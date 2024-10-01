Bünyamin Geçgil, Bankacılığı Bıraktı Fabrika Kurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Bünyamin Geçgil, Bankacılığı Bıraktı Fabrika Kurdu

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Kayseri'de Bünyamin Geçgil, bankacılığı bırakıp kazık ve telefon direği imalatı yapan fabrika kurdu.

01.10.2024 11:24
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KAYSERİ'de Bünyamin Geçgil (38), 12 yıl çalıştığı özel bir bankada bölge müdür yardımcılığını bırakarak, hayalini kurduğu fabrikayı kurdu. Orman yönünden fakir olan Kayseri'de emprenyeli kazık ve telefon direği üretimi için bu alandaki ilk fabrikayı açan Geçgil, yurt içindeki birçok elma, muz ve avokado bahçeleri ile 4 ülkedeki bahçelerin kurulumu için ürün satmaya başladı.

Kayseri'de yaşayan Bünyamin Geçgil, 12 yıl boyunca özel bir bankada çeşitli görevlerde bulundu. Son olarak bankanın Kayseri ve bölge illerinden sorumlu bölge müdür yardımcılığı görevini yürüten Geçgil, 2016 yılında hep hayalini kurduğu ticarete atılmaya karar verdi. 1 yıllık Ar-Ge çalışması sonrası Bünyamin Geçgil, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde kentin ilk ve tek kazık ve emprenyeli herek telefon direği imalatı yapan fabrikayı kurdu. Kısa sürede Kayseri ve çevre iller başta olmak üzere yurt içindeki pek çok elma, muz ve avakado bahçesi için kazık üretimi yapan Geçgil, ardından da Azerbaycan, Suriye, İran ve Makedonya'ya ihraç etmeye başladı.

'İÇİMDE UKDEYDİ'

Babasının ayakkabı dükkanı olduğunu ve bu yüzden ticareti sevdiğini belirten Bünyamin Geçgil, "İçimizde her zaman ticaretle uğraşma ukdesi vardı. Bu yönde istediğim bir alana yönelmek istedim. Bankacılığın tabanından en yükseğine kadar çalıştım. Bankacılığı bırakmadan önce de bölge müdür yardımcısı olarak görev yaptım. 5 bin metre arazi üzerine 2 bin metrekare kapalı alanda bir fabrika açtım. Kazık ve telefon direği imalatı yapıyoruz. Kayseri'de bu alanda üretim yapan tek fabrikayız. Ormanın olmadığı bir şehirde olduğumuz için çevre illerden aldığımız ağaçları burada işleyip elma, avokado ve muz bahçelerine gönderiyoruz. Yurt içinde Isparta, Burdur gibi illere yurt dışında da Balkan ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapıyoruz" dedi.

'ÇOK ARAŞTIRMA YAPTIM'

Kayseri'de farklı bir yatırım yapmak istediğini de anlatan Geçgil, "Kayseri'de daralmış bir sanayi vardı. Sadece mobilya ve çelik kapı imalatı var. Biz de kimsenin yapmadığı bir üretimi burada yapmak istedik. Halkın ve çiftçinin ihtiyacı olan ürün üretimine karar verdim. Bu ürün daha çok Rusya ve Belarus gibi ülkelerden ithal edilen ürünlerdi. Bir vatandaşlık görevi ile dış ticaret açığını kapatmak için bu işe başladık. Bu sektöre girmeden çok araştırma yaptım. 1 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu bu işe başladım" diye konuştu.

'YAKINLARIM ÇOK ŞAŞIRDI'

Bankacılığı bıraktıktan sonra yakınlarının verdiği tepkilere de değinen Geçgil, "Bankacı arkadaşlarım çok şaşırdı. Neden bankayı bırakıyorsun? Bankada iş bulmak çok zor. Neden bıraktığımı hep sorguladılar. Hatta bazısı benim bu işi yapamayacağımı, düşündü. Başarısız olacağımı zannetti. Birinci derece akrabalarım bile 'Bankacılık bırakılır mı?' yorumları yaptı. Sabit gelir ve standart bir hayat var diye düşündüler. Çok şükür artık ithal edilen bir ürünü ihraç eder bir hale geldik. 4 ülkeye ürün ihraç ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bünyamin Geçgil, Bankacılığı Bıraktı Fabrika Kurdu
Kaynak: DHA

Ekonomi, İhracat, Kayseri, Bahçe, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bünyamin Geçgil, Bankacılığı Bıraktı Fabrika Kurdu - Son Dakika

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