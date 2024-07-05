CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi'nin mülkiyeti devredildi - Son Dakika
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Ekonomi

CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi'nin mülkiyeti devredildi

CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi\'nin mülkiyeti devredildi

Gayrimenkul ve yatırım yönetimi konusunda uzmanlaşmış profesyonel hizmetler firması VS Partners tarafından yönetilen CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi'nin mülkiyeti devredildi. Bursa'nın ilk alışveriş merkezlerinden biri olan CarrefourSa Bursa AVM, 2001 yılında açılmış ve 23 yıldır faaliyet gösteriyordu. Mülk değeri 250 milyon dolar olan satış işlemleri, Aerium-Bainbridge firması ve diğer ortaklar tarafından gerçekleştirildi. Devir işlemiyle birlikte CarrefourSa Bursa AVM, Atış Grup'un öncü projelerinden biri olarak faaliyetlerine devam edecek.

05.07.2024 15:29
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Gayrimenkul ve yatırım yönetimi konusunda uzmanlaşmış profesyonel hizmetler firması VS Partners (Value Solution Partners) tarafından yönetilen CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi'nin mülkiyet devri gerçekleştirildi.

Bursa'nın ilk alışveriş merkezlerinden biri olan, 100.000 metrekare arsa alanı üzerine kurulu, 60.000 metrekare kiralanabilir alana sahip ve 146 mağazayı bünyesinde barındıran CarrefourSa Bursa AVM, 2001 yılı eylül ayında ziyaretçileriyle buluşmuştu. Ticari faaliyetlerini 23 yıldır devam ettiren CarrefourSa Bursa AVM'nin mülkiyet devri gerçekleştirildi.

Mülk değeri 250 milyon dolar olan satışa ilişkin işlemler, Aerium-Bainbridge temsilcileri ve danışmanları, VS Partners (Value Solution Partners), Cefic ve AK Yatırım ile birlikte yürütüldü.

Londra Merkezli ve uluslararası bir yatırımcı olan Aerium-Bainbridge firmasına ait CarrefourSa Bursa AVM'nin mülkiyet devri Atış Yapı'nın Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş ve Turyapı ile oluşturduğu konsorsiyum ile gerçekleşti.

Satışa ilişkin işlemler, VS Partners (Value Solution Partners), Cefic ve AK Yatırım ile yürütülürken, projenin kiralama ve yönetim faaliyetlerini üstlenen VS Partners (Value Solution Partners) satış ile ilgili bilgilendirmeleri de yürütüyor olacak.

Şirketten yapılan yazılı bilgilendirmede "Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafında 2 binden fazla yaşam alanı ve yaklaşık 130 bin metrekare ticari alan üretmiş olan Atış Grup, gerçekleşen bu mülkiyet devri işlemi ile Bursa'nın en prestijli noktalarından biri olan Nilüfer, Odunluk'taki CarrefourSA Bursa Alışveriş Merkezi ile de yaşama ve yaşanmaya değer projelerin öncüsü olmaya devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi'nin mülkiyeti devredildi - Son Dakika

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