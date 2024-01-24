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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada, ''İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık.'' dedi.

24.01.2024 - 19:18,  Güncelleme: 20:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. İmza töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi, basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık

"İRAN İLE 10 YENİ ANLAŞMAYA İMZA ATTIK"

"Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum." diyen Erdoğan, "İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık. Birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. 30 milyar dolar ticaret hedefi bağlamında ilerleme kaydettik. Bu kulvarda daha hızlı koşmamız gerektiğinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına da değinen Erdoğan, "Bölgemizin güvenliğini ve istikrarını daha fazla tehdit edecek adımlardan sakınılmasının önemi üzerinde mutabık kaldık. İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırılarının son bulması, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ivedi adımlar atılması ihtiyacını ele aldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık

İran Cumhurbaşkanı Reisi ise şunları kaydetti: "Biz uzun yıllar Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve bundan sonra da bu ilişkileri daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz."

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE MUTABIKIZ"

İsrail meselesine de değinen Reisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin davası ve Filistin halkının haklarının kendilerine verilmesi hususunda mutabıkız." dedi.

TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA 10 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Daha sonra iki ülke heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık


Erdoğan ve Reisi'nin huzurunda ülkeler arasında 10 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şunlar:

  • Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile İran Şebeke Yönetim Şirketi (IGMC) Arasında İşletme Anlaşması
  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Serbest Ticaret, Endüstriyel ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Kurulu Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı
  • Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanlığı Arasında Demiryolu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşması
  • Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Arasında Bilimsel, Endüstriyel Ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı
  • Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında 2025 Karşılıklı Kültür Yılına İlişkin İşbirliği Niyet Bildirgesi
  • Türkiye Cumhuriyeti Polis Akademisi Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Amin Polis Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptı
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Silahlı Uçuş Güvenlik Görevlisi Görevlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı
  • Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
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Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Reisi, İran, Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık - Son Dakika
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