Diyarbakır'da 247 Milyon TL'lik İkramiye Kazanan Fevzi Badıkan, Bankadan Çekini Aldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 247 Milyon TL'lik İkramiye Kazanan Fevzi Badıkan, Bankadan Çekini Aldı

20.07.2023 09:59

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Fevzi Badıkan, 60 liralık Çılgın Sayısal Loto kuponuyla 247 milyon 659 bin 481 TL'lik dev ikramiyeyi kazandı. Badıkan ailesi, bu büyük rakamı Silvan'a yatırım yapmak için kullanmayı planlıyor. Fevzi Badıkan'ın oğlu Recep Badıkan ise aile büyüklerinin kararına saygı duyacaklarını belirtti. Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz ise bu ikramiyenin Türkiye'de verilen en büyük para ödülü olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da makineye oynattığı 60 liralık şans oyunu kuponu ile 247 milyon 659 bin 481 TL'lik dev ikramiyeyi kazanan Fevzi Badıkan, bankadan çekini aldı. Türkiye'de şans oyunlarında verilen en büyük para ödülünün sahibi olan Fevzi Badıkan adına konuşan yeğeni Şükrü Badıkan, "Silvan'da fabrika kurmayı düşünüyoruz. Bölgenin ihtiyacı olan birkaç şey var. Onun çalışmasını yürütüyoruz, inşallah Silvan'a iyi bir yatırım yapacağız" dedi.

TÜRKİYE'DE ŞANS OYUNLARINDA VERİLEN EN BÜYÜK PARA ÖDÜLÜ

17 Temmuz Pazartesi günü yapılan şans oyunu çekilişinde bir kişi 247 milyon 659 bin 481 TL ikramiye kazandı. Türkiye'de şans oyunlarında verilen en büyük para ödülü olan ikramiye Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde yaşayan Fevzi Badıkan'a isabet etti. Badıkan, akrabalarıyla birlikte bugün İstanbul'a gelerek bankadan çekini aldı.

SİLVAN'IN SAYILI ZENGİNLERİNDEN BİRİYKEN İFLAS ETMİŞ

Fevzi Badıkan adına konuşan yeğeni Şükrü Badıkan, Silvan'ın en büyük aşiretlerinden biri olan Badıkan Aşireti mensubu olduklarını belirterek şunları söyledi; "Fevzi amcam Silvan'ın sayılı zenginleri arasındaydı. İşler ters gidince iflas etmek zorunda kaldı. İflas edince de il dışına çıktı, İzmir'e yerleşti. İzmir'den Ankara'ya geldi. O süreçten sonra tekrar Silvan'a geldi yerleşti. Silvan'a geldikten sonra ara sıra loto oynuyordu. Biz aslında oynamasını istemiyorduk. Önce 20 liralık oynadı, onla 60 lira kazandı. Sonra 60 lirasını bir daha yatırdı. Oynarken kendisi de oynamadı, makineye oynattı.

"AŞİRETİMİZİN BÜYÜKLERİNİN UYGUN GÖRECEĞİ İŞLERİ YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Geçen gün eve gidip bilete baktığında ikramiyenin çıktığını görmüş. Sonra bizi aradı, biz inanamadık. Çok büyük bir rakam. Bu kadar büyük rakamın çıkacağına inancımız yoktu. Biz de gelip baktık, eş, dostu aradık. Onlar bize neler yapacağımızı söyledi. Süreçle ilgili çok çok mutluyuz. Aile büyüklerimizle beraber inşallah bölgemize, Diyarbakır'ımıza, özellikle aşiretimiz için gerekli çalışmalar neyse biz bu parayı orada kullanmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili birkaç düşüncemiz var ama rakam çok büyük bir rakam. Biz buna tek başımıza karar verecek durumda değiliz. Aşiretimizin büyüklerinin uygun göreceği işleri yapmayı planlıyoruz. Silvan'da fabrika kurmayı düşünüyoruz. Bölgenin ihtiyacı olan birkaç şey var. Onun çalışmasını yürütüyoruz inşallah Silvan'a iyi bir yatırım yapacağız."

Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da 247 Milyon TL'lik İkramiye Kazanan Fevzi Badıkan, Bankadan Çekini Aldı - Son Dakika


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