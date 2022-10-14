Diyarbakır gündem haberleri... DİSİDER Başkanı Akbaş'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Diyarbakır gündem haberleri... DİSİDER Başkanı Akbaş'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması

14.10.2022 12:10
Diyarbakır gündem haberleri... DİSİDER Başkanı Akbaş'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması

Diyarbakır haber: Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, "Özellikle ilimizde son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamının getirdiği değişim, dönüşüm, ekonomik ve sosyal alandaki gelişim bizleri fazlasıyla memnun etmiştir.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, "Özellikle ilimizde son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamının getirdiği değişim, dönüşüm, ekonomik ve sosyal alandaki gelişim bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. " dedi.

Akbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış ve çeşitli programlara katılmak üzere Diyarbakır'a yapacağı ziyarete ilişkin dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın ziyaretini önemsediklerini, iş dünyasına ve vatandaşlara yeni müjdeler vereceğine inandıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın tarihi ve kültürü ile birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını anlatan Akbaş, şunları kaydetti:

"Özellikle ilimizde son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamının getirdiği değişim, dönüşüm, ekonomik ve sosyal alandaki gelişim bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Yakaladığımız bu güzel atmosferin sürdürülebilirliğini sağlama konusunda başta siyasilerimiz olmak üzere, tüm kesimlere görev düştüğünü belirtmek isteriz."

Sur Kültür Yolu Festivali'nin Diyarbakır'ın tanıtımına katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiren Akbaş, bu bağlamda kamu ve özel sektörün önemli yatırımlarla kenti cazip hale getirmeye devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanının kente verdiği önemi ve hassasiyetini bildiklerini ifade eden Akbaş, kentte istihdamın ve ihracatın artmasına katkı sağlayacağını düşündükleri talepleriyle ilgili de şunları kaydetti:

"Şanlıurfa - Diyarbakır otoban bağlantısının tamamlanması, Silvan Barajı'nın sulama kanallarının eksik kalan kısımların ivedilikle tamamlanması, kent merkezi içinde kalan küçük sanayi sitelerinin şehir dışına taşınması, mevcut Organize Sanayi Bölgesine ve Tekstil ihtisas Organize Sanayi Bölgesine yoğun talep üzerine ilave alan tahsis edilmesi, Bismil ve Silvan'da kurulacak yeni Organize Sanayi Bölgelerinin bürokratik süreçlerinin kısaltılması ve altyapı programına alınması, kamu bankalarımızın sanayicilerimiz ve girişimcilerimize finansal erişim konusunda daha esnek davranılmasını, 2024 yılında tamamlanması ön görülen yatırıma alınan Mersin'den Gaziantep'e gelecek hızlı tren projesine Diyarbakır'ın da dahil edilmesini, uluslararası ve şehirler arası havayolu seferlerinin artırılmasını, Elazığ yolunu Silvan (Bitlis) yoluna bağlayacak kuzeydoğu çevreyolunun açılmasını, önemli ölçüde şehir trafiğini rahatlatacak hafif raylı sistemin hayata geçirilmesini talep etmekteyiz."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır gündem haberleri... DİSİDER Başkanı Akbaş'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır gündem haberleri... DİSİDER Başkanı Akbaş'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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