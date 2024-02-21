Van Ticaret Borsası, bölgesel ÜPAK\'ın kuruluşunu kutluyor

Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 15 ticaret borsamızın ortaklığıyla kurduğumuz bölgesel ÜPAK hayırlı olsun" dedi.
Van Ticaret Borsası (VANTB), hizmet alanındaki Van, Hakkari ve Bitlis'in yanı sıra bölgesel faaliyetlerini de sürdürüyor. VANTB Başkanı Nayif Süer, Diyarbakır Ticaret Borsası'nda yapılan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 15 ticaret borsasının yer aldığı Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) toplantısına katıldı. VANTB Başkanı Nayif Süer, "Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB), lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri (ELÜS) ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) ise TÜRİB'de aracılık hizmeti yapabileceklerdir.
ÜPAK'ın merkezi Ankara'da bulunuyor. Bu çerçevede, borsamızın da ortak olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ticaret borsalarımızın iştirakiyle alınan karar ile bölgesel ÜPAK şirketi kurulmuştur. Paydaşlarımız ortaklığıyla kurduğumuz Mezopotamya Ürün Piyasası Aracı Kurumu (ÜPAK ) A.Ş. bölgemize, çiftçilerimize ve üyelerimize hayırlı olsun. Mezopotamya ÜPAK A.Ş. ile tarım piyasasındaki fiyat dengelerini sağlamak ve sektördeki finansa ulaşım sorununa çözüm aramak adına çalışmalar yürüteceğiz. ÜPAK'ın sermaye taahhütleri konusunda da gerekli kararlar alınmıştır" dedi.
Van Ticaret Borsası olarak hasat döneminde TÜRİB aracılığıyla TMO'ya satış sürecinde önemli hizmet sunduklarını aktaran Başkan Süer, "Bereketli topraklarımızda tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerimizi ve üyelerimizi hasat döneminde yalnız bırakmadık. TMO'nun hububat alım sürecinde her zaman yanlarında olduk. Kurduğumuz Mezopotamya ÜPAK ile sürekli olarak hizmet sunacağız" şeklinde konuştu.
"Bölgemizin tarım ve hayvancılık potansiyelinin piyasalarda iyi değerlendirilmesi için çalışacağız" diyen VANTB Başkanı Nayif Süer, "Eken, üreten çiftçilerimizin ve üyelerimizin emeklerinin değerini koruyacağız. Mezoptamya ÜPAK'ın, bölgemizin tarım ve hayvancılık endüstrisinde lokomotif etkisi yapacağına inanıyoruz. Ülkemizin kalkınmasında temel rol oynayan birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, her zaman yanımızda olmuştur. Sunduğumuz hizmetlerde bizlere destek olan Hisarcıklıoğlu'na, bizlere ev sahipliği yapan Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil'e, bölgemizin ticaret borsası başkanlarına ve toplantıya katılım sağlayan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Diyarbakır, Van, Adıyaman, Batman, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Kars, Kızıltepe, Malatya, Nizip, Nusaybin ve Şanlıurfa ticaret borsası başkanları, meclis başkanları ve genel sekreterleri toplantıya katıldı. - VAN
Son Dakika › Ekonomi › Van Ticaret Borsası, bölgesel ÜPAK'ın kuruluşunu kutluyor - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?