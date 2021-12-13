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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

13.12.2021 13:28
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2068,64İş Bankası (B)49.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)342.861,20

68,64
İş Bankası (B)49.797,909,5922,96
İş Bankası (C)7,782,1014,54
İş Bankası (Kur.)550.000,00

44,74
İş Fin.Kir.3,930,511,81
İş Girişim9,321,41-50,82
İş GMYO2,641,153,94
İş Y. Men. Değ.22,242,6834,00
İş Yat. Ort.3,251,25-3,36
İşbir Holding66,500,0023,89
İşbir Sentetik Dokuma12,120,00

Işık Plastik5,470,37

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,001,01-12,28
İttifak Holding1,400,72-37,22
İz Hayvancılık Tarım20,940,3816,33
İzmir Demir Çelik2,947,30-11,17
İzmir Fırça7,02-0,8526,26
Jantsa Jant Sanayi77,107,8386,02
Kafein Yazılım22,80-0,096,84
Kalekim Kimyevi Maddeler18,88-1,00

Kaplamin29,480,00-12,78
Kardemir (A)10,457,6275,63
Kardemir (B)10,417,9997,53
Kardemir (D)11,434,9697,75
Karel Elektronik12,880,8691,54
Karsan Otomotiv4,341,8833,54
Karsu Tekstil9,221,997,84
Kartal Yenilenebilir Enerji15,770,13

Kartonsan65,251,32-31,08
Katmerciler Ekipman1,570,64-9,37
Kent Gıda193,200,05-45,67
Kerevitaş Gıda5,140,39-21,88
Kervan Gıda13,53-0,5132,19
Kervansaray Yat. Holding0,61-3,17-51,59
Kiler GMYO2,200,92-12,35
Kızılbük GYO29,960,54

Klimasan Klima12,201,5044,59
Koç Holding34,323,4467,80
Konfrut Gıda4,902,9415,98
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,100,21205,51
Konya Çimento1.237,904,329,55
Konya Kağıt7,860,38

Koray GMYO7,483,0368,09
Kordsa Teknik Tekstil38,523,27147,72
Koza Altın143,702,8648,60
Koza Madencilik22,442,9444,87
Körfez GMYO6,39-3,3310,17
Kristal Kola1,69-1,74-44,68
Kron Telekomünikasyon42,080,4314,22
Kuştur Kuşadası Turizm238,400,0051,56
Kuyas Yatırım4,730,42105,65
Kütahya Porselen127,50-1,39152,73
Kütahya Şeker Fabrikası31,702,26

Lider Faktoring4,252,1624,63
Link Bilgisayar31,380,13-0,68
Logo Yazılım51,101,7964,10
Lokman Hekim Sağlık13,42-1,0390,85
Lüks Kadife61,255,69113,31
Makina Takım3,631,116,45
Manas Enerji Yönetimi16,130,19

Margün Enerji10,041,11

Marka Yatırım Holding3,990,00-37,95
Marmaris Altınyunus266,90-4,34140,23
Marshall266,000,11-13,27
Martı GMYO1,012,02-60,45
Martı Otel1,810,00-15,02
Matriks Bilgi Dağıtım23,961,87

Mavi Giyim80,150,0055,30
Mazhar Zorlu Holding35,101,6211,50
Meditera Tıbbi Malzeme40,360,35

Mega Polietilen6,40-2,44-16,45
Menderes Tekstil2,492,47-19,42
Mercan Kimya10,620,57

Merit Turizm29,905,36188,63
Merko Gıda5,720,70-33,80
Metemtur Yatırım4,17-6,08-48,43
Metro Holding1,160,87-38,04
Metro Petrol ve Tesisleri2,512,45-13,15
Metro Yatırım Ortaklığı1,875,06-17,96
Mia Teknoloji30,64-0,52

Migros Ticaret43,601,401,87
Milpa4,350,69-5,43
Mistral GMYO4,560,22-2,48
MLP Sağlık34,160,1871,92
MMC San. ve Tic. Yat.3,94-9,84-14,35
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,73-0,57

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj9,625,83-18,82
Mondi Tire Kutsan11,22-0,2747,63
Nasmed Egepol7,74-9,90

Naturel Enerji40,820,8914,96
Naturelgaz8,000,38

Net Holding5,980,5074,34
Netaş Telekom.20,401,19-27,35
Niğbaş Niğde Beton13,809,70-73,46
Nuh Çimento48,161,090,27
Nurol GMYO8,505,8516,60
Odaş Elektrik1,600,63-45,27
Orçay Ortaköy Çay Sanayi20,043,30

Orge Enerji Elektrik7,190,9855,88
Orma Orman Mahsulleri40,001,27171,74
Osmanlı Menkul32,421,385,45
Ostim Endüstriyel Yat1,851,65-20,73
Otokar424,702,2139,57
Otto Holding26,800,00154,51
Oyak Çimento8,441,69-3,87
Oyak Yat. Ort.7,591,209,97
Oyak Yatırım Menkul42,260,81

Oylum Sınai Yatırımlar8,613,7382,80
Özak GMYO7,140,9940,00
Özbal Çelik Boru23,20-0,51254,20
Özderici GMYO1,821,68-18,02
Özerden Plastik8,251,98-8,33
Pamel Elektrik70,05-0,28228,56
Panora GMYO8,751,1649,04
Papilon Savunma14,82-0,40-34,82
Park Elek.Madencilik6,601,8522,91
Parsan37,161,3652,92
PC İletişim ve Medya Hizmetleri13,71-1,44

Pegasus106,401,6242,63
Peker GMYO1,081,89-53,83
Penguen Gıda4,31-0,92-14,65
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım413,305,89

Pera GMYO1,380,73-21,22
Pergamon Dış Ticaret27,540,8850,26
Petkim9,654,1093,78
Petrokent Turizm5.056,001,12457,81
Pınar Et ve Un22,521,172,91
Pınar Su3,922,08-3,55
Pınar Süt21,622,08-4,12
Plastikkart18,76-0,4831,70
Polisan Holding3,292,17-14,43
Politeknik Metal515,60-1,9827,08
Prizma Press Matbaacılık4,05-1,22-26,09
QNB Finans Fin. Kir.90,90-0,11-27,45
QNB Finansbank45,80-0,17-34,90
QUA Granite Hayal Yapı15,331,46

Rainbow Polikarbonat14,32-9,99

Ral Yatırım Holding15,008,93237,84
Ray Sigorta15,000,20-2,91
Reysaş GMYO3,910,5120,61
Reysaş Lojistik5,881,7313,64
Rhea Girişim2,100,48-43,55
Rodrigo Tekstil15,381,7912,18
Royal Halı3,401,49-1,16
RTA Laboratuvarları22,442,19-25,89
Sabancı Holding14,833,2734,50
Safkar Ege Soğutmacılık7,991,78-26,56
Sanel Mühendislik5,24-2,0653,22
Sanifoam Sünger33,56-2,16146,76
Sanko Pazarlama10,610,2814,48
Saray Matbaacılık4,41-1,78-49,71
Sarkuysan22,184,52155,02
Sasa Polyester48,964,13226,74
Say Yenilenebilir Enerji30,200,27254,88
Sekuro Plastik20,041,3743,55
Selçuk Ecza Deposu11,942,93-11,11
Selçuk Gıda5,050,201,41
Selva Gıda Sanayi9,592,24

Senkron Güvenlik26,069,96-0,76
Serve Film Prodüksiyon14,153,21-11,56
Servet GMYO102,60-1,3530,87
Seyitler Kimya15,610,0015,94
Silverline Endüstri5,672,16-34,07
Sinpaş GMYO4,11-0,72-1,67
Smartiks Yazılım5,540,73-37,47
Sodaş Sodyum Sanayii31,705,6720,37
Söktaş2,982,76-8,33
Sönmez Filament37,6210,00-29,27
Sönmez Pamuklu10,257,78-30,54
Sumaş Suni Tahta88,600,0073,69
Şeker Fin. Kir.5,270,96-17,66
Şekerbank1,200,00-20,53
Şişe Cam16,474,31130,04
Şok Marketler Ticaret15,842,3326,92
T. Halk Bankası5,361,90-3,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,403,82-18,11
T.S.K.B.1,622,53-7,24
T.Tuborg23,061,1430,05
Tat Gıda12,361,316,91
TAV Havalimanları39,260,7784,32
Tek-Art Turizm1,440,70-28,71
Tekfen Holding24,101,7746,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,773,32-10,28
Temapol Polimer Plastik17,061,2548,35
Tetamat Gıda Yatırımları257,004,4318,82
TGS Dış Ticaret16,570,9830,37
Tofaş Oto. Fab.93,902,40203,77
Torunlar GMYO4,71-0,2120,77
Trabzon Liman41,821,1130,20
Trabzonspor Sportif6,63-3,77171,72
Trend GMYO6,941,31-44,79
TSKB GMYO3,090,32-35,98
Tuğçelik17,48-8,63116,34
Tukaş8,220,12-15,17
Turcas Petrol4,481,13-7,63
Tureks Turizm Taşımacılık13,59-9,94

Turkcell20,643,2038,37
Tümosan Motor ve Traktör20,983,3549,11
Tüpraş186,407,7572,59
Türk Hava Yolları22,802,5276,61
Türk İlaç Serum12,37-1,28

Türk Prysmian Kablo62,00-4,32413,99
Türk Telekom10,881,6837,73
Türk Traktör235,002,0037,93
Türker Proje Gayrimenkul140,501,4424,45
Türkiye Sigorta5,901,20-4,50
Ufuk Yatırım19,98-0,1049,10
Ulaşlar Turizm Yat.3,710,27-12,50
Ulusal Faktoring2,510,80

Ulusoy Elektrik71,755,0539,73
Ulusoy Un Sanayi7,161,8540,71
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,911,60-18,38
Utopya Turizm13,035,08-66,42
Uzertaş Boya36,020,50-36,36
Ülker Bisküvi22,021,66-1,33
Ünlü Yatırım Holding6,052,20

Vakıf Fin. Kir.5,900,8573,12
Vakıf GMYO1,921,59-19,96
Vakıf Yat. Ort.6,05-0,98-17,80
Vakıflar Bankası4,101,74-12,95
Vakko Tekstil11,321,9880,65
Vanet Gıda6,13-1,13-20,70
VBT Yazılım23,681,81

Verusa Holding55,050,6422,11
Verusaturk Girisim24,921,0590,98
Vestel30,483,4683,79
Vestel Beyaz Eşya8,173,4284,07
Viking Kağıt7,414,07-17,67
Yapı ve Kredi Bank.3,621,9720,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,12-0,76-5,72
Yataş13,530,00-4,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,230,62-26,59
Yeni Gimat GMYO19,131,2765,03
Yeo Teknoloji58,40-1,77

Yeşil GMYO0,952,15-31,16
Yeşil Yapı1,092,83-40,76
Yeşil Yatırım Holding2,091,46-51,13
Yibitaş İnşaat Malzeme16.010,101,982,63
Yonga Mobilya27,004,81-9,36
Yükselen Çelik6,531,2425,69
Yünsa13,992,570,71
Ziraat GMYO2,860,35

Zorlu Enerji1,820,55-28,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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