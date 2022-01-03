Ek zammın ardından memur maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlar

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasından sonra memurlara gelecek zam oranı da belli oldu. Yüzde 23 enflasyon zammı ve yüzde 5 dönem zammı alan memurlardan ek zam talebi de geldi. Bu talebe kayıtsız kalamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından memurlara bir müjde verdi.

TOPLAM ZAM ORANI 30,5'E ÇIKTI

Memurlara ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, yüzde 2,5'lik artışa gittiklerini belirtti. Böylece memurların maaş artış oranını 30,5'e çıktı.

MEMURLAR ZAMLI MAAŞINI MERAK EDİYOR

Bu gelişme sonrası memurlar, Erdoğan'ın müjdesini verdiği ek zammın ardından maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

İşte memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşları:

Vali - 22.412 - 29.247

Genel müdür (1/4) - 16.177 - 21.110

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8.526 - 11.126

Memur (Lisans - 9/1) - 5.277 - 6.886

Öğretmen (1/4) - 6.587 - 8.596

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14.826 - 19.347

Baş komiser (3/1) - 8.522 - 11.121

Polis memuru (8/1) - 7.465 - 9.741

Uzman doktor (1/4) - 10.126 - 13.214

Hemşire (Lisans - 5/1) - 6.391- 8.340

Mühendis (1/4) - 8.703 - 11.357

Teknisyen (Lise - 11/1) - 5.491 - 7.165

Araştırma görevlisi (7/1) - 8.265 - 10.785

Vaiz (1/4) - 6.844 - 8.931

Avukat (1/4) - 8.311 - 10.845

En düşük memur maaşı - 4.880 - 6.368

NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.