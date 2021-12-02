Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|311.692,00
|10,00
|53,31
|İş Bankası (B)
|51.243,50
|10,00
|26,53
|İş Bankası (C)
|6,88
|1,18
|1,29
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|8,46
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,36
|0,30
|-12,95
|İş Girişim
|8,81
|1,61
|-53,51
|İş GMYO
|2,65
|0,76
|4,33
|İş Y. Men. Değ.
|20,20
|1,05
|21,71
|İş Yat. Ort.
|2,93
|0,69
|-12,88
|İşbir Holding
|42,96
|4,37
|-19,97
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,57
|0,35
|Işık Plastik
|5,90
|-0,17
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|2,15
|-16,67
|İttifak Holding
|1,40
|1,45
|-37,22
|İz Hayvancılık Tarım
|20,72
|3,19
|15,11
|İzmir Demir Çelik
|2,49
|2,05
|-24,76
|İzmir Fırça
|6,84
|1,48
|23,02
|Jantsa Jant Sanayi
|64,40
|0,31
|55,38
|Kafein Yazılım
|21,82
|2,35
|2,25
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,07
|1,22
|Kaplamin
|29,98
|1,01
|-11,30
|Kardemir (A)
|8,19
|1,99
|37,65
|Kardemir (B)
|8,16
|1,87
|54,84
|Kardemir (D)
|9,13
|1,90
|57,96
|Karel Elektronik
|11,24
|2,00
|67,16
|Karsan Otomotiv
|4,24
|1,92
|30,46
|Karsu Tekstil
|8,69
|3,45
|1,64
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,62
|-0,48
|Kartonsan
|62,70
|0,48
|-33,77
|Katmerciler Ekipman
|1,59
|0,00
|-8,21
|Kent Gıda
|178,00
|3,07
|-49,94
|Kerevitaş Gıda
|5,25
|0,96
|-20,21
|Kervan Gıda
|12,95
|0,62
|26,52
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|0,00
|-47,62
|Kiler GMYO
|2,19
|0,92
|-12,75
|Kızılbük GYO
|28,88
|1,33
|Klimasan Klima
|10,00
|2,04
|18,52
|Koç Holding
|29,40
|0,34
|43,75
|Konfrut Gıda
|4,30
|0,94
|1,78
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,05
|2,89
|209,53
|Konya Çimento
|972,00
|0,95
|-13,98
|Konya Kağıt
|7,97
|4,32
|Koray GMYO
|6,94
|1,61
|55,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|35,04
|-0,57
|125,34
|Koza Altın
|130,00
|0,39
|34,44
|Koza Madencilik
|20,32
|0,30
|31,18
|Körfez GMYO
|6,54
|1,87
|12,76
|Kristal Kola
|1,55
|1,31
|-49,26
|Kron Telekomünikasyon
|40,12
|3,51
|8,90
|Kuştur Kuşadası Turizm
|209,00
|0,48
|32,87
|Kuyas Yatırım
|3,35
|-1,47
|45,65
|Kütahya Porselen
|118,40
|1,63
|134,69
|Kütahya Şeker Fabrikası
|32,58
|1,18
|Lider Faktoring
|4,42
|7,80
|29,62
|Link Bilgisayar
|30,94
|-0,06
|-2,08
|Logo Yazılım
|48,84
|-0,25
|56,84
|Lokman Hekim Sağlık
|12,05
|2,21
|71,37
|Lüks Kadife
|56,95
|1,61
|98,33
|Makina Takım
|3,42
|-0,29
|0,29
|Manas Enerji Yönetimi
|16,90
|1,44
|Margün Enerji
|9,34
|0,11
|Marka Yatırım Holding
|3,94
|-0,25
|-38,72
|Marmaris Altınyunus
|190,50
|-2,01
|71,47
|Marshall
|251,40
|5,63
|-18,03
|Martı GMYO
|0,97
|2,11
|-62,01
|Martı Otel
|1,85
|0,00
|-13,15
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,66
|0,51
|Mavi Giyim
|75,95
|1,27
|47,16
|Mazhar Zorlu Holding
|31,44
|0,64
|-0,13
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,96
|0,15
|Mega Polietilen
|6,60
|5,94
|-13,84
|Menderes Tekstil
|2,24
|-0,44
|-27,51
|Mercan Kimya
|10,42
|0,29
|Merit Turizm
|24,30
|-1,14
|134,57
|Merko Gıda
|5,49
|0,73
|-36,46
|Metemtur Yatırım
|3,06
|-2,55
|-62,15
|Metro Holding
|1,18
|1,63
|-36,97
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,42
|0,00
|-16,26
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|0,00
|-24,89
|Mia Teknoloji
|37,18
|10,00
|Migros Ticaret
|42,22
|-1,31
|-1,36
|Milpa
|4,09
|-0,24
|-11,09
|Mistral GMYO
|4,41
|0,68
|-5,69
|MLP Sağlık
|33,58
|-1,18
|69,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,07
|5,57
|31,96
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,72
|0,58
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,20
|3,90
|-39,24
|Mondi Tire Kutsan
|9,90
|6,45
|30,26
|Nasmed Egepol
|8,43
|-1,06
|Naturel Enerji
|39,24
|1,61
|10,51
|Naturelgaz
|7,81
|1,83
|Net Holding
|5,22
|1,56
|52,19
|Netaş Telekom.
|20,24
|0,70
|-27,92
|Niğbaş Niğde Beton
|7,32
|1,67
|-85,92
|Nuh Çimento
|46,26
|1,98
|-3,68
|Nurol GMYO
|8,96
|-4,68
|22,91
|Odaş Elektrik
|1,53
|1,32
|-47,66
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,16
|-0,12
|Orge Enerji Elektrik
|6,63
|2,00
|43,74
|Orma Orman Mahsulleri
|30,02
|5,04
|103,94
|Osmanlı Menkul
|25,98
|0,39
|-15,50
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,75
|0,57
|-25,01
|Otokar
|424,20
|0,17
|39,41
|Oyak Çimento
|7,44
|0,27
|-15,26
|Oyak Yat. Ort.
|7,50
|2,60
|8,66
|Oyak Yatırım Menkul
|33,34
|-0,71
|Oylum Sınai Yatırımlar
|9,12
|-3,29
|93,63
|Özak GMYO
|6,48
|0,15
|27,06
|Özbal Çelik Boru
|24,86
|-1,35
|279,54
|Özderici GMYO
|1,66
|1,22
|-25,23
|Özerden Plastik
|7,90
|1,94
|-12,22
|Pamel Elektrik
|67,40
|3,69
|216,14
|Panora GMYO
|7,58
|0,53
|29,11
|Papilon Savunma
|15,06
|1,07
|-33,77
|Park Elek.Madencilik
|6,21
|2,31
|15,64
|Parsan
|35,98
|0,22
|48,07
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|11,49
|9,95
|Pegasus
|93,35
|0,86
|25,13
|Peker GMYO
|1,05
|2,94
|-55,11
|Penguen Gıda
|4,92
|1,44
|-2,57
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|329,90
|2,97
|Pera GMYO
|1,36
|0,00
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|27,82
|6,35
|51,78
|Petkim
|8,14
|1,62
|63,45
|Petrokent Turizm
|3.799,80
|2,67
|319,22
|Pınar Et ve Un
|21,64
|0,56
|-1,11
|Pınar Su
|3,76
|-0,27
|-7,48
|Pınar Süt
|19,59
|-0,20
|-13,13
|Plastikkart
|18,63
|1,25
|30,79
|Polisan Holding
|3,32
|3,43
|-13,65
|Politeknik Metal
|370,90
|-0,43
|-8,58
|Prizma Press Matbaacılık
|3,88
|-0,51
|-29,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|81,75
|9,95
|-34,76
|QNB Finansbank
|42,94
|8,11
|-38,96
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,20
|-1,53
|Ral Yatırım Holding
|17,31
|-9,98
|289,86
|Ray Sigorta
|13,83
|-4,29
|-10,49
|Reysaş GMYO
|3,73
|-0,27
|15,06
|Reysaş Lojistik
|5,47
|4,99
|5,72
|Rhea Girişim
|1,99
|0,51
|-46,51
|Rodrigo Tekstil
|14,80
|-1,20
|7,95
|Royal Halı
|3,03
|0,33
|-11,92
|RTA Laboratuvarları
|22,68
|1,07
|-25,10
|Sabancı Holding
|13,32
|0,38
|20,81
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,96
|0,13
|-26,84
|Sanel Mühendislik
|5,01
|1,01
|46,49
|Sanifoam Sünger
|35,00
|-0,28
|157,35
|Sanko Pazarlama
|10,47
|1,16
|12,97
|Saray Matbaacılık
|4,63
|3,12
|-47,21
|Sarkuysan
|19,69
|-1,35
|126,39
|Sasa Polyester
|46,06
|1,05
|207,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,24
|-1,80
|220,09
|Sekuro Plastik
|20,38
|5,00
|45,99
|Selçuk Ecza Deposu
|11,60
|1,40
|-13,64
|Selçuk Gıda
|4,77
|-1,04
|-4,22
|Selva Gıda Sanayi
|10,16
|-1,55
|Senkron Güvenlik
|24,50
|1,24
|-6,70
|Serve Film Prodüksiyon
|13,76
|3,85
|-14,00
|Servet GMYO
|99,05
|1,96
|26,34
|Seyitler Kimya
|18,09
|4,39
|34,36
|Silverline Endüstri
|5,55
|0,73
|-35,47
|Sinpaş GMYO
|4,03
|1,00
|-3,59
|Smartiks Yazılım
|5,28
|0,96
|-40,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|35,58
|9,95
|35,10
|Söktaş
|2,83
|0,00
|-12,94
|Sönmez Filament
|37,50
|9,91
|-29,49
|Sönmez Pamuklu
|10,24
|0,00
|-30,61
|Sumaş Suni Tahta
|85,00
|-2,30
|66,63
|Şeker Fin. Kir.
|5,04
|0,40
|-21,25
|Şekerbank
|1,19
|2,59
|-21,19
|Şişe Cam
|13,23
|2,00
|84,79
|Şok Marketler Ticaret
|14,30
|-0,83
|14,58
|T. Halk Bankası
|4,93
|0,61
|-11,33
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,00
|0,05
|-35,61
|T.S.K.B.
|1,50
|0,67
|-14,11
|T.Tuborg
|20,40
|3,03
|15,05
|Taç Tarım Ürünleri
|28,10
|2,26
|166,86
|Tat Gıda
|11,68
|-0,68
|1,03
|TAV Havalimanları
|29,56
|0,07
|38,78
|Tek-Art Turizm
|1,40
|0,00
|-30,69
|Tekfen Holding
|19,56
|1,77
|19,27
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,43
|0,00
|-14,20
|Temapol Polimer Plastik
|17,97
|3,39
|56,26
|Tetamat Gıda Yatırımları
|275,80
|8,54
|27,51
|TGS Dış Ticaret
|16,63
|3,23
|30,84
|Tofaş Oto. Fab.
|90,15
|2,91
|191,64
|Torunlar GMYO
|4,08
|4,62
|4,62
|Trabzon Liman
|37,56
|-0,63
|16,94
|Trabzonspor Sportif
|7,65
|0,26
|213,52
|Trend GMYO
|6,75
|2,43
|-46,30
|TSKB GMYO
|2,97
|5,32
|-38,46
|Tuğçelik
|20,88
|3,78
|158,42
|Tukaş
|8,48
|-0,12
|-12,49
|Turcas Petrol
|4,00
|1,78
|-17,53
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,55
|2,17
|Turkcell
|19,37
|-0,67
|29,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,14
|-0,79
|43,14
|Tüpraş
|157,70
|0,32
|46,02
|Türk Hava Yolları
|18,40
|-0,05
|42,53
|Türk İlaç Serum
|13,25
|3,60
|Türk Prysmian Kablo
|70,50
|0,00
|484,46
|Türk Telekom
|10,24
|3,02
|29,63
|Türk Traktör
|210,40
|4,31
|23,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,90
|0,31
|15,06
|Türkiye Sigorta
|5,65
|0,89
|-8,55
|Ufuk Yatırım
|18,69
|-0,37
|39,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,58
|-0,83
|-15,57
|Ulusal Faktoring
|2,33
|1,75
|Ulusoy Elektrik
|56,80
|0,18
|10,61
|Ulusoy Un Sanayi
|6,90
|1,77
|35,60
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,83
|-0,54
|-21,79
|Utopya Turizm
|16,97
|0,47
|-56,26
|Uzertaş Boya
|36,00
|-10,00
|-36,40
|Ülker Bisküvi
|21,06
|-1,13
|-5,64
|Ünlü Yatırım Holding
|5,71
|0,71
|Vakıf Fin. Kir.
|5,00
|0,40
|46,71
|Vakıf GMYO
|1,85
|2,78
|-22,88
|Vakıf Yat. Ort.
|5,88
|1,55
|-20,11
|Vakıflar Bankası
|3,79
|0,53
|-19,53
|Vakko Tekstil
|10,49
|1,16
|67,40
|Vanet Gıda
|6,45
|0,16
|-16,56
|VBT Yazılım
|23,40
|-0,51
|Verusa Holding
|56,00
|2,85
|24,22
|Verusaturk Girisim
|25,62
|0,08
|96,35
|Vestel
|28,84
|0,70
|73,90
|Vestel Beyaz Eşya
|7,49
|0,54
|68,75
|Viking Kağıt
|6,51
|1,09
|-27,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,32
|0,61
|10,77
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,30
|1,83
|-7,99
|Yataş
|12,98
|0,31
|-8,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,25
|0,62
|-26,14
|Yeni Gimat GMYO
|17,52
|0,11
|51,14
|Yeo Teknoloji
|58,60
|0,34
|Yeşil GMYO
|0,88
|0,00
|-36,23
|Yeşil Yapı
|1,04
|0,97
|-43,48
|Yeşil Yatırım Holding
|1,99
|0,51
|-53,46
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.560,30
|0,00
|-25,90
|Yonga Mobilya
|24,40
|9,91
|-18,09
|Yükselen Çelik
|5,67
|0,18
|9,13
|Yünsa
|13,41
|-0,15
|-3,47
|Ziraat GMYO
|2,65
|9,96
|Zorlu Enerji
|1,75
|1,74
|-30,80
(Son)
Kaynak: AA
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