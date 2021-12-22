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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

22.12.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)44.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)44.550,000,0010,00
İş Bankası (C)7,844,3915,42
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,120,32-19,17
İş Girişim8,350,72-55,94
İş GMYO2,59-0,771,97
İş Y. Men. Değ.23,04-0,5238,82
İş Yat. Ort.3,07-0,32-8,72
İşbir Holding69,95-0,0730,31
İşbir Sentetik Dokuma12,430,57

Işık Plastik4,640,65

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,870,00-23,68
İttifak Holding1,281,59-42,60
İz Hayvancılık Tarım19,441,578,00
İzmir Demir Çelik2,420,83-26,88
İzmir Fırça6,22-0,3211,87
Jantsa Jant Sanayi64,351,5055,25
Kafein Yazılım19,531,35-8,48
Kalekim Kimyevi Maddeler17,211,95

Kaplamin25,201,78-25,44
Kardemir (A)8,20-7,4537,82
Kardemir (B)8,20-7,0355,60
Kardemir (D)9,77-5,4269,03
Karel Elektronik11,38-3,4869,24
Karsan Otomotiv3,520,288,31
Kar su Tekstil7,95-0,62-7,02
Kartal Yenilenebilir Enerji13,64-0,15

Kartonsan53,35-0,56-43,65
Katmerciler Ekipman1,341,52-22,65
Kent Gıda172,103,55-51,60
Kerevitaş Gıda4,600,00-30,09
Kervan Gıda12,210,0019,29
Kervansaray Yat. Holding0,60-1,64-52,38
Kiler GMYO1,71-1,72-31,87
Kızılbük GYO29,503,00

Klimasan Klima10,15-1,4620,29
Koç Holding28,92-3,6641,40
Konfrut Gıda4,61-0,659,11
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,000,08179,66
Konya Çimento999,702,01-11,53
Konya Kağıt7,29-0,14

Koray GMYO6,261,7940,67
Kordsa Teknik Tekstil31,92-2,33105,27
Koza Altın119,00-4,4223,06
Koza Madencilik18,20-4,1617,50
Körfez GMYO8,018,3938,10
Kristal Kola1,805,26-41,08
Kron Telekomünikasyon37,381,081,47
Kuştur Kuşadası Turizm245,000,0055,75
Kuyas Yatırım4,139,8479,57
Kütahya Porselen106,50-0,93111,10
Kütahya Şeker Fabrikası27,960,36

Lider Faktoring4,12-0,7220,82
Link Bilgisayar28,142,93-10,94
Logo Yazılım41,600,4333,59
Lokman Hekim Sağlık12,92-1,6083,74
Lüks Kadife50,950,6977,44
Makina Takım3,113,67-8,80
Manas Enerji Yönetimi15,70-1,07

Margün Enerji9,351,63

Marka Yatırım Holding3,48-0,85-45,88
Marmaris Altınyunus292,500,83163,28
Marshall230,100,70-24,98
Martı GMYO0,891,14-65,15
Martı Otel1,77-1,67-16,90
Matriks Bilgi Dağıtım21,062,23

Mavi Giyim63,75-4,4923,52
Mazhar Zorlu Holding31,501,480,06
Meditera Tıbbi Malzeme43,640,55

Mega Polietilen5,59-0,71-27,02
Menderes Tekstil2,120,95-31,39
Mercan Kimya9,791,45

Merit Turizm30,401,00193,45
Merko Gıda4,491,35-48,03
Metemtur Yatırım4,048,02-50,03
Metro Holding1,310,00-30,03
Metro Petrol ve Tesisleri2,272,25-21,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,65-1,20-27,61
Mia Teknoloji30,92-0,71

Migros Ticaret39,361,50-8,04
Milpa3,540,57-23,04
Mistral GMYO4,252,91-9,11
MLP Sağlık35,12-0,7976,75
MMC San. ve Tic. Yat.3,33-9,76-27,61
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,721,78

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,982,84-32,66
Mondi Tire Kutsan9,031,3518,82
Nasmed Egepol8,043,21

Naturel Enerji40,021,9912,71
Naturelgaz6,860,15

Net Holding5,48-0,9059,77
Netaş Telekom.17,28-0,63-38,46
Niğbaş Niğde Beton12,08-9,99-76,77
Nuh Çimento47,061,12-2,02
Nurol GMYO7,27-1,89-0,27
Odaş Elektrik1,380,73-52,80
Orçay Ortaköy Çay Sanayi25,002,71

Orge Enerji Elektrik6,16-0,1633,55
Orma Orman Mahsulleri35,020,00137,91
Osmanlı Menkul27,783,04-9,64
Ostim Endüstriyel Yat1,571,29-32,73
Otokar360,201,2118,38
Otto Holding28,041,45166,29
Oyak Çimento6,860,88-21,87
Oyak Yat. Ort.6,82-0,58-1,19
Oyak Yatırım Menkul48,865,44

Oylum Sınai Yatırımlar5,09-2,688,07
Özak GMYO5,82-1,0214,12
Özbal Çelik Boru23,90-4,25264,89
Özderici GMYO1,544,05-30,63
Özerden Plastik7,28-1,09-19,11
Pamel Elektrik88,65-1,28315,81
Panora GMYO8,54-2,5145,46
Papilon Savunma13,610,67-40,14
Park Elek.Madencilik7,015,7330,54
Parsan30,68-1,0326,26
Pasifik GYO15,31-0,97

PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,83-0,59

Pegasus88,501,1418,63
Peker GMYO0,950,00-59,39
Penguen Gıda3,540,57-29,90
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım326,10-2,86

Pera GMYO1,250,81-28,64
Pergamon Dış Ticaret25,080,4836,83
Petkim8,31-3,8266,87
Petrokent Turizm7.900,506,74771,64
Pınar Et ve Un20,00-2,25-8,61
Pınar Su3,620,28-10,93
Pınar Süt17,99-0,88-20,22
Plastikkart17,83-2,0325,17
Polisan Holding2,880,35-25,09
Politeknik Metal559,609,2837,93
Prizma Press Matbaacılık3,620,84-33,94
QNB Finans Fin. Kir.82,900,00-33,84
QNB Finansbank40,500,50-42,43
QUA Granite Hayal Yapı12,520,24

Rainbow Polikarbonat11,870,42

Ral Yatırım Holding12,809,31188,29
Ray Sigorta12,743,92-17,54
Reysaş GMYO3,110,97-4,07
Reysaş Lojistik4,68-0,43-9,55
Rhea Girişim1,88-1,05-49,46
Rodrigo Tekstil22,384,9763,24
Royal Halı3,161,28-8,14
RTA Laboratuvarları21,282,60-29,72
Sabancı Holding13,05-1,3618,36
Safkar Ege Soğutmacılık7,190,28-33,92
Sanel Mühendislik5,070,4048,25
Sanifoam Sünger31,483,69131,47
Sanko Pazarlama9,21-1,92-0,62
Saray Matbaacılık3,900,00-55,53
Sarkuysan19,640,61125,81
Sasa Polyester46,940,73213,26
Say Yenilenebilir Enerji28,426,60233,96
Sekuro Plastik17,161,4222,92
Selçuk Ecza Deposu11,171,36-16,84
Selçuk Gıda4,292,14-13,86
Selva Gıda Sanayi14,502,84

Senkron Güvenlik21,58-1,91-17,82
Serve Film Prodüksiyon13,170,61-17,69
Servet GMYO85,652,949,25
Seyitler Kimya15,500,3915,13
Silverline Endüstri4,900,82-43,02
Sinpaş GMYO4,181,950,00
Smartiks Yazılım5,09-1,36-42,55
Sodaş Sodyum Sanayii29,78-0,7313,08
Söktaş2,340,86-28,02
Sönmez Filament38,500,00-27,61
Sönmez Pamuklu9,150,00-37,99
Sumaş Suni Tahta90,450,2277,32
Şeker Fin. Kir.5,172,17-19,22
Şekerbank1,082,86-28,48
Şişe Cam13,93-5,5694,57
Şok Marketler Ticaret12,03-2,98-3,61
T. Halk Bankası4,882,52-12,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,000,00-27,74
T.S.K.B.1,491,36-14,69
T.Tuborg19,80-0,5011,67
Tat Gıda11,82-0,422,24
TAV Havalimanları33,80-2,1458,69
Tek-Art Turizm1,250,81-38,12
Tekfen Holding21,16-3,8229,03
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,360,79-26,56
Temapol Polimer Plastik14,340,9124,70
Tetamat Gıda Yatırımları344,809,9859,41
TGS Dış Ticaret14,461,1213,77
Tofaş Oto. Fab.70,650,64128,56
Torunlar GMYO3,931,030,77
Trabzon Liman32,62-2,639,51
Trabzonspor Sportif7,072,17189,75
Trend GMYO6,35-0,47-49,48
TSKB GMYO2,812,18-41,78
Tuğçelik14,50-2,4279,46
Tukaş7,011,15-27,66
Turcas Petrol4,320,47-10,93
Tureks Turizm Taşımacılık10,932,15

Turkcell18,45-3,3023,69
Tümosan Motor ve Traktör16,98-0,9920,68
Tüpraş157,40-5,3545,74
Türk Hava Yolları20,462,6658,48
Türk İlaç Serum12,896,09

Türk Prysmian Kablo55,000,00355,96
Türk Telekom9,921,0225,58
Türk Traktör193,000,0513,28
Türker Proje Gayrimenkul128,300,2313,64
Türkiye Sigorta5,221,16-15,51
Ufuk Yatırım19,390,0044,70
Ulaşlar Turizm Yat.3,400,59-19,81
Ulusal Faktoring2,441,67

Ulusoy Elektrik66,750,0029,99
Ulusoy Un Sanayi6,293,4523,61
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,630,62-30,34
Utopya Turizm12,99-0,08-66,52
Uzertaş Boya33,504,95-40,81
Ülker Bisküvi17,76-1,28-20,42
Ünlü Yatırım Holding5,351,52

Vakıf Fin. Kir.3,24-2,7058,71
Vakıf GMYO1,620,00-32,47
Vakıf Yat. Ort.5,59-2,27-24,05
Vakıflar Bankası3,913,44-16,99
Vakko Tekstil9,930,9158,46
Vanet Gıda5,23-4,04-32,34
VBT Yazılım20,200,00

Verusa Holding46,461,573,06
Verusaturk Girisim23,70-1,2581,63
Vestel24,68-2,0648,82
Vestel Beyaz Eşya7,673,9372,80
Viking Kağıt6,55-1,21-27,22
Yapı ve Kredi Bank.3,576,2519,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,141,76-16,72
Yataş11,52-1,37-18,59
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,121,63-29,09
Yeni Gimat GMYO20,90-0,4880,29
Yeo Teknoloji51,55-0,39

Yeşil GMYO0,800,00-42,03
Yeşil Yapı0,98-1,01-46,74
Yeşil Yatırım Holding1,891,07-55,80
Yibitaş İnşaat Malzeme15.200,008,42-2,57
Yonga Mobilya26,400,00-11,38
Yükselen Çelik5,310,192,21
Yünsa12,30-0,81-11,46
Ziraat GMYO2,520,80

Zorlu Enerji1,681,20-33,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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