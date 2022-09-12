Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağı merakla beklenen sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağı merakla beklenen sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu!

12.09.2022 10:38

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağı sosyal konut projesinin ayrıntıları netleşti. Projeden ev almak isteyenlerin proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi, kendisi, eşi ya da çocukları üzerinde tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor. İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili tüm merak edilenler...

Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve salı günü açıklanacak sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi.

BİR HANEDEN TEK BAŞVURU ALINABİLECEK

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

GELİRİN İSTANBUL İÇİN EN FAZLA NET 16 BİN LİRA OLMASI ŞARTI ARANIYOR

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Erdoğan'ın yarın açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi

240 AYA KADAR VADE İMKANI

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

YEREL VE YATAY MİMARİ TERCİH EDİLECEK

TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

ARSA KAMPANYASINA ARSASI OLAN BAŞVURAMAYACAK

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek. Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Yoksul ve dar gelirli olmak,
  3. Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,
  4. Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

İŞ YERLERİ İÇİN BAŞVURU BEDELİ 2 BİN LİRA OLACAK

TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi. Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak. Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek. Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.

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İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI Tapu ve KDV masrafı olmadan 40 ilde 499 arsa online olarak açık artırmayla satışa çıkarılacak Tapu ve KDV masrafı olmadan 40 ilde 499 arsa online olarak açık artırmayla satışa çıkarılacak
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İklim Değişikliği, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağı merakla beklenen sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağı merakla beklenen sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu! - Son Dakika
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