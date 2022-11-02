Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki gaz çalışmalarıyla ilgili konuştu: Yeni müjdeler bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki gaz çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

"ENERJİ MERKEZİ OLMA YOLUNDA ADIMLARI ATIYORUZ"

Gaz merkezi ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü söyleyen Erdoğan, "Gaz merkezi ile alakalı olarak şu anda sayın Putin'le yaptığımız görüşmede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız kapsamlı çalışmaları muhataplarıyla yapıyor. En yakın merkez olarak Trakya merkezi görülüyor. Bunlar ilk tespitler. Çalışmayı arkadaşlar yaptılar. Uzun zamandır enerji merkezi olma yolunda adımları atıyoruz" dedi.

"KARADENİZ'DEKİ GAZ KEŞFİ AYRI GÜÇ KATACAK"

Karadeniz'deki gaz keşfinin Türkiye'ye güç katacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Azerbaycan'da sayın Aliyev ile görüştük. Oralardan da alacağız, Tanap'tan da alacağız. Karadeniz'deki gaz keşfi bize ayrı güç katacak. Malum biz göreve geldiğimizde Türkiye'nin ne sismik araştırma gemisi, ne sondaj gemisi vardı. Berat Bey'in bakanlık döneminde ilk gemilerin alımı yapıldı. Alırken kar ettik. Şu anda gemilerin fiyatları farklı noktada. Bunlarla Karadeniz ve Akdeniz'de yapacağımız gibi bizim farklı ülkelerde doğalgaz kaynaklarının yoğun olduğu yerlerde gemilerimizle gidip oralardan doğalgazı çıkararak gerek o ülkede gerek üçüncü ülkelere satma şansımız var. Merkez olmak için tek kaynak yeterli olmaz. Bunu dağıtmak gerek" ifadelerini kullandı.

"SAKARYA SAHASINDA 540 MİLYAR METREKÜP KEŞİF"

Libya'yla da temasların olduğunu kaydeden Erdoğan şunları söyledi: "Şimdi hep birlikte inşallah Tuna 1 kuyusu dediğimiz buradaki çalışmalar önem arz ediyor. Karadeniz'de Sakarya adını verdiğimiz doğalgaz önem arz ediyor. Öbür tarafta Tanap, Mavi Akım geliyor. Bunlar belli noktada bütünleşiyor. Sakarya sahasında 540 milyar metreküp keşfimiz var. Bunun dışında 110 milyar metreküplük bir gaz keşfi de var. Bunu 2023'e yetiştirmek için ekiplerimiz yoğun bir çalışma içinde.

"BURADAN İNŞALLAH BİR MÜJDE BEKLİYORUZ"

Tuna-1 kuyusu, TANAP, Mavi Akım bir noktada bütünleşiyor. Kanuni ve Yavuz eş zamanlı çalışıyor. İlk etapta 40 milyon metreküp gaz üreteceğiz. BOTAŞ, gazı ulusal sisteme bağlamak için kara boru hattını bu ay içerisinde tamamlayacak. Fatih Sondaj Gemisi şu anda Çaycuma-1 dediğimiz arama kuyusunda çalışmaya başladı. Buradan İnşallah bir müjde bekliyoruz.

YAKIN ZAMANDA SONUÇLARINI AÇIKLAYACAĞIZ

40 kuyu ile günlük 40 milyon metreküpü vermiş olacağız. Şu ana kadar Sakarya sahasında 540, diğer yaptığımız tespitlerde bunu aşan yok. Son olarak 110 milyar metreküplük var. Bu rezervler tespit edildikçe belki daha fazlasını yakalayacağız. Arkadaşlarımızın bu gayretleri hakikaten bizi ciddi manada rahatlattı. İnşallah sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız"