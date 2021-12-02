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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

02.12.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)311.692,0010,0053,31İş Bankası (B)51.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)311.692,0010,0053,31
İş Bankası (B)51.243,5010,0026,53
İş Bankası (C)6,881,181,29
İş Bankası (Kur.)500.000,008,4631,58
İş Fin.Kir.3,360,30-12,95
İş Girişim8,811,61-53,51
İş GMYO2,650,764,33
İş Y. Men. Değ.20,201,0521,71
İş Yat. Ort.2,930,69-12,88
İşbir Holding42,964,37-19,97
İşbir Sentetik Dokuma11,570,35

Işık Plastik5,90-0,17

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,952,15-16,67
İttifak Holding1,401,45-37,22
İz Hayvancılık Tarım20,723,1915,11
İzmir Demir Çelik2,492,05-24,76
İzmir Fırça6,841,4823,02
Jantsa Jant Sanayi64,400,3155,38
Kafein Yazılım21,822,352,25
Kalekim Kimyevi Maddeler19,071,22

Kaplamin29,981,01-11,30
Kardemir (A)8,191,9937,65
Kardemir (B)8,161,8754,84
Kardemir (D)9,131,9057,96
Karel Elektronik11,242,0067,16
Karsan Otomotiv4,241,9230,46
Karsu Tekstil8,693,451,64
Kartal Yenilenebilir Enerji14,62-0,48

Kartonsan62,700,48-33,77
Katmerciler Ekipman1,590,00-8,21
Kent Gıda178,003,07-49,94
Kerevitaş Gıda5,250,96-20,21
Kervan Gıda12,950,6226,52
Kervansaray Yat. Holding0,660,00-47,62
Kiler GMYO2,190,92-12,75
Kızılbük GYO28,881,33

Klimasan Klima10,002,0418,52
Koç Holding29,400,3443,75
Konfrut Gıda4,300,941,78
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,052,89209,53
Konya Çimento972,000,95-13,98
Konya Kağıt7,974,32

Koray GMYO6,941,6155,96
Kordsa Teknik Tekstil35,04-0,57125,34
Koza Altın130,000,3934,44
Koza Madencilik20,320,3031,18
Körfez GMYO6,541,8712,76
Kristal Kola1,551,31-49,26
Kron Telekomünikasyon40,123,518,90
Kuştur Kuşadası Turizm209,000,4832,87
Kuyas Yatırım3,35-1,4745,65
Kütahya Porselen118,401,63134,69
Kütahya Şeker Fabrikası32,581,18

Lider Faktoring4,427,8029,62
Link Bilgisayar30,94-0,06-2,08
Logo Yazılım48,84-0,2556,84
Lokman Hekim Sağlık12,052,2171,37
Lüks Kadife56,951,6198,33
Makina Takım3,42-0,290,29
Manas Enerji Yönetimi16,901,44

Margün Enerji9,340,11

Marka Yatırım Holding3,94-0,25-38,72
Marmaris Altınyunus190,50-2,0171,47
Marshall251,405,63-18,03
Martı GMYO0,972,11-62,01
Martı Otel1,850,00-13,15
Matriks Bilgi Dağıtım23,660,51

Mavi Giyim75,951,2747,16
Mazhar Zorlu Holding31,440,64-0,13
Meditera Tıbbi Malzeme39,960,15

Mega Polietilen6,605,94-13,84
Menderes Tekstil2,24-0,44-27,51
Mercan Kimya10,420,29

Merit Turizm24,30-1,14134,57
Merko Gıda5,490,73-36,46
Metemtur Yatırım3,06-2,55-62,15
Metro Holding1,181,63-36,97
Metro Petrol ve Tesisleri2,420,00-16,26
Metro Yatırım Ortaklığı1,750,00-24,89
Mia Teknoloji37,1810,00

Migros Ticaret42,22-1,31-1,36
Milpa4,09-0,24-11,09
Mistral GMYO4,410,68-5,69
MLP Sağlık33,58-1,1869,00
MMC San. ve Tic. Yat.6,075,5731,96
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,720,58

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,203,90-39,24
Mondi Tire Kutsan9,906,4530,26
Nasmed Egepol8,43-1,06

Naturel Enerji39,241,6110,51
Naturelgaz7,811,83

Net Holding5,221,5652,19
Netaş Telekom.20,240,70-27,92
Niğbaş Niğde Beton7,321,67-85,92
Nuh Çimento46,261,98-3,68
Nurol GMYO8,96-4,6822,91
Odaş Elektrik1,531,32-47,66
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,16-0,12

Orge Enerji Elektrik6,632,0043,74
Orma Orman Mahsulleri30,025,04103,94
Osmanlı Menkul25,980,39-15,50
Ostim Endüstriyel Yat1,750,57-25,01
Otokar424,200,1739,41
Oyak Çimento7,440,27-15,26
Oyak Yat. Ort.7,502,608,66
Oyak Yatırım Menkul33,34-0,71

Oylum Sınai Yatırımlar9,12-3,2993,63
Özak GMYO6,480,1527,06
Özbal Çelik Boru24,86-1,35279,54
Özderici GMYO1,661,22-25,23
Özerden Plastik7,901,94-12,22
Pamel Elektrik67,403,69216,14
Panora GMYO7,580,5329,11
Papilon Savunma15,061,07-33,77
Park Elek.Madencilik6,212,3115,64
Parsan35,980,2248,07
PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,499,95

Pegasus93,350,8625,13
Peker GMYO1,052,94-55,11
Penguen Gıda4,921,44-2,57
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım329,902,97

Pera GMYO1,360,00-22,36
Pergamon Dış Ticaret27,826,3551,78
Petkim8,141,6263,45
Petrokent Turizm3.799,802,67319,22
Pınar Et ve Un21,640,56-1,11
Pınar Su3,76-0,27-7,48
Pınar Süt19,59-0,20-13,13
Plastikkart18,631,2530,79
Polisan Holding3,323,43-13,65
Politeknik Metal370,90-0,43-8,58
Prizma Press Matbaacılık3,88-0,51-29,20
QNB Finans Fin. Kir.81,759,95-34,76
QNB Finansbank42,948,11-38,96
QUA Granite Hayal Yapı14,20-1,53

Ral Yatırım Holding17,31-9,98289,86
Ray Sigorta13,83-4,29-10,49
Reysaş GMYO3,73-0,2715,06
Reysaş Lojistik5,474,995,72
Rhea Girişim1,990,51-46,51
Rodrigo Tekstil14,80-1,207,95
Royal Halı3,030,33-11,92
RTA Laboratuvarları22,681,07-25,10
Sabancı Holding13,320,3820,81
Safkar Ege Soğutmacılık7,960,13-26,84
Sanel Mühendislik5,011,0146,49
Sanifoam Sünger35,00-0,28157,35
Sanko Pazarlama10,471,1612,97
Saray Matbaacılık4,633,12-47,21
Sarkuysan19,69-1,35126,39
Sasa Polyester46,061,05207,39
Say Yenilenebilir Enerji27,24-1,80220,09
Sekuro Plastik20,385,0045,99
Selçuk Ecza Deposu11,601,40-13,64
Selçuk Gıda4,77-1,04-4,22
Selva Gıda Sanayi10,16-1,55

Senkron Güvenlik24,501,24-6,70
Serve Film Prodüksiyon13,763,85-14,00
Servet GMYO99,051,9626,34
Seyitler Kimya18,094,3934,36
Silverline Endüstri5,550,73-35,47
Sinpaş GMYO4,031,00-3,59
Smartiks Yazılım5,280,96-40,41
Sodaş Sodyum Sanayii35,589,9535,10
Söktaş2,830,00-12,94
Sönmez Filament37,509,91-29,49
Sönmez Pamuklu10,240,00-30,61
Sumaş Suni Tahta85,00-2,3066,63
Şeker Fin. Kir.5,040,40-21,25
Şekerbank1,192,59-21,19
Şişe Cam13,232,0084,79
Şok Marketler Ticaret14,30-0,8314,58
T. Halk Bankası4,930,61-11,33
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,000,05-35,61
T.S.K.B.1,500,67-14,11
T.Tuborg20,403,0315,05
Taç Tarım Ürünleri28,102,26166,86
Tat Gıda11,68-0,681,03
TAV Havalimanları29,560,0738,78
Tek-Art Turizm1,400,00-30,69
Tekfen Holding19,561,7719,27
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,430,00-14,20
Temapol Polimer Plastik17,973,3956,26
Tetamat Gıda Yatırımları275,808,5427,51
TGS Dış Ticaret16,633,2330,84
Tofaş Oto. Fab.90,152,91191,64
Torunlar GMYO4,084,624,62
Trabzon Liman37,56-0,6316,94
Trabzonspor Sportif7,650,26213,52
Trend GMYO6,752,43-46,30
TSKB GMYO2,975,32-38,46
Tuğçelik20,883,78158,42
Tukaş8,48-0,12-12,49
Turcas Petrol4,001,78-17,53
Tureks Turizm Taşımacılık15,552,17

Turkcell19,37-0,6729,86
Tümosan Motor ve Traktör20,14-0,7943,14
Tüpraş157,700,3246,02
Türk Hava Yolları18,40-0,0542,53
Türk İlaç Serum13,253,60

Türk Prysmian Kablo70,500,00484,46
Türk Telekom10,243,0229,63
Türk Traktör210,404,3123,50
Türker Proje Gayrimenkul129,900,3115,06
Türkiye Sigorta5,650,89-8,55
Ufuk Yatırım18,69-0,3739,48
Ulaşlar Turizm Yat.3,58-0,83-15,57
Ulusal Faktoring2,331,75

Ulusoy Elektrik56,800,1810,61
Ulusoy Un Sanayi6,901,7735,60
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,83-0,54-21,79
Utopya Turizm16,970,47-56,26
Uzertaş Boya36,00-10,00-36,40
Ülker Bisküvi21,06-1,13-5,64
Ünlü Yatırım Holding5,710,71

Vakıf Fin. Kir.5,000,4046,71
Vakıf GMYO1,852,78-22,88
Vakıf Yat. Ort.5,881,55-20,11
Vakıflar Bankası3,790,53-19,53
Vakko Tekstil10,491,1667,40
Vanet Gıda6,450,16-16,56
VBT Yazılım23,40-0,51

Verusa Holding56,002,8524,22
Verusaturk Girisim25,620,0896,35
Vestel28,840,7073,90
Vestel Beyaz Eşya7,490,5468,75
Viking Kağıt6,511,09-27,67
Yapı ve Kredi Bank.3,320,6110,77
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,301,83-7,99
Yataş12,980,31-8,27
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,250,62-26,14
Yeni Gimat GMYO17,520,1151,14
Yeo Teknoloji58,600,34

Yeşil GMYO0,880,00-36,23
Yeşil Yapı1,040,97-43,48
Yeşil Yatırım Holding1,990,51-53,46
Yibitaş İnşaat Malzeme11.560,300,00-25,90
Yonga Mobilya24,409,91-18,09
Yükselen Çelik5,670,189,13
Yünsa13,41-0,15-3,47
Ziraat GMYO2,659,96

Zorlu Enerji1,751,74-30,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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