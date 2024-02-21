Van Ticaret Borsası, bölgesel ÜPAK\'ın kuruluşunu kutluyor

Ekonomi

Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 15 ticaret borsamızın ortaklığıyla kurduğumuz bölgesel ÜPAK hayırlı olsun" dedi.

Van Ticaret Borsası (VANTB), hizmet alanındaki Van, Hakkari ve Bitlis'in yanı sıra bölgesel faaliyetlerini de sürdürüyor. VANTB Başkanı Nayif Süer, Diyarbakır Ticaret Borsası'nda yapılan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 15 ticaret borsasının yer aldığı Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) toplantısına katıldı. VANTB Başkanı Nayif Süer, "Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB), lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri (ELÜS) ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) ise TÜRİB'de aracılık hizmeti yapabileceklerdir.

ÜPAK'ın merkezi Ankara'da bulunuyor. Bu çerçevede, borsamızın da ortak olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ticaret borsalarımızın iştirakiyle alınan karar ile bölgesel ÜPAK şirketi kurulmuştur. Paydaşlarımız ortaklığıyla kurduğumuz Mezopotamya Ürün Piyasası Aracı Kurumu (ÜPAK ) A.Ş. bölgemize, çiftçilerimize ve üyelerimize hayırlı olsun. Mezopotamya ÜPAK A.Ş. ile tarım piyasasındaki fiyat dengelerini sağlamak ve sektördeki finansa ulaşım sorununa çözüm aramak adına çalışmalar yürüteceğiz. ÜPAK'ın sermaye taahhütleri konusunda da gerekli kararlar alınmıştır" dedi.

Van Ticaret Borsası olarak hasat döneminde TÜRİB aracılığıyla TMO'ya satış sürecinde önemli hizmet sunduklarını aktaran Başkan Süer, "Bereketli topraklarımızda tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerimizi ve üyelerimizi hasat döneminde yalnız bırakmadık. TMO'nun hububat alım sürecinde her zaman yanlarında olduk. Kurduğumuz Mezopotamya ÜPAK ile sürekli olarak hizmet sunacağız" şeklinde konuştu.

"Bölgemizin tarım ve hayvancılık potansiyelinin piyasalarda iyi değerlendirilmesi için çalışacağız" diyen VANTB Başkanı Nayif Süer, "Eken, üreten çiftçilerimizin ve üyelerimizin emeklerinin değerini koruyacağız. Mezoptamya ÜPAK'ın, bölgemizin tarım ve hayvancılık endüstrisinde lokomotif etkisi yapacağına inanıyoruz. Ülkemizin kalkınmasında temel rol oynayan birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, her zaman yanımızda olmuştur. Sunduğumuz hizmetlerde bizlere destek olan Hisarcıklıoğlu'na, bizlere ev sahipliği yapan Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil'e, bölgemizin ticaret borsası başkanlarına ve toplantıya katılım sağlayan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır, Van, Adıyaman, Batman, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Kars, Kızıltepe, Malatya, Nizip, Nusaybin ve Şanlıurfa ticaret borsası başkanları, meclis başkanları ve genel sekreterleri toplantıya katıldı. - VAN