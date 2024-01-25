Edirne'den Ardahan'a 15 gümrük kapısında modernizasyon çalışmaları tamamlandı.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığından, 26 Ocak "Dünya Gümrük Günü" kapsamında edindiği bilgiye göre, Türkiye'de halihazırda 23'ü kara gümrük kapısı olmak üzere hizmet veren 155 gümrük müdürlüğü bulunuyor.

Gümrük kapıları ülke ekonomisi, tanıtımı ve güvenliği açısından önem taşıyor. Son yıllarda kapılarda artan yolcu ve araç trafiğine kesintisiz yanıt verebilmek, dış ticarette tercih edilebilirliği artırmak, ihracat işlemlerini daha hızlı, etkin ve verimli hale getirmek, gümrük işlemlerini ve lojistik süreçlerini iyileştirmek, kaçakçılıkla daha etkin mücadele edebilmek amacıyla bu noktalarda modernizasyon çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda, Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Şırnak'taki Habur, Artvin'deki Sarp, Iğdır'daki Dilucu, Hakkari'deki Esendere, Ardahan'daki Çıldır-Aktaş, Hatay'daki Cilvegözü, Zeytindalı, Van'daki Kapıköy, Mardin'deki Nusaybin, Gaziantep'teki Karkamış ve Kilis'teki Çobanbey ile Öncüpınar olmak üzere 15 gümrük kapısında modernizasyon çalışmaları tamamlandı.

Ağrı'daki Gürbulak ile Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Gümrük kapılarının modernizasyonu devam ediyor. Proje çalışmaları sürdürülen Kırklareli'ndeki Dereköy Gümrük Kapısı'nda ise modernizasyon çalışmalarına başlanması planlanıyor.

Hukuken kurulan ve biri Irak'a açılan Ovaköy, diğeri Gürcistan'a açılan Muratlı Gümrük kapılarının faaliyete geçirilmesine yönelik komşu ülkelerle mutabakat sağlanmasının ardından bu noktalarda gümrük hizmeti verilebilecek.

Öte yandan Hakkari'deki Üzümlü Gümrük Kapısı'nda kalıcı tesislerin yapımına yönelik proje çalışmaları tamamlanırken, Derecik Gümrük Kapısı'nda proje çalışmaları devam ediyor. Her iki kapıda da yakın zamanda yapım aşamasına geçilmesi hedefleniyor.

Geçen yıl en fazla yolcu yoğunluğu Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yaşandı

Geçen yıl gümrük idarelerinde işlem gören ihracat beyannamesi sayısı 4 milyon 875 bin 833 oldu.

Söz konusu dönemde, gümrük kapılarından 90 milyon 852 bin yolcu girişi, 91 milyon 695 bin yolcu çıkışı olurken, toplamda 182 milyon 547 bin yolcunun işlemi tamamlandı. Kapıkule Gümrük Kapısı ise 8 milyon 104 bin 408 yolcu ile en fazla giriş ve çıkış işleminin yapıldığı nokta oldu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere yolcu yoğunluğu özellikle yaz aylarında artış gösterdi. Geçen yıl, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan geçiş yapan yolcu sayısı hem temmuz hem ağustos ayında 1 milyonun üzerine çıktı.

Bu dönemde gümrük kapılarında 11,8 milyon aracın da işlemleri gerçekleştirildi.

Dijitalleşme, dış ticarette zaman ve maliyet avantajı sağlıyor

Son yıllarda gümrüklerde dijitalleşme çalışmalarına yönelik de önemli adımlar atıldı. Bu kapsamda, Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi (BİLGE), Muhafız, Kara Kapıları Taşıt Takip, Gümrük İhbar programları ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS), Kaçakçılık Bilgi Bankası gibi çeşitli çalışmalar hayata geçirildi.

BİLGE içinde yer alan modüllerden olan Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi'yle (NCTS) transit işlemlerinin her safhası, asıl sorumlular nezdinde elektronik ortamda takip edilebiliyor.

Öte yandan Bakanlıkça hayata geçirilen Liman Tek Pencere Projesi ile liman işlemlerinin daha hızlı, güvenli ve kolay şekilde yürütülmesi sağlandı. Benzer şekilde limanlarda gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesine ilişkin Konteyner ve Liman Takip Sistemi de hayata geçirildi. Söz konusu sistem konteyner trafiğinin yüzde 93'ünü oluşturan toplam 24 limanda uygulanıyor.

Gümrük işlemlerindeki söz konusu teknolojik gelişmeler, dış ticarette zaman ve maliyet avantajı sağlarken, işlemlerin hızlı ve kolay gerçekleşmesine imkan tanıyor.