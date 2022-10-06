Edirne'de Putin etkisi! Alışverişe gelen Bulgarlar, battaniye ve yorgana akın etti - Son Dakika
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Edirne'de Putin etkisi! Alışverişe gelen Bulgarlar, battaniye ve yorgana akın etti

06.10.2022 11:59

Uzun süredir Edirne'den yüklü bir şekilde alışveriş yapan Bulgarlar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan doğal gaz sorunu sebebiyle kente uğrayıp battaniye ve yorgan satın almaya başladı.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle doğal gaz sıkıntısı yaşayan Avrupa ülkeleri arasında bulunan Bulgaristan vatandaşları, yaklaşan kış mevsimi öncesi bot, mont, kazak gibi ihtiyaçlarının yanı sıra battaniye, yorgan gibi ev eşyalarını da Edirne'den almaya başladı.

KIŞLIK ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Birinci Murat Mahallesi'nde kurulan pazara akın eden Bulgar vatandaşlar, temel gıda maddeleri arasında yer alan peynir, zeytin, kaşar peyniri, tereyağı gibi ürünlerden almak için peynir satıcılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan ise yaklaşan kış mevsimi öncesi havaların soğumaya başlaması dolayısıyla kışlık telaşına başlayan Bulgar vatandaşlar, pazarın altını üstüne getirdi.

Doğalgaz krizi korkuttu! Bulgarlar Edirne'den en çok battaniye ve yorgan alıyor

"YORGAN VE BATTANİYE ALIYORLAR"

Son zamanlarda Bulgaristan'dan gelen müşteriler sayesinde hareketli günler yaşadıklarını söyleyen pazar esnafından Türker Tulga, "Bulgaristan'da yaşanacak doğalgaz krizi dolayısıyla yorgan, battaniye ve kışlık nevresim satışlarında güzel işler yaptık. Doğalgazda bir sıkıntı yaşarsak diye şimdiden hazırlık yapıyorlar. İnşallah bu şekilde devam eder. Yetmezse satmak için tekrardan battaniye ve yorgan alabilirim" dedi.

Doğalgaz krizi korkuttu! Bulgarlar Edirne'den en çok battaniye ve yorgan alıyor

"EDİRNE'Yİ ÇOK SEVİYORUZ"

Temel gıda ihtiyaçlarını karşılayan Bulgar vatandaşlar, bahçelerine ekmek için çeşitli fidan ve çiçekleri de Edirne'deki çiçekçilerden alıyor. Bulgaristan'dan gelen Yüksel Şerif, "Edirne'den deterjan alıyoruz, meyve alıyoruz. Pazara ve bahçemiz için fide almaya geldik. Zeytin, armut fidesi ve çiçek aldık. Her geldiğimizde bir şeyler alıyoruz. Marketten alışveriş yapıyoruz. Edirne'yi çok seviyoruz" diye konuştu.

Doğalgaz krizi korkuttu! Bulgarlar Edirne'den en çok battaniye ve yorgan alıyor

"BULGARİSTAN'DA FİYATLAR 2 KAT DAHA FAZLA"

Bulgaristan'dan gelen ve tercümanlık yapan Sami Ahmet, "Edirne çok ucuz ve sakin. Bulgaristan'da fiyatlar 2 kat daha fazla. Mallar çok güzel; döşek, yorgan, yastık ve yatak kılıfı, eşofman, her şey ucuz. Seviyoruz burayı. Yeme, içme, giyim her şeyi buradan alıyoruz. En güzel yerimiz Edirne'dir" şeklinde konuştu.

"BURADAN ALIP BULGARİSTAN'DA SATIYORLAR"

Bulgarlar yoğun olduğu için Edirne pazarlarına erkenden gelip tezgah açtıklarını söyleyen pazar esnafından Onur Pektaş, "Bulgarların alışverişleri dolayısıyla işlerimiz hareketli geçiyor. Genellikle peynir, tereyağı, kaşar, tatlı, giyim alışverişini çok fazla yapıyorlar. Önce tadına bakıp sonra alıyorlar. Tenekeyle alan oluyor, toptan alan oluyor. Evinin ihtiyacı kadar alanın yanında, Bulgaristan'da satmak için alan da var. Bulgarlar geldiği zaman herkes iş yapabiliyor ve işler güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Edirne'de Putin etkisi! Alışverişe gelen Bulgarlar, battaniye ve yorgana akın etti - Son Dakika

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