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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza attı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza attı

20.10.2021 16:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşma birden imzalandı. Anlaşmalar kapsamında vergi, madencilik, enerji ve sanayi gibi alanlarda işbirliği yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Buhari'nin, Nijerya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı. Bu kapsamda iki ülke arasında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması", Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Nijerya Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed tarafından imzalandı.

Türkiye ile Nijerya arasında 7 anlaşma imzalandı

MADENCİLİKTE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imza altına alındı.

Türkiye ile Nijerya arasında 7 anlaşma imzalandı

SİYASİ İSTİŞARE MEKANİZMASI KURULACAK

"Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşması" ile "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imzalandı.

Türkiye ile Nijerya arasında 7 anlaşma imzalandı

SAVUNMA SANAYİİNDE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması" ise Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imza altına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza attı

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Vergi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza attı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza attı - Son Dakika
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