5,19 -0,57 -18,91 Şekerbank 1,23 2,50 -18,54 Şişe Cam 16,14 2,22 125,43 Şok Marketler Ticaret 16,27 5,10 30,37 T. Halk Bankası 5,40 2,66 -2,88 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,99 1,73 -19,76 T.S.K.B. 1,65 4,43 -5,52 T.Tuborg 22,80 0,00 28,59 Tat Gıda 12,50 2,46 8,12 TAV Havalimanları 39,16 0,51 83,85 Tek-Art Turizm 1,49 4,20 -26,24 Tekfen Holding 23,82 0,59 45,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,73 2,79 -10,74 Temapol Polimer Plastik 16,42 -2,55 42,78 Tetamat Gıda Yatırımları 255,00 3,62 17,89 TGS Dış Ticaret 16,67 1,58 31,16 Tofaş Oto. Fab. 92,50 0,87 199,24 Torunlar GMYO 4,62 -2,12 18,46 Trabzon Liman 41,74 0,92 29,95 Trabzonspor Sportif 6,73 -2,32 175,82 Trend GMYO 6,92 1,02 -44,95 TSKB GMYO 3,07 -0,32 -36,39 Tuğçelik 17,22 -9,98 113,12 Tukaş 8,19 -0,24 -15,48 Turcas Petrol 4,53 2,26 -6,60 Tureks Turizm Taşımacılık 13,59 -9,94 Turkcell 20,64 3,20 38,37 Tümosan Motor ve Traktör 21,16 4,24 50,39 Tüpraş 188,60 9,02 74,63 Türk Hava Yolları 22,64 1,80 75,37 Türk İlaç Serum 12,30 -1,84 Türk Prysmian Kablo 60,85 -6,10 404,46 Türk Telekom 10,88 1,68 37,73 Türk Traktör 232,50 0,91 36,47 Türker Proje Gayrimenkul 138,30 -0,14 22,50 Türkiye Sigorta 5,90 1,20 -4,50 Ufuk Yatırım 19,39 -3,05 44,70 Ulaşlar Turizm Yat. 3,67 -0,81 -13,44 Ulusal Faktoring 2,51 0,80 Ulusoy Elektrik 70,75 3,59 37,78 Ulusoy Un Sanayi 7,01 -0,28 37,76 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,92 2,13 -17,95 Utopya Turizm 13,64 10,00 -64,85 Uzertaş Boya 36,12 0,78 -36,18 Ülker Bisküvi 22,16 2,31 -0,71 Ünlü Yatırım Holding 6,04 2,03 Vakıf Fin. Kir. 5,83 -0,34 71,07 Vakıf GMYO 1,91 1,06 -20,38 Vakıf Yat. Ort. 6,05 -0,98 -17,80 Vakıflar Bankası 4,13 2,48 -12,31 Vakko Tekstil 11,27 1,53 79,85 Vanet Gıda 6,13 -1,13 -20,70 VBT Yazılım 23,58 1,38 Verusa Holding 54,95 0,46 21,89 Verusaturk Girisim 24,68 0,08 89,14 Vestel 30,32 2,92 82,83 Vestel Beyaz Eşya 8,07 2,15 81,82 Viking Kağıt 7,37 3,51 -18,11 Yapı ve Kredi Bank. 3,73 5,07 24,45 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,80 -1,69 -6,61 Yataş 13,55 0,15 -4,24 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,21 0,00 -27,05 Yeni Gimat GMYO 19,60 3,76 69,08 Yeo Teknoloji 58,00 -2,44 Yeşil GMYO 0,94 1,08 -31,88 Yeşil Yapı 1,07 0,94 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,08 0,97 -51,36 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.887,80 1,21 1,84 Yonga Mobilya 27,90 8,31 -6,34 Yükselen Çelik 6,51 0,93 25,30 Yünsa 14,18 3,96 2,08 Ziraat GMYO 2,86 0,35 Zorlu Enerji 1,82 0,55 -28,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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