MHP'nin BİM CEO'su Galip Aykaç'a tepkisinin ardı arkası kesilmiyor: Gerekirse kooperatif usulü marketler açarız

Kırıkkale'nin 29 bin nüfuslu Yahşihan Belediyesi'nin Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından zincir marketlerde gramaj kontrolü, raf-kasa fiyatları uygunluk, hijyen ve düzen denetimi, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri yapıldı.

AYKAÇ'IN AÇIKLAMALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Zincir marketlere yönelik denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, BİM Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç'ın 22 Kasım 2022 Salı günü yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

"BİZİM KİMSEYLE ŞAHSİ BİR HUSUMETİMİZ YOKTUR"

Denetimlerin devam edeceğini ifade eden Türkyılmaz, "Kasa fiyatı ve etiket fiyatı kontrolleri yapıldı. Gıda mühendisimizin eşliğinde hijyen ve gıda kontrolleri yapıldı. Ekmek gramajları kontrol edildi. Malum ülkemizde belli bir fiyat artışı var. Bunun sebeplerinden birisi de kontrolsüzlüktür. Yerelde biz Yahşihan Belediyesi olarak kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Daha da dikkat edeceğiz, amacımız vatandaşımızın daha da ucuz ürüne ulaşmasıdır. Bizim kimseyle şahsi bir husumetimiz yoktur. Vatandaşlar üzerinden haksız kazanç elde eden varsa da kimse kusura bakmasın. Yahşihan Belediyesi olarak da 'dur' demesini biliriz" şeklinde konuştu.

"DEVLET BAHÇELİ'NİN EMRİNDEYİZ"

Vatandaşı temsil ettiklerini belirten Türkyılmaz, "Biz Sayın Devlet Bahçeli'nin emrindeyiz. Gerekli talimatlar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılıp vatandaşımıza uygun, ucuz ve kaliteli ürünlerin gitmesi için biz gerekli işlemleri yapıyoruz. BİM CEO'sunun ne dediği hiç umurumuzda değil. Umurumuzda olan vatandaşa ucuz, uygun, kaliteli ve zamanında ulaşabilmektir" diye konuştu.

"GEREKİRSE BELEDİYE OLARAK MARKET AÇARIZ"

Türkyılmaz, "Gerekirse ilerleyen zamanlarda Yahşihan Belediyesi olarak kooperatif usulü marketler açıp, girdisini çıktısını kontrol edip, uygun fiyatta ürünler satmak üzere gerekli işlemi yaparız. Biz pandemi döneminde bunu gerçekleştirdik. Maske dağıtımıdır, ulaşılamayan ürünlerdir, Yahşihan Belediyesi vatandaşın yanındaydı. Madem böyle bir durum var, Yahşihan Belediyesi olarak bir market açarız. Yahşihan üretim bölgesi" değerlendirmesinde bulundu.