Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,66
|1,30
|-39,79
|Acıpayam Selüloz
|17,84
|-0,89
|4,77
|Adel Kalemcilik
|26,72
|3,41
|-19,97
|Adese Gayrimenkul
|0,76
|1,33
|-68,61
|Afyon Çimento
|3,63
|1,97
|-28,96
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,24
|1,35
|18,11
|Ak Enerji
|1,78
|2,89
|-19,46
|Akbank
|7,63
|4,09
|12,90
|Akçansa
|20,76
|1,07
|28,93
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,77
|-0,56
|-26,35
|Akfen GMYO
|6,44
|9,90
|256,30
|Akın Tekstil
|39,14
|-0,61
|23,24
|Akiş GMYO
|1,68
|1,82
|-39,83
|Akmerkez GMYO
|43,46
|-2,03
|-28,95
|Aksa
|34,26
|-9,17
|148,00
|Aksa Enerji
|9,20
|-7,44
|147,31
|Aksigorta
|8,97
|-3,55
|7,95
|Aksu Enerji
|23,30
|-1,69
|208,72
|Alarko Carrıer
|292,00
|0,62
|-19,35
|Alarko GMYO
|28,80
|-9,21
|13,70
|Alarko Holding
|12,05
|4,60
|41,41
|Albaraka Türk
|1,81
|1,69
|-6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,28
|-0,90
|-18,14
|Alkim Kağıt
|16,14
|-1,53
|24,69
|Alkim Kimya
|18,20
|-4,26
|29,20
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,31
|0,00
|-10,63
|Altınyunus Çeşme
|62,60
|-0,87
|25,30
|Anadolu Efes
|31,48
|-9,95
|47,37
|Anadolu Grubu Holding
|38,90
|-3,47
|48,90
|Anadolu Hayat Emek.
|12,09
|6,24
|50,46
|Anadolu Isuzu
|28,74
|2,57
|59,67
|Anadolu Sigorta
|6,19
|-3,13
|-14,27
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|28,04
|-9,26
|Anel Elektrik
|2,16
|1,89
|-19,51
|Arçelik
|48,64
|-9,08
|70,91
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,03
|0,29
|4,11
|Arena Bilgisayar
|12,65
|-2,62
|16,03
|Armada Bilgisayar
|58,30
|2,73
|18,79
|Arsan Tekstil
|5,23
|-2,06
|31,21
|Arzum Ev Aletleri
|15,71
|0,51
|-34,99
|Aselsan
|22,32
|-7,77
|23,46
|Ata GMYO
|3,47
|-2,25
|-37,02
|Atakule GMYO
|2,70
|2,66
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|8,00
|0,00
|43,88
|Atlas Yat. Ort.
|1,23
|1,65
|-28,57
|ATP Bilgisayar
|54,95
|3,68
|Avrasya GMYO
|2,17
|1,88
|-17,16
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,11
|-0,47
|-34,06
|Avrupa Yatırım Holding
|5,86
|0,51
|-2,33
|Aydem Enerji
|6,13
|-0,16
|Ayen Enerji
|6,27
|7,55
|15,90
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|24,70
|1,23
|118,98
|Aygaz
|22,00
|-6,94
|55,08
|Bagfaş
|18,30
|-4,34
|155,58
|Bak Ambalaj
|18,29
|0,44
|-7,52
|Balatacılar Balatacılık
|8,70
|2,23
|5,58
|Bantaş Ambalaj
|3,11
|0,32
|-0,53
|Banvit
|85,00
|1,49
|63,46
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,03
|4,97
|Baştaş Başkent Çimento
|10,93
|6,95
|-37,08
|Batı Çimento
|14,60
|0,00
|209,98
|Batısöke Çimento
|2,17
|1,88
|-11,07
|Bayrak Taban Sanayi
|6,61
|1,38
|-37,70
|Bera Holding
|10,04
|0,30
|-50,49
|Berkosan Yalıtım
|8,06
|3,33
|-9,64
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,40
|1,38
|8,91
|Beyaz Filo
|8,65
|0,35
|-14,18
|Bilici Yatırım
|14,19
|1,28
|156,45
|Bim Mağazalar
|66,80
|-6,77
|-3,39
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,51
|-0,90
|Birko Mensucat
|1,00
|1,01
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|7,97
|-0,25
|Birlik Mensucat
|1,99
|0,00
|-42,49
|Bizim Mağazaları
|12,79
|1,03
|-14,59
|BMS Çelik Hasır
|8,89
|-0,89
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,16
|4,52
|Borusan Mannesmann
|26,16
|-0,53
|-5,90
|Borusan Yat. Paz.
|358,00
|2,29
|-21,19
|Bosch Fren Sistemleri
|1.099,00
|0,37
|-10,63
|Bossa
|36,58
|-2,92
|104,93
|Brisa
|27,94
|-6,68
|44,29
|Burçelik
|36,26
|-9,98
|72,50
|Burçelik Vana
|25,98
|-1,22
|-47,68
|Bursa Çimento
|4,00
|-2,68
|-19,64
|Carrefoursa
|39,86
|1,53
|-44,48
|Casa Emtia Petrol
|123,80
|2,31
|16,79
|Ceo Event Medya
|12,21
|0,49
|89,89
|Coca Cola İçecek
|92,70
|-8,67
|45,97
|Cosmos Yat. Holding
|8,50
|-2,86
|5,46
|Credıtwest Faktorıng
|3,05
|-1,29
|-48,04
|Çan2 Termik
|10,55
|-0,28
|Çelebi
|188,30
|-6,64
|3,16
|Çelik Halat
|7,72
|-2,28
|-15,14
|Çemaş Döküm
|1,19
|0,85
|-30,11
|Çemtaş
|17,45
|-7,08
|11,07
|Çimbeton
|227,70
|-0,87
|-23,20
|Çimentaş
|29,98
|9,02
|-17,09
|Çimsa
|33,74
|-0,71
|89,55
|Çuhadaroğlu Metal
|9,37
|-1,06
|23,17
|Dagi Giyim
|2,56
|1,19
|-24,85
|Dagi Yatırım Holding
|10,49
|1,25
|-18,68
|Dardanel
|2,95
|0,34
|-44,60
|Datagate Bilgisayar
|12,32
|-1,83
|-23,53
|Demısaş Döküm
|8,77
|2,10
|35,43
|Denge Holding
|1,30
|0,00
|-57,20
|Deniz GMYO
|2,44
|9,91
|32,46
|Derimod
|7,92
|10,00
|-18,69
|Derlüks Yatırım Holding
|4,69
|1,52
|-46,83
|Desa Deri
|8,29
|2,35
|-14,89
|Despec Bilgisayar
|9,00
|-2,39
|-31,09
|Deva Holding
|30,82
|-9,99
|28,10
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,47
|6,58
|15,73
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,60
|5,88
|-3,49
|Ditaş Doğan
|24,20
|2,54
|86,07
|DO-CO
|1.268,10
|-10,00
|101,29
|Doğan Burda
|99,55
|-9,17
|343,63
|Doğan Holding
|3,11
|-9,06
|3,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,06
|0,98
|-11,55
|Doğu Aras Enerji
|80,60
|0,75
|Doğusan
|4,17
|-2,57
|14,84
|Doğuş GMYO
|9,40
|-0,11
|15,06
|Doğuş Otomotiv
|43,50
|-4,02
|67,80
|Döktaş Dökümcülük
|33,88
|-0,06
|10,65
|Duran Doğan Basım
|17,80
|-0,50
|69,69
|Dyo Boya
|9,40
|1,73
|-16,42
|Eczacıbaşı İlaç
|7,06
|-2,89
|-1,97
|Eczacıbaşı Yatırım
|49,84
|0,40
|85,15
|E-Data Teknoloji
|15,64
|-3,46
|Edip Gayrimenkul
|2,89
|0,00
|-12,95
|Ege Endüstri
|1.792,00
|-2,66
|7,64
|Ege Gübre
|229,40
|-5,21
|59,91
|Ege Profil
|31,40
|-0,70
|-16,59
|Ege Seramik
|14,47
|-7,18
|49,75
|Egeplast
|25,04
|-0,40
|-24,80
|Ekiz Kimya
|6,69
|0,00
|-6,17
|Elite Naturel Organik Gıda
|24,98
|-0,08
|Emek Elektrik
|2,54
|0,40
|-11,04
|Eminiş Ambalaj
|18,35
|1,94
|-50,19
|Emlak Konut GMYO
|2,36
|0,85
|11,60
|Enerjisa Enerji
|12,98
|-4,70
|12,57
|Enka İnşaat
|16,29
|-9,50
|131,33
|Erbosan
|118,10
|-0,51
|191,21
|Ereğli Demir Çelik
|28,56
|-8,99
|117,41
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,09
|-0,64
|Ersu Gıda
|5,39
|-1,46
|9,11
|Escar Turizm Taşımacılık
|31,68
|-3,00
|Escort Teknoloji
|5,38
|-1,65
|-18,11
|Esenboğa Elektrik
|28,10
|0,43
|47,69
|Etiler Gıda
|5,95
|3,30
|49,50
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,74
|0,00
|-2,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,76
|-0,53
|6,27
|Euro Yat. Ort.
|3,27
|5,48
|-26,37
|Euro Yatırım Holding
|2,18
|-0,91
|-23,24
|Europap Tezol Kağıt
|15,24
|1,40
|Fade Gıda
|6,98
|0,43
|34,19
|Fenerbahçe Futbol
|28,68
|2,80
|-2,98
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,41
|1,26
|-18,25
|F-M İzmit Piston
|119,00
|-0,83
|-2,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,64
|-0,66
|4,68
|Ford Otosan
|254,60
|-8,91
|112,00
|Formet Metal ve Cam
|1,13
|1,80
|-53,94
|Frigo Pak Gıda
|3,53
|-1,94
|36,29
|Galata Wind Enerji
|5,27
|-8,51
|Galatasaray Sportif
|3,43
|2,08
|-15,31
|Garanti Bankası
|11,66
|0,69
|14,87
|Garanti Faktoring
|15,00
|0,07
|34,77
|Garanti Yat. Ort.
|2,61
|-1,51
|-18,84
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,20
|0,84
|21,50
|Gediz Ambalaj
|17,40
|0,35
|29,85
|Gelecek Varlık Yönetimi
|11,27
|1,81
|Gen İlaç
|14,15
|-5,67
|Gentaş
|3,64
|6,12
|-19,35
|Gersan Elektrik
|4,90
|0,82
|-20,20
|Gimat Mağazacılık
|2,08
|0,97
|Girişim Elektrik Sanayi
|16,87
|0,30
|Global Men. Değ.
|5,71
|-0,35
|-4,99
|Global Yat. Holding
|2,08
|-1,42
|-40,79
|Good-Year
|10,21
|-3,68
|28,13
|Göltaş Çimento
|39,90
|-1,04
|-2,79
|Gözde Girişim
|8,48
|-1,40
|6,27
|GSD Denizcilik
|3,63
|-8,10
|49,07
|GSD Holding
|3,33
|-10,00
|32,67
|Gübre Fabrik.
|75,00
|-6,72
|-12,84
|Güler Yat. Holding
|2,57
|-3,75
|-25,78
|Halk GMYO
|2,37
|0,85
|-22,24
|Hatay Tekstil
|16,60
|0,12
|21,74
|Hedef Girişim
|2,54
|-1,55
|0,60
|Hedef Holding
|4,99
|-1,58
|Hektaş
|13,07
|-4,81
|144,65
|HUB Girişim
|9,41
|1,95
|-48,30
|Hürriyet Gzt.
|1,85
|-1,07
|-11,90
|ICBC Turkey Bank
|5,72
|2,33
|-12,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|26,96
|-0,66
|100,30
|İdealist GMYO
|1,90
|3,83
|-19,93
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|3,06
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|1,22
|-33,60
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|0,00
|-69,56
|İhlas Haber Ajansı
|8,09
|-0,86
|İhlas Holding
|0,60
|3,45
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,71
|1,43
|-37,72
|İndeks Bilgisayar
|7,48
|-8,22
|61,00
|Info Yatırım
|5,60
|-1,41
|19,90
|İntema
|75,35
|-9,98
|88,85
|Inveo Yatırım Holding
|27,78
|-0,07
|91,95
|İpek Doğal Enerji
|14,00
|-9,62
|7,03
|İskenderun Demir Çelik
|23,70
|-6,40
|179,37
(Sürecek)
Kaynak: AA
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