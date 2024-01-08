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DAİB Üyesi Firmalar 2023 Aralık Ayında 155 Ülkeye 340 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
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DAİB Üyesi Firmalar 2023 Aralık Ayında 155 Ülkeye 340 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalar, 2023 yılı Aralık ayında 155 ülkeye, 340 milyon 71 bin dolarlık ihracata imza attı. DAİB'in sorumluluk alanındaki 17 ilde faaliyet gösteren firmalar, sanayi, tarım ve madencilik sektörlerinde başarılı bir performans sergiledi. İhracatın en fazla yapıldığı ülke ise Irak oldu.

DAİB Üyesi Firmalar 2023 Aralık Ayında 155 Ülkeye 340 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi
08.01.2024 - 17:13,  Güncelleme: 17:19
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Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalar, 2023 yılı Aralık ayında 155 ülkeye, 340 milyon 71 bin dolarlık ihracata imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl aralık ayında birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 155 ülke, özerk ve serbest bölgeye ürün gönderildi.

Yurt dışına 2022 yılının Aralık ayında toplam 209 milyon 85 bin dolar ihracat gerçekleştiren DAİB'in, 2023 Aralık ihracatı bir önceki yıla göre artışla 340 milyon 71 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışına 2022 Aralık ayında 158 milyon 774 bin dolarlık sanayi ürünü satan DAİB üyesi firmalar, 2023 Aralık ayında sanayide 161 milyon 599 bin dolarlık, tarımda ise 32 milyon 210 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Söz konusu ayda madencilik sektörünün ihracatı ise 2022 Aralık ayına göre yüzde 21,58'lik artışla 12 milyon 564 bin dolardan 15 milyon 275 bin dolara yükseldi.

DAİB üyesi firmalar, aralık ayında makina, maden ve hazır giyim ürünlerinden 61 milyon 260 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2023 Aralık ayında en fazla ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin aralık ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 92 milyon 497 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı.

Bu ülkeyi 90 milyon 49 bin dolar ile Malta, 12 milyon 261 bin dolarla İran, 8 milyon 475 bin dolar ile Almanya, 8 milyon 62 bin dolarla Azerbaycan takip etti.

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, aralıkta 340 milyon 71 bin dolarlık ihracata imza attıklarını söyledi.

Yılın son ayındaki ihracatın başarılı geçtiğini ifade eden Tanrıver, "Aralık ayında DAİB üyesi 1235 firma tarafından 65 ilden 3 bin 216 üründe ihracata imza atan ve 25 sektörde ihracatın artmasına katkı sunan ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi. ???????

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi DAİB Üyesi Firmalar 2023 Aralık Ayında 155 Ülkeye 340 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika


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