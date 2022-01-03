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Ek zammın ardından memur maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlar - Son Dakika

Ek zammın ardından memur maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlar

03.01.2022 21:15

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yüzde 27,9'luk zammı yeterli bulmayan memurlar ek zam talep etti. Kabine toplantısından sonra memurlara ek zam müjdesi veren Erdoğan, yüzde 22,9'luk enflasyon zammı ve yüzde 5'lik dönem zammına yüzde 2,5 ek zam yaptıklarını açıkladı. Memurların toplam alacağı zam oranı yüzde 30,5'e çıkarken maaşların kaç lira artacağı ise merak konusu oldu. İşte mesleğe göre memurların zamlı maaşları.

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasından sonra memurlara gelecek zam oranı da belli oldu. Yüzde 23 enflasyon zammı ve yüzde 5 dönem zammı alan memurlardan ek zam talebi de geldi. Bu talebe kayıtsız kalamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından memurlara bir müjde verdi.

TOPLAM ZAM ORANI 30,5'E ÇIKTI

Memurlara ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, yüzde 2,5'lik artışa gittiklerini belirtti. Böylece memurların maaş artış oranını 30,5'e çıktı.

Ek zammın ardından memur maaşları ne kadar oldu? İşte kuruşu kuruşuna zamlı memur maaşları

MEMURLAR ZAMLI MAAŞINI MERAK EDİYOR

Bu gelişme sonrası memurlar, Erdoğan'ın müjdesini verdiği ek zammın ardından maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

İşte memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşları:

Vali - 22.412 - 29.247

Genel müdür (1/4) - 16.177 - 21.110

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8.526 - 11.126

Memur (Lisans - 9/1) - 5.277 - 6.886

Öğretmen (1/4) - 6.587 - 8.596

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14.826 - 19.347

Baş komiser (3/1) - 8.522 - 11.121

Polis memuru (8/1) - 7.465 - 9.741

Uzman doktor (1/4) - 10.126 - 13.214

Hemşire (Lisans - 5/1) - 6.391- 8.340

Mühendis (1/4) - 8.703 - 11.357

Teknisyen (Lise - 11/1) - 5.491 - 7.165

Araştırma görevlisi (7/1) - 8.265 - 10.785

Vaiz (1/4) - 6.844 - 8.931

Avukat (1/4) - 8.311 - 10.845

En düşük memur maaşı - 4.880 - 6.368

NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

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Son Dakika Ekonomi Ek zammın ardından memur maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ek zammın ardından memur maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlar - Son Dakika
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